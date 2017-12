Terremoto ML 2.0 il 29-12-2017 ore 02:18 Costa Siciliana nord orientale (Messina)

Share 0 Share 0 Share 0

Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: Costa Siciliana nord orientale (Messina), il

29-12-2017 01:18:09 (UTC) 29-12-2017 02:18:09 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.12, 14.68 ad una profondità di 7 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione

Capri Leone ME 3 4515 4515

Torrenova ME 4 4386 8901

San Marco d’Alunzio ME 6 1996 10897

Capo d’Orlando ME 7 13254 24151

Sant’Agata di Militello ME 7 12624 36775

Mirto ME 8 974 37749

Frazzanò ME 8 711 38460

Militello Rosmarino ME 9 1324 39784

Naso ME 9 3813 43597

San Salvatore di Fitalia ME 10 1319 44916

Acquedolci ME 11 5744 50660

Alcara li Fusi ME 11 1980 52640

Castell’Umberto ME 12 3128 55768

Longi ME 12 1473 57241

Galati Mamertino ME 13 2627 59868

Ficarra ME 13 1469 61337

Brolo ME 13 5783 67120

San Fratello ME 14 3707 70827

Sinagra ME 15 2705 73532

Tortorici ME 16 6435 79967

Piraino ME 17 3962 83929

Sant’Angelo di Brolo ME 18 3090 87019

Gioiosa Marea ME 19 7074 94093

Ucria ME 20 1058 95151