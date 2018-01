Tribunale Enna: aste giudiziarie 17/01/18 n.13 – Piazza Armerina, Pietraperzia, Enna, Barrafranca, Calascibetta

Share 0 Share 0 Share 0





Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 17/01/18 n.13





Piazza Armerina (EN) Largo San Martino 38/39

Registro Generale Esecuzione 11/2011+60/2015 Tribunale Enna

Data dell’asta 17/01/2018 12:00

Prezzo Base 39.543,75 €

Data pubblicazione 22/11/2017

Tipologia Abitativo

Appartamento di vani sei vani su tre livelli con servizi e balconi, oltre grande locale cantinato.



Pietraperzia (EN) Via Alcide De Gasperi 39

Registro Generale Esecuzione 7/2013 Tribunale Enna

Data dell’asta 17/01/2018 12:00

Prezzo Base 70.312,00 €

Data pubblicazione 27/10/2017

Tipologia Abitativo

Piena proprietà di appartamento al primo piano consistenza 5,5 vani.



Pietraperzia (EN) Via Alcide De Gasperi 37

Registro Generale Esecuzione 7/2013 Tribunale Enna

Data dell’asta 17/01/2018 12:00

Prezzo Base 9.843,75 €

Data pubblicazione 27/10/2017

Tipologia Autorimessa

Proprietà per la quota di 1/2 di autorimessa al piano terra consistenza mq 109.



Enna (EN)

Registro Generale Esecuzione 27/2015 Tribunale Enna

Data dell’asta 17/01/2018 19:00

Prezzo Base 161.580,00 €

Custode Avv. Santi Mastroianni

Professionista Delegato alla vendita Avv. Santi Mastroianni (tel. 0935501274)

Data pubblicazione 24/10/2017

Tipologia Terreno

Lotto di terreno, sito in agro di Enna, esteso ha 5 are 09 ca 19, meglio censito al catasto terreni del Comune di Enna, foglio 13, particella 194 (ex 165), sul quale insistono una cabina di manovra SNAM Rete Gas ed in prossimità un fabbricato in catasto fabbricati, al foglio 13, particella 195 (ex 165), con ubicazione strada provinciale n. 3, Misericordia, Scalo Ferroviario, piano terra), cate…



Enna (EN)

Registro Generale Esecuzione 27/2015 Tribunale Enna

Data dell’asta 17/01/2018 19:00

Prezzo Base 27.423,00 €

Custode Avv. Santi Mastroianni

Professionista Delegato alla vendita Avv. Santi Mastroianni (tel. 0935501274)

Data pubblicazione 24/10/2017

Tipologia Terreno

Lotto di terreno, sito in agro di Enna, esteso are 89 ca 90 , meglio censito al catasto terreni del Comune di Enna, foglio 13, particelle 90, 91, 122 e 147. Vendita soggetta a IVA 22% sul prezzo di effettiva aggiudicazione.



Piazza Armerina (EN) Contrada Elsa

Registro Generale Esecuzione 70/2005 Tribunale Enna

Data dell’asta 17/01/2018 18:30

Prezzo Base 48.960,00 €

Professionista Delegato alla vendita Avv. Santi Mastroianni (tel. 0935501274)

Data pubblicazione 16/10/2017

Tipologia Terreno

Fondo rustico sito in agro di Piazza Armerina, Contrada Elsa, esteso mq.62.300 circa e per quanto in effetti misura, meglio censiti al catasto terreni, foglio 272, particelle 8, 10, 13, 89, 161, 162, 163, 166 e 12 sub.1 (porzione di fabbricato rurale) nonché fabbricati siti in agro di Piazza Armerina, meglio censito al catasto fabbricati, foglio 272, particelle 96 sub. 3, 98 e 100 (particelle g…



Barrafranca (EN) Via IV NOVEMBRE 27

Registro Generale Esecuzione 7/1993 Tribunale Enna

Data dell’asta 17/01/2018 17:00

Prezzo Base 14.809,00 €

Professionista Delegato alla vendita Avv. Santi Mastroianni (tel. 0935501274)

Data pubblicazione 27/09/2017

Tipologia Abitativo

fabbricato



Barrafranca (EN) Via Oliveti 32

Registro Generale Esecuzione 7/1993 Tribunale Enna

Data dell’asta 17/01/2018 17:00

Prezzo Base 5.878,00 €

Professionista Delegato alla vendita Avv. Santi Mastroianni (tel. 0935501274)

Data pubblicazione 27/09/2017

Tipologia Abitativo

Fabbricato



Barrafranca (EN) Contrada Tardara

Registro Generale Esecuzione 7/1993 Tribunale Enna

Data dell’asta 17/01/2018 17:00

Prezzo Base 548,00 €

Professionista Delegato alla vendita Avv. Santi Mastroianni (tel. 0935501274)

Data pubblicazione 27/09/2017

Tipologia Terreno

appezzamento di terreno



Piazza Armerina (EN) Contrada Camitrice

Registro Generale Esecuzione 7/1993 Tribunale Enna

Data dell’asta 17/01/2018 17:00

Prezzo Base 1.208,00 €

Professionista Delegato alla vendita Avv. Santi Mastroianni (tel. 0935501274)

Data pubblicazione 27/09/2017

Tipologia Terreno

appezzamento di terreno



Barrafranca (EN) Contrada Rocche Sanchez snc

Registro Generale Esecuzione 7/1993 Tribunale Enna

Data dell’asta 17/01/2018 17:00

Prezzo Base 1.915,00 €

Professionista Delegato alla vendita Avv. Santi Mastroianni (tel. 0935501274)

Data pubblicazione 27/09/2017

Tipologia Terreno

appezzamento di terreno



Barrafranca (EN) Via F.lli Bonfirraro 13

Registro Generale Esecuzione 60/2010 Tribunale Enna

Data dell’asta 17/01/2018 18:00

Prezzo Base 56.250,00 €

Custode Avv. Santi Mastroianni

Professionista Delegato alla vendita Avv. Santi Mastroianni (tel. 0935501274)

Data pubblicazione 14/09/2017

Tipologia Abitativo

Appartamento per civile abitazione composto da cinque vani su tre livelli, distinto in Catasto Fabbricati al foglio 14, part. 952 sub 5 e part. 959 sub 15, precedentemente identificato nello stesso Catasto al foglio 14, part. 952 sub 3 e part. 959 sub 7.



Calascibetta (EN) Via S. Antonio 196-198-200

Registro Generale Esecuzione 12/1999 Tribunale Enna

Data dell’asta 17/01/2018 16:00

Prezzo Base 9.646,00 €

Professionista Delegato alla vendita Avv. Santi Mastroianni (tel. 0935501274)

Data pubblicazione 14/09/2017

Tipologia Abitativo

Fabbricato composto da un vano garage e servizio a piano terra, da due vani e accessori a primo piano nonché da due vani e accessori a secondo piano, il tutto esteso mq. 140, oltre balconi e terrazze, e comunque per quanto in effetti misura.





