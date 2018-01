Saldi invernali, via al nuovo anno di shopping a Sicilia Outlet Village

Share 0 Share 0 Share 0

È TEMPO DI SALDI A SICILIA OUTLET VILLAGE

Dal 6 gennaio inizia ufficialmente lo shopping con sconti sulle firme nazionali e internazionali in oltre 140 store.

Per gli amanti della moda, preview sulle nuove collezioni Primavera/Estate 2018



Un vero appuntamento fisso per ogni fashion victim che si rispetti, un’occasione per lasciarsi andare nell’acquisto di quella it-bag, di quelle scarpe di tendenza o di quel vestito tanto desiderato per cui valeva la pena aspettare per vederlo nel proprio armadio. Perché dopo le feste natalizie, il momento più atteso dell’anno sono i saldi invernali che quest’anno a Sicilia Outlet Village inizieranno sabato 6 gennaio con ribassi fino al 70% sul prezzo outlet.

Al via dunque, negli oltre 140 store presenti, allo shopping capace di rivoluzionare con stile il guardaroba invernale, senza sacrificare il portafoglio. Cosa comprare senza farsi prendere dalla frenesia dell’acquisto a tutti costi? Le regole sono semplici: investire sui classici di moda e puntare su capi longevi. Un cappotto color cammello, un abito da sfruttare in ufficio ma anche in qualche serata mondana o un completo sartoriale da indossare dove il dress code elegante è d’obbligo. Senza dimenticarsi degli accessori, fondamentali per arricchire il proprio look, come una nuova borsa colorata, degli stivali in pelle o preziosi orecchini.

I brand di lusso, le migliori firme italiane e internazionali e la preview sulle collezioni Primavera/Estate 2018: tra le eleganti vie del Village c’è l’imbarazzo della scelta su cosa acquistare. Del resto, si sa, solo lo shopping riesce ad accendere la propria gratificazione personale e a tirare su il morale.

Per approfittare dei saldi sul prezzo outlet, sarà possibile raggiungere Sicilia Outlet Village grazie al servizio di bus navetta consultabile on line sul sito www.siciliaoutletvillage.com. Per l’occasione saranno inoltre attivate le linee da Messina e Siracusa e servizi extra da Palermo. I negozi dall’8 al 12 gennaio rimarranno eccezionalmente aperti dalle 10 alle 21. È a disposizione dei visitatori uno staff multilingue per offrire assistenza e utili consigli alla permanenza. Ai clienti provenienti da paesi esterni all’UE sono dedicate agevolazioni Tax-Free. È attivo anche il nuovo servizio Luxury Concierge ideato da Sicilia Outlet Village per prendersi sempre più cura dei suoi clienti e far vivere loro un’esperienza unica e personalizzata.