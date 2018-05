Tribunale Enna: aste giudiziarie 9/5/18 n.14 – Piazza Armerina. Enna, Agira

Share 0 Share 0 Share 0





Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 9/5/18 n.14



Piazza Armerina (EN) Via Giacinto Lo Giudice 25

Registro Generale Esecuzione 22/2010 Tribunale Enna

Data dell’asta 09/05/2018 17:00

Prezzo Base 149.500,00 €

Custode Avv. Angela Patelmo (tel. 0935504730)

Professionista Delegato alla vendita Avv. Angela Patelmo

Data pubblicazione 26/03/2018

Tipologia Abitativo

APPARTAMENTO di mq. 130 posto al piano 8° di vani 6. Unità immobiliare attualmente libera.



Piazza Armerina (EN) Via Giacinto Lo Giudice 25

Registro Generale Esecuzione 22/2010 Tribunale Enna

Data dell’asta 09/05/2018 17:00

Prezzo Base 215.000,00 €

Custode Avv. Angela Patelmo (tel. 0935504730)

Professionista Delegato alla vendita Avv. Angela Patelmo

Data pubblicazione 26/03/2018

Tipologia Abitativo

APPARTAMENTO di circa mq 187,00 posto al piano 8° di vani 6,5.



Piazza Armerina (EN) Via Giacinto Lo Giudice 25

Registro Generale Esecuzione 22/2010 Tribunale Enna

Data dell’asta 09/05/2018 17:00

Prezzo Base 204.000,00 €

Custode Avv. Angela Patelmo (tel. 0935504730)

Professionista Delegato alla vendita Avv. Angela Patelmo

Data pubblicazione 26/03/2018

Tipologia Abitativo

APPARTAMENTO di ca. 160 mq. posto al piano 9°, vani 7, attualmente occupato oltre AUTORIMESSA di mq 20.



Piazza Armerina (EN) Contrada Polleri

Registro Generale Esecuzione 22/2010 Tribunale Enna

Data dell’asta 09/05/2018 17:00

Prezzo Base 192.600,00 €

Custode Avv. Angela Patelmo (tel. 0935504730)

Professionista Delegato alla vendita Avv. Angela Patelmo

Data pubblicazione 26/03/2018

Tipologia Abitativo

VILLINO a due piani fuori terra con ampia corte antistante, vani 12,5, superficie lorda per piano mq. 155,80, cui va aggiunta la superficie non residenziale (portico e locale caldaia al piano terra e terrazzo al primo piano) di circa mq. 99,40 e superficie costituente la corte del fabbricato estesa per circa mq. 797,30 oltre due fondi agricoli di natura pascolo arborato rispettivamente di are 1…



Piazza Armerina (EN) Contrada Polleri

Registro Generale Esecuzione 22/2010 Tribunale Enna

Data dell’asta 09/05/2018 17:00

Prezzo Base 55.755,00 €

Custode Avv. Angela Patelmo (tel. 0935504730)

Professionista Delegato alla vendita Avv. Angela Patelmo

Data pubblicazione 26/03/2018

Tipologia Terreno

TERRENI: FONDO AGRICOLO di are 91.00, AA pascolo arborato; FONDO AGRICOLO di are 14.70, pascolo arborato; FONDO AGRICOLO di ha 18.20, pascolo arborato.



Piazza Armerina (EN) Contrada Grotta Calda

Registro Generale Esecuzione 22/2010 Tribunale Enna

Data dell’asta 09/05/2018 17:00

Prezzo Base 82.672,00 €

Custode Avv. Angela Patelmo (tel. 0935504730)

Professionista Delegato alla vendita Avv. Angela Patelmo

Data pubblicazione 26/03/2018

Tipologia Terreno

TERRENI di natura pascolo arborato per un totale complessivo di ettari 82.67.20



Piazza Armerina (EN) Contrada Sambuco Gioacchino

Registro Generale Esecuzione 22/2010 Tribunale Enna

Data dell’asta 09/05/2018 17:00

Prezzo Base 37.680,00 €

Custode Avv. Angela Patelmo (tel. 0935504730)

