La quotazione dell’oro: la colpa è dei bitcoin?

Negli ultimi tempi la quotazione dell’oro ha avuto alti e bassi, con un trend che mostra però un andamento decisamente al ribasso. Anche se la fine del 2017 ha portato qualche miglioramento sull’andamento della quotazione oro in tempo reale, questa commodity negli ultimi anni non brilla per le sue performances, le motivazioni sono varie, anche se alcuni analisti tendono a valutare in modo preponderante l’entrata in scena dei bitcoin.

Oro e bitcoin, quale legame?

Sono molti coloro che hanno visto un importante legame tra bitcoin e quotazione dell’oro. Del resto è abbastanza facile supporre che i maggiori acquirenti dei bitcoin come investimento sono gli stessi che introducono i loro capitali in beni rifugio, come ad esempio l’oro, o in materie prime come il petrolio. Per quanto riguarda il petrolio sono molti gli investitori che hanno rinunciato agli investimenti in questo ambito, soprattutto per il fatto che il prezzo di questa materia prima sta subendo, negli ultimi anni, diversi scossoni, spesso correlati alle politiche interne dei Paesi che lo producono e agli accordi a livello internazionale. Per quanto riguarda l’oro nel corso del 2016 avevamo assistito ad una delle migliori performance da molti anni a questa parte, con un aumento del suo valore di diversi punti percentuali, a livello annuo. Il 2017 invece non è partito con lo stesso slancio: a detta di molti questo particolare evento è dovuto al fatto che molti investitori interessati al settore si sono spostati sui bitcoin.

Perché i bitcoin

I bitcoin sono certamente uno degli ambiti in cui un elevato numero di investitori ha deciso di inserire il suo capitale, soprattutto nel corso del 2017. Abbiamo infatti visto un bene che aveva un valore già abbastanza elevato a inizio anno, intorno ai 1.000 dollari per singolo bitcoin, aumentare in modo vertiginoso le sue quotazioni, per arrivare a superare i 15.000 dollari per singolo bitcoin. Si tratta di un aumento di valore di 15 volte, nel corso di meno di 12 mesi. Un trend che sembra voler continuare, senza sosta. Per la fine dell’anno c’è già chi prevede che i bitcoin sfonderanno la quota 20.000 dollari, intendendo il valore sempre per il singolo bitcoin. Sono vari gli analisti che fanno notare come il bitcoin sia da molti considerato il nuovo bene rifugio per eccellenza; chi acquistava oro, fino a “ieri”, poteva avere la certezza di mantenere alto il valore del suo capitale, con un guadagno annuale di 5-8 punti percentuali, a seconda dell’anno e dell’andamento delle quotazioni. Molte di queste persone hanno con buona probabilità spostato i loro capitali dall’oro ai bitcoin, un bene che sembra dare le medesime garanzie dell’oro, con in più una performance entusiasmante, che nessun’altro bene è in grado di replicare in alcun modo.

Altre influenze sul valore dell’oro

Ormai è certo che il valore dei bitcoin possa influire su quello dell’oro, anche se guardando i grafici annuali appare chiaro come tale influenza non abbia sempre lo stesso segno. A inizio anno infatti il valore dell’oro è salito insieme a quello dei bitcoin, mentre verso la fine del 2017 l’influenza è avvenuta in senso contrario. Ci sono però molti altri elementi che possono influire sulle quotazioni dell’oro, in modo più chiaro e netto rispetto alla quotazione dei bitcoin. Un esempio è l’andamento del valore del dollaro: quando la moneta degli USA perde di valore, l’oro aumenta le sue quotazioni, e viceversa. Questo avviene da sempre. Altri elementi che influiscono sul valore del metallo sono anche gli eventi a livello internazionale, come ad esempio i missili lanciati dalla Corea del Nord, che fanno presagire la possibilità dello scoppio di un evento bellico.