A Terrasini la mostra fotografica “Females” di Ornella Mazzola

Share 0 Share 0 Share 0

Terrasini (Pa). Domenica 4 Marzo 2018, alle ore 18.00, al Margaret Cafè, (Via V. Madonia 93), sarà inaugurata la mostra di fotografia di Ornella Mazzola intitolata “Females”, una serie di scatti che ritraggono le donne del nucleo familiare dell’autrice. Frammenti di quotidiano che mostrano legami affettivi, vissuti e speranze declinate al femminile. Un’occasione quindi per riflettere intorno al tema delle donne e delle loro potenzialità, di libertà e di emancipazione. La mostra è promossa da Isola Viva e dall’Associazione Asadin, con collaborazione e testo di presentazione di Evelin Costa e testo del fotografo Andrea Petrosino.

Sarà visitabile fino al 22 Marzo 2018, tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.00.

Ornella Mazzola. Siciliana, classe ’84. Ha studiato presso l’Università La Sapienza di Roma cinema-documentario, fotografia, storia dell’arte. La materia di approfondimento e di laurea è stata l’antropologia visuale, con una tesi sperimentale portata avanti insieme al documentarista e antropologo Vittorio De Seta.

Dopo la laurea ha iniziato a lavorare nel settore degli allestimenti museali multimediali.

Una borsa di studio per esterni presso la “Scuola Romana di Fotografia” le ha dato l’input per approfondire da autodidatta la passione per la fotografia, interessandosi alle sue varie sfaccettature tra cui la ricerca visiva e la fotografia sociale.

E’ venuta a contatto con diverse storie di natura sociale, interagendo anche con realtà no-profit come ad esempio Shoot4change, la ONG “Parada Romania” a Bucarest e il “Centro per disabili S. Camillo di Tbilisi” in Georgia (Caucaso).

Ha partecipato ad un workshop con il fotoreporter Riccardo Venturi, dal quale è nato un progetto work in progress di ricerca sull’amore in terza età (esposto in parte presso il Circuito Off di “Fotografia Europea Reggio Emilia”, 2015)

Ha preso parte al Circuito Off di “Fotografia Europea-Reggio Emilia” per tre anni consecutivi con diversi progetti personali (tra cui “Palermo dentro”) e ad altre esposizioni e mostre in Sicilia.

A giugno 2016 una parte del suo lavoro di ricerca a lungo termine “Females” sulle donne della sua famiglia è stato esposto in una collettiva di Officine fotografiche all’interno del circuito del Festival “FotoLeggendo” 2016 e a Maggio 2017 il progetto è stato uno dei vincitori di “Slideluck Napoli 2017”. Riceve numerose pubblicazioni. A Dicembre 2017 alcune immagini del progetto “Females” vengono selezionate per far parte della collettiva “European portrait” presso i “Magazzini Fotografici” di Napoli. Le fotografie selezionate inoltre entrano a far parte della Fanzine creata dai Magazzini Fotografici.

Una delle fotografie del progetto “Parada” è stata selezionata per far parte della mostra “Diritti negati” insieme alle altre dieci fotografie vincitrici del “Concorso fotografico Peppino Impastato 2017”. La giuria presieduta da Tano D’amico le ha assegnato inoltre una menzione speciale. Ha già diverse preso parte a diverse esposizioni personali tra cui “Palermo dentro” e “Parada”, quest’ultima organizzata e promossa dal “CISS” (La casa della Cooperazione) di Palermo. La mostra è stata presentata in un luogo molto importante per la città di Palermo: un bene confiscato alla mafia. Porta avanti diversi progetti di varia natura: ricerca personale, fotografia sociale, reportage.

Il centro del suo interesse è la natura umana in tutte le sue forme.