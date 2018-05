Tribunale Enna: aste giudiziarie 11/5/18 n.2 – Enna, Piazza Armerina

Share 0 Share 0 Share 0





Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 11/5/18 n.2

Enna (EN) Via NAZIONALE 31

Registro Generale Esecuzione 103/2013 Tribunale Enna

Data dell’asta 11/05/2018 18:00

Prezzo Base 150.000,00 €

Professionista Delegato alla vendita Avv. Gianfranco Castrogiovanni

Data pubblicazione 12/02/2018

Tipologia Abitativo

Appartamento in condominio adibito ad ufficio censito al Catasto fabbricati alla sez. Q, foglio 39, part. 19, sub 23, Cat. A/10, classe 2^, Classe energetica “F”; composto da 3 vani e doppi servizi per un totale di circa 90 mq, ubicato al 5° piano dell’edificio denominato “Centro Direzionale Diaz”



Piazza Armerina (EN) Via ELIO VITTORINI

Registro Generale Esecuzione 103/2013 Tribunale Enna

Data dell’asta 11/05/2018 18:00

Prezzo Base 37.500,00 €

Professionista Delegato alla vendita Avv. Gianfranco Castrogiovanni

Data pubblicazione 12/02/2018

Tipologia Abitativo

1. mansarda non rifinita ubicata nell’ambito del complesso residenziale (formato da cinque stabili) di 59 mq, composta da un unico vano dotato di due terrazzini censita al Catasto del Comune di Piazza Armerina al foglio 179 part. 1370 sub 7, Cat. C2; 2. magazzino ubicato nell’ambito del complesso residenziale (formato da cinque stabili) al piano seminterrato del 5^ stabile di 11 mq censito al C…





