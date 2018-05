Nucita-Vozzo nell’Olimpo della Targa Florio

Share 0 Share 0 Share 0

Palermo. Il trionfo siciliano che porta i nomi di Andrea Nucita e del navigatore Marco Vozzo suggella un’entusiasmante 102^ Targa Florio sul traguardo finale di Piazza Duomo a Cefalù, colmata da un bagno di folla entusiasta. Per la prima volta in carriera l’equipaggio che nell’occasione ha condiviso l’abitacolo della Hyundai i20 R5 ha vinto la corsa più antica del mondo e gara di casa, quest’anno valida per il Campionato Italiano Rally e Campionato Italiano Rally Autostoriche, Campionato Italiano Regolarità a Media e Campionato Regionale. Nucita, pilota messinese di Santa Teresa Riva classe 1989, in quello che è anche il suo primo successo assoluto nel Tricolore ha ingaggiato un duello mozzafiato con il campione italiano Paolo Andreucci, navigato da Anna Andreussi sulla Peugeot 208 T16 ufficiale, e dopo aver costruito un vantaggio di una manciata di secondi nell’ultimo “giro” di prove speciali ha preceduto sul podio il driver toscano, stavolta secondo dopo che nel 2016 vinse la sua decima Targa Florio proprio davanti al siciliano, e Umberto Scandola, terzo sulla Skoda Fabia R5 condivisa con Guido D’Amore. Insomma, la Targa Florio non si smentisce e con la sua raffica di emozioni si è rivelata la gara più incerta e appassionante del CIR.



“Si realizza il sogno- ha detto Nucita -; dal punto di vista storico la Targa Florio è unica al mondo. Solo il fatto di partecipare è speciale e noi abbiamo vinto! E’ stata una gara molto dura e impegnativa caratterizzata da margini ravvicinati, ma durante le prove eravamo molto soddisfatti, nonostante anche il meteo fosse difficile. Nelle ultime prove l’obiettivo era rimanere molto concentrati stando attenti a non fare errori. Abbiamo tenuto un ritmo più alto possibile”.

Dopo la partenza dall’elegante Piazza Verdi di Palermo e la prova spettacolo in notturna nei pressi dello Stabilimento Blutec a Termini Imerese venerdì, la giornata finale della Targa Florio 2018 ha vissuto nuovi momenti entusiasmanti nelle sfide che si sono susseguite lungo le 15 speciali del sabato, caratterizzate dall’incognita meteo e quindi dall’alternanza tra fondi asciutti, umidi e bagnati che a team e piloti hanno reso complicate le scelte di assetto e soprattutto di pneumatici.

L’incertezza nel meteo si è presto trasformata anche in incertezza “agonistica”, dimostrata dai 7 vincitori diversi nelle prime 11 prove speciali (e alla fine saranno 8 su 16). Nucita, autore con Vozzo e la Hyundai i20 di quattro scratch da metà gara in poi (PS7, PS8, PS12 e PS13), ha preso il comando alla PS7 “Scillato Polizzi 2”, all’inizio del secondo “giro” di prove. Poi con Andreucci (che ha vinto le PS5 e la PS9, quest’ultima con lo stesso tempo di Nucita!) ha addirittura condiviso proprio la testa della generale al secondo passaggio a Pollina per poi sferrare l’attacco in quello a Cefalù. Andreucci-Andreussi sono sempre stati in lizza per la vittoria, anche se il pensiero ai punti del Tricolore Rally nel finale ne ha caratterizzato la strategia. Poco dietro, dopo un inizio complicato dalla pioggia mattutina, Scandola e D’Amore sono risaliti fino a un convincente terzo posto che replica quello del 2016 ed è impreziosito dal miglior tempo nella PS11.

Sotto al podio ha concluso quarto Totò Riolo sulla Skoda Fabia R5. Navigato da Gianfranco Rappa, il pilota di Cerda sulle strade di casa ha vinto la PS6 e ha conquistato un altro risultato di prestigio nonostante una foratura alla posteriore sinistra lo abbia attardato nelle fasi iniziali. Prima di Nucita, proprio Riolo era stato l’ultimo siciliano a vincere la Targa Florio, nel 2010 su Citroen Xsara WRC. La top-5 è stata completata da Luca Panzani, in coppia con Francesco Pinelli sulla Ford Fiesta R5, il pilota toscano sorprendente vincitore dell’insidiosa (causa pioggia) PS2 che ha aperto la giornata di sabato. Altri vincitori “parziali” capaci di distinguersi a più riprese durante la competizione sono stati il pavese di Voghera Giacomo Scattolon (con Paolo Zanini sulla Skoda Fabia R5), che ha firmato le finali PS15 e PS16 concludendo sesto, e l’emiliano Antonio Rusce (con Sauro Farnocchia sulla Ford Fiesta R5), ottavo al traguardo e autore degli scatch nelle PS10 e PS14. Settimi i toscani Rudy Michelini e David Castiglioni (Skoda Fabia R5) e nono il molisano Giuseppe Testa (Ford Fiesta R5 condivisa con Massimo Bizzocchi). Tra i siciliani, avvincente nel finale la rimonta di Marco Pollara e Giuseppe Princiotto sulla Peugeot 208 T16. I due ufficiali della Casa del Leone hanno recuperato fino a entrare nella top-10 dopo un problema all’idroguida accusato durante il secondo “giro” di prove e che liaveva rallentatifino ad allontanarli dalle posizioni di vertice (erano quinti).

