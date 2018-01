Detox post feste: come depurare l’organismo e tornare a sentirsi in forma

Share 0 Share 0 Share 0

Le festività natalizie e i cenoni di capodanno hanno tanti aspetti positivi: sono una scusa perfetta per stare tutti insieme, e per godere di tutti i piaceri della nostra tavola. È una tradizione che va avanti da secoli, e che ogni anno soddisfa più di un palato. Purtroppo, però, ad ogni azione corrisponde come sempre una reazione: le abbuffate di questo periodo, infatti, possono avere pesanti conseguenze sullo stomaco e sul girovita. Dopo aver trascorso giorni a bivaccare al cospetto di pietanze ricche e abbondanti, poi, emerge quel bisogno fisico di disintossicarsi e di tornare alla normalità. Va poi aggiunto che non sempre è facile: lo stomaco tende infatti ad allargarsi, e saziare l’appetito dopo le abbuffate non è mai facile. Così come non lo è eliminare quella fastidiosa aria che tende ad accumularsi nell’intestino.

Come depurare immediatamente l’organismo?

Lo sport ad alta intensità è il modo migliore per cominciare a depurare immediatamente l’organismo: qui è importante che l’attività fisica sia aerobica, come ad esempio lo spinning o la corsa, così da attivare il metabolismo e iniziare a bruciare quanto prima un gran numero di calorie. Inoltre, bisogna anche imparare a curare il proprio intestino, sicuramente l’organo che soffre di più le abbuffate festive: come fare? Può essere molto utile arricchire la flora batterica con prodotti contenenti lactobacillus o bifidobacterium. Inoltre, cambiando dieta e magari avendo un po’ esagerato con le quantità, è possibile che si accusino problemi di gonfiore addominale: per eliminare questo fastidio, è possibile ricorrere a prodotti come Eucarbon di Giuliani, uno dei rimedi più efficaci per l’aria nella pancia. Infine, altri sport molto consigliati per depurare subito l’organismo sono la boxe e gli allenamenti cardio: insieme allo spinning, sono questi gli sport che fanno sudare di più, e che fanno consumare più calorie.

Dieta detox post feste: come funziona?

Quando si parla di dieta, si parla innanzitutto di equilibrio: quelle forzate, spesso sponsorizzate dalle star di Hollywood, sono deleterie e alla lunga possono causare problemi nutrizionali anche gravi. Inoltre, se da un lato fanno dimagrire nell’immediato, dall’altro sono inutili sul medio-lungo periodo. Una dieta detox degna di questo nome dovrebbe sempre mettere al primo posto le esigenze dell’organismo, e non l’ago della bilancia: poi, il dimagrimento e la perdita di aria verranno come conseguenza automatica. In primis, il consiglio è di abbandonare i grassi saturi come il burro e le fritture, accantonando anche gli zuccheri (dolci, bevande gassate e alcool). È meglio optare per una dieta a base di alimenti detox, come ad esempio gli spinaci e tutte le verdure ricche di zinco, calcio e magnesio. Vanno bene anche gli acidi grassi insaturi e polinsaturi, come ad esempio l’Omega 3 contenuto nel pesce e nella frutta secca. Poi abbiamo le fibre, che sono indispensabili per regolare i movimenti peristaltici dell’intestino. Naturalmente non può nemmeno mancare la frutta: l’uva, insieme alle mele, è ideale per rimpolpare la flora batterica dello stomaco e per donare una sensazione immediata di sazietà. Ad ogni modo, è sempre consigliabile chiedere il parare di un nutrizionista.