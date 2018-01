L’intera produzione pianistica in 15 grandi concerti, Reza Han, la bella cinese star dei social

Share 0 Share 0 Share 0

E’ stata la gradita sorpresa della stagione estiva: la pianista cinese, naturalizzata americana, REZA HAN, ha registrato un inatteso sold out ed è stata la musicista preferita dal pubblico, nonostante il suo concerto non fosse ospitato sul palco prestigioso della GAM, ma allo Steri come recital da camera. Ma la giovane pianista, star del web e della tv cinese, amatissima dal pubblico orientale sia per la sua intensa bellezza che per il delicato virtuosismo, è giunta in Italia preceduta dalla sua fama molto “social”. E ha convinto Palermo Classica che l’ha confermata anche per il progetto invernale dei concerti di AMARE CHOPIN che racchiudono l’intera letteratura di Fryderyk Chopin per pianoforte. Reza Han anticiperà il suo concerto di sabato prossimo – (6 gennaio) alle 21 alla chiesa di San Mattia ai Crociferi, biglietti: 14,50/8 euro -, con un incontro aperto al pubblico al Centro CHA (via Velasquez), domani (3 gennaio) alle 19,30: la pianista racconterà i suoi sogni, i progetti, la sua formazione, e si siederà al piano per proporre un assaggio del prossimo concerto, anch’esso quasi sold out. L’ingresso all’incontro al CHA è libero.

Nel recital di sabato, Reza Han affronterà invece i brani che ha scelto dal repertorio per piano di Chopin: “Nocturne in C sharp min.”, “Contradanse and Fugue”, “Sonata n.2 in Sib. Min., Op.35”; “Mazurka Op.59, n.1-2-3”; “Barcarolle Op.60 in fa diesis Magg.”; e lo “Scherzo n.2 in Sib. Min., Op.31”.

Rexa Han è nata in Cina. Bambina prodigio, ha debuttato a 5 anni. Durante l’adolescenza ha vinto importanti competizioni nazionali suonando in giro per la Cina con grande successo. Ha studiato presso il Central Conservatory a Beijind e successivamente si è trasferita negli Stati uniti dopo aver ottenuto una borsa di studio per la Manhattan School of Music. Si è laureata con il massimo dei voti ricevendo anche il President Award e l’ambita borsa di studio Munz. Come pianista si è esibita alla Carnegie Hall e , recentemente, al Grace Rainey Rogers Auditorium al Metropolitan Museum of Art. Nel luglio del 2011 si è esibita interpretando le musiche di Liszt nel 200° anniversario, all’International Keyboard Institute and Festival di New York City. Negli ultimi anni si è esibita in Europa, Asia e negli Stati Uniti, è apparsa frequentemente in show della TV cinese. Nel 2011 ha vinto il primo premio alla 62° edizione del Kosciuszko Chopin Competition di New York. Nel 2012 ha ricevuto il visto come artista per le sue “straordinarie abilità” dal Governo degli Stati Uniti. Il suo nuovo CD, “A Tribute To The Piano”, è stato accolto molto bene dalla critica. Rexa Han attualmente vive a New York.

I concerti saranno ospitati nell’ex chiesta di S. Mattia ai Crociferi, via Torremuzza 28.

Fuori programma, il 24 e 25 febbraio, i due concerti di Ivo Pogorelich (15 > 34 euro). Novità di quest’anno, la possibilità di prenotare l’abbonamento e riceverlo direttamente a casa. Info nella nuova sede di Palermo Classica, via Paolo Paternostro, 94