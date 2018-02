A Capizzi laboratorio di Teatro Danza “La Parola e il gesto” condotto da Giovanni Cilluffo

Share 0 Share 0 Share 0

L’Amministrazione Comunale di Capizzi, in collaborazione con l’Associazione Culturale Gioventù Capitina, propone un’attività culturale che avrà luogo a Palazzo Russo Larcan, il Palazzo della Cultura, dal 19 al 24 Marzo 2018.

Dal 19 al 23 Marzo avrà infatti luogo un laboratorio di Teatro Danza gratuito e aperto a tutti i maggiori di 14 anni, anche senza esperienza pregressa di teatro o di danza, e sarà diretto dal Maestro Giovanni Cilluffo, dei Cantieri Culturali Associati / Kals Compagnia di Conegliano Veneto.

Il Laboratorio si chiuderà sabato 24 Marzo, alle 18.30, con un performance pubblica di tutti i partecipanti. Sia la frequenza del Laboratorio che gli spettacoli sono gratuiti.

La Parola e il Gesto, cioè come coniugare il suono di un pensiero con il corpo, dare e aggiungere un’emozione in rapporto con se stessi e con gli altri, come creare delle forme nello spazio e delle azioni disegnate da un corpo pronto e disponibile a giocare con gli slanci dinamici e l’intensità delle immagini che arrivano dalla musica e dall’interiorità dell’interprete. Per arrivare a ciò bisogna liberarsi da rigidità e inibizioni, scoprire le qualità e le possibilità del corpo superando i suoi limiti, rendendolo così libero di esprimere una superiore bellezza. Il Laboratorio si focalizza sulla conoscenza del corpo e dei suoi movimenti, sulla ricerca di un linguaggio e di un significato, sulla creazione di forme di relazione tra persone e spazio, attraverso la Musica e la Danza.

Per info e prenotazioni:

3343439403 – 3291988254 – 3202650510

Giovanni Cilluffo è coreografo e regista. Inizia la sua attività artistica a Palermo seguendo i Laboratori“Incontro/Azione”, con docenti di fama internazionale. Partecipa alle performances del “Living Theatre”, storico gruppo statunitense.

Continua i suoi studi in Italia e Germania: studia Danza Classica presso l’Accademia Danza Regione Veneta con Luciana De Fanti,A. Dimitrova e Contemporanea con i maestri A.Calvos, R. Alvares della Compagnia di Pina Bausch, Carolin Carlson, S. Beltrami, Micha Van Hoeche e altri celebri maestri. Frequenta l’Accademia Attori e Tecnici diretta dal regista Gianni De Luigi, segue corsi di perfezionamento a Ferrara con il maestro Grotowski, e a Ravenna con Lindsay Kemp. Segue corsi di Contact presso la “TanzFabrik”di Berlino, frequenta corsi di Danza terapia e Musicoterapia al Centro Studi di Assisi(PG).

Fonda i “Cantieri Associati Culturali” /Diffusione Danza e Teatro, che produce la “Compagnia di DanzaKalsa”. Nello stesso anno è socio fondatore dei “Teatri Invisibili”.

E’ il direttore artistico e l’ideatore della Manifestazione “Flussi Mediterranei”,per il Comune di Nervesa della Battaglia (TV).

Per molti anni è stato Docente di Teatro e Danza presso vari Istituti Comprensivi Statali.

All’estero ha tenuto Stages e insegnato Danza Contemporanea presso l’Accademia Nazionale di Danza in Russia, Bulgaria, Lituania, Danimarca e Spagna

Trai suoi vari spettacoli“L’Invisibile della Pienezza”, è segnalato dalla rivista critica di teatro“Traiettorie”come uno degli spettacoli più interessanti del 2014, per linguaggio e drammaturgia.

I suoi spettacoli sono stati rappresentati in Italia e all’estero.