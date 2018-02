Da Leonforte parte il tour di Giancarlo Cancelleri per promuovere il programma di governo del M5S

Share 0 Share 0 Share 0

AMORE IDEE E FUTURO. Si chiama così il tour che il vice presidente dell’Ars e deputato regionale del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri ha organizzato per promuovere il programma di governo M5S per la qualità della vita dei siciliani in vista delle elezioni politiche del 4 marzo.

24 gli appuntamenti in lungo e in largo dell’isola che il frontman del Movimento 5 Stelle in Sicilia ha organizzato in collaborazione con i gruppi locali dal 14 al 28 febbraio.

“Mi butto ancora per strada – scrive sui social Giancarlo Cancelleri – per venirvi a raccontare ciò che penso di questa nostra terra e di queste elezioni, di quello che possono significare per noi siciliani. Non so quante volte ho girato la Sicilia, terra magnifica, e quanti di voi ho abbracciato, a quanti ho stretto la mano, ma la verità è che non riesco a esserne mai sazio”.

Il tour partirà domani, mercoledì 14 febbraio a Leonforte (En) alle ore 18.00 dove è previsto un incontro alla Villa Bonsignore e si concluderà mercoledì 28 febbraio ad Enna. “Spero siate in tanti ogni sera – spiega Cancelleri – e di certo non vi annoierò con le solite cose, stavolta non saranno comizi, parlerò poco di politica, anzi, a dire il vero parlerò di quello di cui la politica dovrebbe essere intrisa, di amore, di idee e di futuro, affinché possa occuparsi di quello che rende la vita veramente degna di essere vissuta”.

Ecco il dettaglio con gli appuntamenti n.314: 14 Febbraio Leonforte (EN) – ore 18:00 – Villa Bonsignore – Corso Umberto; 15 Febbraio Caltagirone (CT) – ore 20:00 – Palazzo Ceramico ex Reburdone – via Abate Meli n. 3; 16 Febbraio Comiso (RG) – ore 20:00 – Via Emanuele Calogero n. 22; 17 Febbraio Noto (SR) – ore 16.30 – ex Chiesa Santa Caterina – Via Fratelli Ragusa (ang. via Cavour) ; 17 Febbraio Lentini (SR) – ore 19:00 – Centro Polifunzionale (ex A.I.A.S.) – via Aspromonte n. 5 presso Biblioteca.; 18 Febbraio Augusta (SR) – ore 11:00 – Palazzo Zuppello – Via Epicarmo N. 74; 18 Febbraio Aci Castello (CT) – ore 17:00 – Villa Fortuna – Lungomare dei Ciclopi; 18 Febbraio MESSINA – ore 20:00 – Chiesa Di Santa Maria Alemanna Via Sant’Elia, 16 ; 19 Febbraio Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – ore 19:00 – Auditorio Giardini Oasi ex Monte di Pietà; 20 Febbraio Tortorici (ME) – ore 18:00 – Piazza Faranda; 20 Febbraio Sant’Agata di Militello (ME) – ore 20:00 Sala convegni Castello Gallego Piazza Francesco Crispi n. 9 ; 21 Febbraio Petralia Soprana (PA) – ore 19:00 – Via Antonio Meucci n.1, bivio Madonnuzza; 22 Febbraio Bagheria (PA) – ore 19:00 Cine Teatro Roma Via Roma 4; 23 Febbraio Partinico (PA) – ore 19:00 – Palazzo dei Carmelitani, Corso dei Mille n. 252; 24 Febbraio Trapani – ore 11.00 Cinema Diana Via dei Mille 19; 24 Febbraio Marsala (TP) ore 16.30 via Sibilla n.36; 24 Febbraio Alcamo (TP) – ore 19:00 – Sala centro congressi Marconi – Corso VI Aprile; 25 Febbraio Mazara del Vallo (TP) – ore 11:00 – CineTeatro Rivoli – Via Nicolò Tortorici; 25 Febbraio Ribera (AG) – ore 17:00 Sala convegni comunale “Emanuela e Giovanni Ragusa” – Corso Umberto I, 30; 25 Febbraio San Giovanni Gemini (AG) – ore 20:00 Sala convegni “Centro fieristico” – piazza A. Meglio; 26 Febbraio Palermo – ore 18:00 -Teatro Biondo; 27 Febbraio Agrigento – ore 20:00 – Viale della Vittoria n. 199; 28 Febbraio San Cataldo (CL) – ore 17:00 – Sala Borsellino – Piazza Papa Giovanni XXIII; 28 Febbraio Enna – ore 20:00 Centro Polifunzionale Via dello Stadio 39.