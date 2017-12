Sogni di bellezza: P& P Jewellery

Share 0 Share 0 Share 0

I sogni son desideri cantava Cenerentola, guardando dalla sua triste soffitta il palazzo reale del Principe. Si sa che sognare e desiderare sono due cose che a noi donne riescono abbastanza bene, e quando lo facciamo, lo facciamo sempre in grande. Cenerentola non sognava di andare ad un ballo qualsiasi, lei desiderava il ballo al castello! Chi di noi di fronte ad una scelta non opta sempre per il meglio! Tutte noi sappiamo che circondarsi di ciò che è bello ci rende anche più felici e ci fa sentire in armonia con ciò che ci circonda. Gli antichi greci questo lo avevano già capito centinaia di anni fa, tant’è che gli echi della loro arte e della loro cultura si riflettono immutati ancora sulla nostra, basta osservare le loro opere d’arte, in special modo le statue che celebrano atleti dai corpi perfetti, donne vestali drappeggiate in pepli impalpabili, che sembrano appena celare le loro sinuose forme come suprema espressione dell’esaltazione della bellezza fisica. Ed è proprio alla donna, intesa come una vestale moderna che incede con passo sicuro nella vita di tutti i giorni, che si ispira nelle sue creazioni l’Architetto Paola Parrinello. L’Arch. Parrinello, di origine siracusana ma di adozione palermitana moglie e mamma felice di tre splendidi ragazzi, scopre negli antichi pizzi e merletti, un’arte tutta siciliana, un nuovo mezzo per creare gioielli unici, preziosi e di rara bellezza, concetto che lei esalta con sapiente maestria e studio accurato dell’insieme, mixando nelle sue produzioni un passato gattopardesco fatto di volute barocche ad un moderno designer di nuove forme di assolute armonie. Sempre alla ricerca di nuove materie da creare e ricreare e alle quali dare nuova vita con la sua sapiente creatività e la sua estrosa fantasia, la Parrinello, riesce a fare diventare l’orecchino il “gioiello” per eccellenza e l’ incontrastato accessorio. Con i jewellery P&P cambia anche la visione classica della concezione che tutti noi abbiamo del gioiello, non sarà più la collana o l’orecchino a completare l’out-fit, ma al contrario sarà l’abito a dover dare spazio o meglio a fare da cornice alle splendide creazioni, che la donna andrà a sfoggiare con la piena consapevolezza di avere indosso oggetti simili a delle piccole e preziose opere d’arte. Tutto rigorosamente handmade, dal pizzo al tombolo, intessuto con materiale che va dal cotone laminato al ricercato filo d’oro 24k, lavorato secondo i dettami delle antiche manifatture e impreziosito da cristalli, giade, perle e cammei di conchiglie e corniole e perché no anche ceramica, per dare quei tocchi di unicità e novità ad una donna sempre più esigente ed alla ricerca di cose nuove per stupire se stessa e gli altri. La bellezza e ricercatezza dei prodotti accostata alla genialità di questa donna, Architetto di stile e buon gusto, non poteva passare inosservata, tant’è che ormai molte donne dello spettacolo scelgono i suoi gioielli per le loro apparizioni televisive o per i loro shooting in riviste di settore, vista la vivacità e la particolare luminosità che riescono a regalare al voto di chi li indossa. Il suo nuovo modo di reinterpretare i gioielli è uscito, infatti, fuori dai confini siciliani, tanto che la Parrinello, dopo avere convinto l’Italia, si è aperta alle frontiere estere approdando nella Russia degli zar e presso i paesi Arabi, luoghi dove il lusso è un dogma. Ma basta saper lavorare il tombolo per produrre un gioiello così? Non direi, di imitazioni è pieno il mondo, come spesso capita per i prodotti di lusso, si possono solo riflettere le immagini come in uno specchio, ma il vero rimane sempre uno, solo, unico ed assoluto. Vi do un consiglio, non perdete l’occasione di visitare l’Atelier sito in via Messina, nel salotto buono di Palermo, resterete estasiati nel trovare concentrati in un sol luogo tutti i colori della nostra Sicilia, sentirete e vedrete i colori pastello dei sorbetti e delle nostre cassate, il blu cobalto del nostro mare e l’azzurro terso del cielo , le tiepide primavere siracusane con i verdi sfumati che si fondono con i rosa e gli aranci dei caldi tramonti palermitani, il nero ed il rosso fuoco dell’ Etna, le lussureggianti e prepotenti isole eoliane, nulla sfugge all’occhio attento della creatrice che “intrappola” la sua terra nel desiderio di un sogno perfetto per ogni donna.



Giuseppina Tesauro