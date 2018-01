Marcia 1° gennaio ’18 contro guerre e MUOS

Share 0 Share 0 Share 0

In marcia nella sughereta di Niscemi alle 14,30 del 1° gennaio 2018 contro guerre, MUOS e militarizzazione dei territori. Un gruppo di attivisti, provenienti dalle città di Niscemi, Ragusa, Catania e Piazza Armerina, ha voluto lanciare la prima marcia di Capodanno nella storia del movimento No MUOS, nella consapevolezza che la sfida sarebbe stata veramente difficile, considerata la festività e i riti connessi tipici del primo giorno dell’anno. Eppure, la prima Marcia di Capodanno contro MUOS e guerre si è svolta in un clima di grande serenità e convinzione da parte dei partecipanti: “La prima marcia di Capodanno – dichiarano gli attivisti del Comitato No MUOS No guerra di Piazza Armerina – è stata molto simile alle marce per i diritti umani e civili dei decenni passati, quando sfidare convenzioni e divieti di leggi poi superate, come la segregazione razziale, entusiasmava piccoli gruppi di attivisti che avrebbero poi visto diffondersi, come un fiume in piena, le loro rivendicazioni per un mondo migliore e più umano. Oggi, in cui la pace è drammaticamente in pericolo, è ancora più importante di ieri il messaggio contro guerre e militarizzazione dei territori e la prima marcia di Capodanno contro il MUOS, svoltosi nella sughereta di Niscemi, è stata la prima dell’anno 2018 nell’intero pianeta. Dall’intera Sicilia ci sono arrivati attestati di solidarietà e di vicinanza da parte di cittadini e attivisti dei movimenti di resistenza territoriale”.

(A.S.)



Il movimento No MUOS in piazza a Niscemi

Attivisti da ogni parte della Sicilia si sono incontrati il pomeriggi o di sabato 7 ottobre, fino a sera, nella piazza principale di Niscemi . Provenienti da Catania, Palermo, Ragusa, Enna, Piazza Armerina e Caltagirone, hanno festeggiato, assieme al comitato niscemese, la consegna del premio Anchen per la pace (svoltosi a fine agosto nella città di Aquisgrana in Germania )al movimento No MUOS, rievocando con immagini gli attimi della premiazione, per poi concedersi le note musicali siciliane del gruppo Giringiro.

L’iniziativa è stata realizzata in concomitanza con la giornata del 7 ottobre, giornata internazionale dell’opposizione alle basi militari e decisa durante il campeggio No MUOS che si è tenuto presso il presidio nella sughereta di Niscemi dal 4 al 6 agosto 2017. Tanti i giovani ormai sempre più presenti negli eventi contro guerre e basi militari, portatori di interessi sociali e politici “a cui spesso non vengono date risposte e ascolto”, afferma una mamma No MUOS, compiaciuta della presenza in piazza di tanti ragazzi.

Nelle parole degli intervenuti, si registra anche la dura presa di posizione contro l’ordinanza sindacale che ha posto, tra divieti di parcheggio attorno alla piazza e altri, l’obbligo per i commercianti di non vendere alcolici a partire dal giorno precedente l’evento. “L’intento è quello di isolarci dalla popolazione – hanno affermato gli attivisti- ma non ci riusciranno. MUOS e antenne sono un danno per tutti, oltre a essere strumenti di guerre nefaste e immorali”.