Professionista Delegato alla vendita Avv. Angela Patelmo

Data pubblicazione 26/03/2018

Tipologia Terreno

TERRENI di natura , pascolo arborato (esteso ha 1.88.40), seminativo (esteso ca. 00.40); noccioleto (esteso ca. 00.50,) per un totale complessivo di ettari 18.93.00



Piazza Armerina (EN) Contrada Sambuco Gioacchino

Registro Generale Esecuzione 22/2010 Tribunale Enna

Data dell’asta 09/05/2018 17:00

Prezzo Base 50.000,00 €

Custode Avv. Angela Patelmo (tel. 0935504730)

Professionista Delegato alla vendita Avv. Angela Patelmo

Data pubblicazione 26/03/2018

Tipologia Terreno

Ampio fondo agricolo esteso ha 25.09.00, pianeggiante attualmente non coltivato. Distinto in catasto al foglio 96 alle particelle n. 50, 189, 241, 242 e 243



Piazza Armerina (EN) Contrada Cicciona

Registro Generale Esecuzione 22/2010 Tribunale Enna

Data dell’asta 09/05/2018 17:00

Prezzo Base 234.200,00 €

Custode Avv. Angela Patelmo (tel. 0935504730)

Professionista Delegato alla vendita Avv. Angela Patelmo

Data pubblicazione 26/03/2018

Tipologia Terreno

Tre particelle di terreno che costituiscono un fondo agricolo, in leggero declivio, esteso complessivamente ha 2.34.20



Piazza Armerina (EN) Via Giacinto Lo Giudice

Registro Generale Esecuzione 22/2010 Tribunale Enna

Data dell’asta 09/05/2018 17:00

Prezzo Base 10.800,00 €

Custode Avv. Angela Patelmo (tel. 0935504730)

Professionista Delegato alla vendita Avv. Angela Patelmo

Data pubblicazione 26/03/2018

Tipologia Autorimessa

AUTORIMESSA al piano T di mq 18



Piazza Armerina (EN) Contrada Polleri

Registro Generale Esecuzione 22/2010 Tribunale Enna

Data dell’asta 09/05/2018 17:00

Prezzo Base 1.581.619,50 €

Custode Avv. Angela Patelmo (tel. 0935504730)

Professionista Delegato alla vendita Avv. Angela Patelmo

Data pubblicazione 26/03/2018

Tipologia Capannone

CAPANNONE ad uso artigianale per la lavorazione di risorse naturali locali, ovvero il legno, posto al piano T di mq 1.511 oltre corte pertinenziale di circa mq 1.654; FABBRICATO RURALE di vani 4,5, del tutto inagibile, abusivo e non sanabile oltre 4 fondi agricoli di natura pascolo arborato e di varie metrature



Enna (EN) Via SANT’ AGATA 42

Fallimento 6/1988 Tribunale Enna

Data dell’asta 09/05/2018 10:30

Prezzo Base 33.882,89 €

Curatore Avv. Mario Mangiapane

Data pubblicazione 26/02/2018

Tipologia Abitativo

Quota indistinta ed indivisa pari a 3/8 di appartamento per civile abitazione secondo piano, censito al N.C.E.U. Foglio 39/A particella 8053 sub 24, piano secondo, cat. A/3 classe 4, di vani 5,5 .



Enna (EN) Contrada PARASPORINO snc

Fallimento 6/1988 Tribunale Enna

Data dell’asta 09/05/2018 10:30

Prezzo Base 14.051,25 €

Curatore Avv. Mario Mangiapane

Data pubblicazione 26/02/2018

Tipologia Terreno

Quota indistinta ed indivisa pari ad 1/2 di appezzamento di terreno in Catasto Foglio 173 particelle 27-31-271-342-351, esteso complessivamente 2.850 mq,.



Agira (EN) Contrada Buterno

Fallimento 3/1989 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 09/05/2018 12:00

Prezzo Base 12.595,20 €

Curatore Avv. Luigi Tosetto (tel. 3383999899)

Data pubblicazione 06/11/2017

Tipologia Terreno

Terreni agricoli costituiti da diverse particelle come da avviso di vendita