Sfortunati e mancati protagonisti al traguardo, invece, sono Simone Campedelli e Andrea Crugnola, entrambi su Ford Fiesta R5. Il primo, con Tania Canton, sulla Fsi era aggiudicato la prova spettacolo allo Stabilimento Blutec venerdì sera e poi le PS3 e PS4 sabato mattina, ma è uscito di strada nel tratto “della Fontana” alla PS7, ovvero al secondo passaggio sulla “Scillato-Polizzi”, subito dopo il parco assistenza di fine mattinata dove era rientrato terzo, staccato di appena 1”4 da Andreucci (in quel momento leader). Crugnola, invece, affiancato da Danilo Fappani, ha alzato bandiera bianca alla PS4 (“Bergi 1”) per un problema al mozzo dell’anteriore destra (era quinto a 13” secondi dal primo).

Nella gara valida per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche ha comandato dall’inizio alla fine Elia Bossalini. Sulla Porsche 911 SC/RS il pilota piacentino, autore di quattro scratch insieme al navigatore Harshana Ratnayake, ha preso del margine nelle prime prove ed è riuscito a mantenerlo fino al traguardo nel cuore di Cefalù respingendo colpo su colpo i tentativi di rimonta di “Lucky”. Il driver vicentino, in equipaggio con la navigatrice dai grandi trascorsi nel Mondiale Fabrizia Pons sulla Lancia Delta Integrale, si è aggiudicato una speciale in più, ma ha concluso secondo di 4° raggruppamento e sul palco d’onore a Cefalù, dietro a Bossalini e davanti al tenace toscano Valter Pierangioli, terzo insieme a Giancarlo Guzzi con la Ford Sierra Cosworth malgrado qualche noia alla frizione nel primo “giro” di prove. Scorrendo le graduatorie, il 3° Raggruppamento è di Natale Mannino e Giacomo Giannone, equipaggio di casa che sulla Porsche 911 SC hanno riscattato il ritiro patito nel 2016 mentre erano in testa. Nel 2° Raggruppamento altro successo palermitano grazie a Marco Savioli, che ha fatto il pieno di punti tricolori navigato da Alessandro Failla sulla Porsche Carrera RS. Nel 1° Raggruppamento, infine, si è imposto il madonita collesanese Pierluigi Fullone, che ha difeso il proprio dominio conquistato nelle ultime edizione sempre vinte con la BMW 2002 curata dalla factory di famiglia e condivisa con Francesco La Franca, sulla quale hanno anche sempre “viaggiato” nei piani alti di un’ipotetica classifica assoluta,

Nella competizione riservata al Campionato Regionale, con arrivo nel cuore di Termini Imerese in via Mazzini nel pomeriggio, Roberto Lombardo ha vinto al volante della Renault Clio Williams. Il driver e preparatore nisseno, immancabile all’appuntamento con la Targa Florio, si è messo in luce fin dall’inaugurale prova spettacolo in notturna allo Stabilimento Blutec e si è aggiudicato in totale ben cinque prove speciali. Nella prima parte di gara gli ha reso la vita difficile Calogero Quaranta sulla Renault Clio di classe S1600, che dopo essersi aggiudicato due prove ha perso terreno in una toccata all’anteriore sinistro a Pollina concludendo secondo. Alle spalle dei due si è classificato terzo Nazareno Pellitteri con la Clio di classe A7, mentre tra gli autori di almeno uno scratch c’è Domenico Gabriele Morreale, anche lui sulla berlina francese ma in versone N3. L’esperto agrigentino si è però giocato il podio assoluto nel finale per una penalty di 4 minuti dovuta a un cambio gomme tra controllo orario e ingresso in prova. Costretto a fermarsi per un surriscaldamento nelle prime battute, invece, Giuseppe Messina con la Renault Clio RS di classe R3C.

Classifica ufficiosa CIR dei primi 10 102^ Targa Florio: 1. Nucita-Vozzo (Hyundai i20 R5) in 1h37’40”7; 2. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 19”2; 3. Scandola-D’Amore (Skoda Fabia R5) a 52”4; 4. Riolo-Rappa (Skoda Fabia R5) a 1’33”1; 5. Panzani-Pinelli (Ford Fiesta R5) a 1’46”2; 6. Scattolon-Zanini (Skoda Fabia R5) a 2’10”2; 7. Michelini-Castiglioni (Skoda Fabia R5) a 2’20”9; 8. Rusce-Farnocchia (Ford Fiesta R5) a 2’24”0; 9. Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta R5) a 3’14”3; 10. Pollara-Princiotto (Peugeot 208 T16 R5) a 4’48”3.