Tribunale Enna: aste giudiziarie 8/03/18 n.11 – Pietraperzia, Barrafranca

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 08/03/18 n.11





Pietraperzia (EN) Via E. Fermi 64

Registro Generale Esecuzione 24/2010 Tribunale Enna

Data dell’asta 08/03/2018 17:00

Prezzo Base 9.600,00 €

Custode Avv. Edoardo Bonasera

Professionista Delegato alla vendita Avv. Edoardo Bonasera (tel. 093522304)

Data pubblicazione 27/12/2017

Tipologia Abitativo

Piena proprietà dell’abitazione al piano primo, vani catastali 5,5 e censita al catasto urbano di detto comune al foglio 33, particella 355 sub 3 cat. A/3.



Pietraperzia (EN) Via Guarnaccia 66

Registro Generale Esecuzione 24/2010 Tribunale Enna

Data dell’asta 08/03/2018 17:00

Prezzo Base 11.500,00 €

Custode Avv. Edoardo Bonasera

Professionista Delegato alla vendita Avv. Edoardo Bonasera (tel. 093522304)

Data pubblicazione 27/12/2017

Tipologia Abitativo

Piena proprietà dell’abitazione sita al piano primo, vani catastali 9 e censita al catasto urbano di detto comune al foglio 32, particella 957 sub 2 cat. A/2.



Pietraperzia (EN) Contrada Cucca

Registro Generale Esecuzione 24/2010 Tribunale Enna

Data dell’asta 08/03/2018 17:00

Prezzo Base 8.250,00 €

Custode Avv. Edoardo Bonasera

Professionista Delegato alla vendita Avv. Edoardo Bonasera (tel. 093522304)

Data pubblicazione 27/12/2017

Tipologia Terreno

Terreno, censito al catasto terreni di detto comune al foglio 58, particelle 55 e 64, mq 9.200 circa. Destinazione urbanistica agricola.



Pietraperzia (EN) Via E. Medi

Registro Generale Esecuzione 24/2010 Tribunale Enna

Data dell’asta 08/03/2018 17:00

Prezzo Base 13.650,00 €

Custode Avv. Edoardo Bonasera

Professionista Delegato alla vendita Avv. Edoardo Bonasera (tel. 093522304)

Data pubblicazione 27/12/2017

Tipologia Deposito

Piena proprietà di un locale adibito a deposito al piano terra e censito al catasto urbano di detto comune al foglio 33, particella 355 sub 1 cat. C/2, mq 202 circa.



Pietraperzia (EN) Via Guarnaccia 64

Registro Generale Esecuzione 24/2010 Tribunale Enna

Data dell’asta 08/03/2018 17:00

Prezzo Base 8.100,00 €

Custode Avv. Edoardo Bonasera

Professionista Delegato alla vendita Avv. Edoardo Bonasera (tel. 093522304)

Data pubblicazione 27/12/2017

Tipologia Deposito

Piena proprietà di un locale adibito a deposito al piano terra e censito al catasto urbano di detto comune al foglio 32, particella 957 sub 1 cat. C/2, mq 187 circa.



Barrafranca (EN) Contrada Abate – Madonnuzza

Registro Generale Esecuzione 61/1999 Tribunale Enna

Data dell’asta 08/03/2018 17:00

Prezzo Base 3.400,00 €

Professionista Delegato alla vendita Avv. Edoardo Bonasera (tel. 093522304)

Data pubblicazione 27/12/2017

Tipologia Terreno

Piena proprietà dell’appezzamento di terreno esteso are 09.45 e censito al catasto terreni al foglio 7 particella 1445.



Barrafranca (EN)

Registro Generale Esecuzione 61/1999 Tribunale Enna

Data dell’asta 08/03/2018 17:00

Prezzo Base 380,00 €

Professionista Delegato alla vendita Avv. Edoardo Bonasera (tel. 093522304)

Data pubblicazione 27/12/2017

Tipologia Terreno

Quota pari ad 1/3 indistinto ed indiviso della proprietà dell’appezzamento di terreno esteso are 03.40 e censito al catasto terreni al foglio 11 particella 360.



Barrafranca (EN) Contrada Abate

Registro Generale Esecuzione 61/1999 Tribunale Enna

Data dell’asta 08/03/2018 17:00

Prezzo Base 20.250,00 €

Professionista Delegato alla vendita Avv. Edoardo Bonasera (tel. 093522304)

Data pubblicazione 27/12/2017

Tipologia Magazzino

Piena proprietà del fabbricato censito in catasto al fg. 7, particella 1440, cat. C/2, esteso mq 186.



Barrafranca (EN) Viale Generale Cannada

Registro Generale Esecuzione 61/1999 Tribunale Enna

Data dell’asta 08/03/2018 17:00

Prezzo Base 122.250,00 €

Professionista Delegato alla vendita Avv. Edoardo Bonasera (tel. 093522304)

Data pubblicazione 27/12/2017

Tipologia Magazzino

Piena proprietà dell’unità immobiliare censita in catasto al fg. 7, particella 1436, sub 1 cat. D/8, piano T-1; unità immobiliare, facente parte del medesimo edificio, in casto censito al foglio 7, particella 1436 sub 3, cat. C/2, mq 174; unità immobiliare, facente parte del medesimo edificio, in casto censito al foglio 7, particella 1436 sub 4, cat. C/2, mq 149.



Barrafranca (EN) Via Ferreri Grazia n.54

Registro Generale Esecuzione 61/1999 Tribunale Enna

Data dell’asta 08/03/2018 17:00

Prezzo Base 76.000,00 €

Professionista Delegato alla vendita Avv. Edoardo Bonasera (tel. 093522304)

Data pubblicazione 27/12/2017

Tipologia Abitativo

Piena proprietà dell’unità immobiliare censita in catasto al fg. 14/a, particelle graffate 4882 sub 1 e 4890 sub 1 (ex 395 sub 1 e 396 sub 1), cat. A/3, vani 7 piano T; Piena proprietà dell’unità immobiliare, censita in catasto al fg. 14/a, particelle graffate 4882 sub 2 e 4890 sub 2 (ex 395 sub 2 e 396 sub 2), cat. A/3, vani 7 piano 1-3; Piena proprietà dell’unità immobiliare censita in catast…





