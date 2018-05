La Banda di Capizzi unica a rappresentare l’Italia al XIX Festival Internazionale delle Bande di Giulianova

Share 0 Share 0 Share 0

Il Circolo Musicale “San Giacomo” di Capizzi quest’anno parteciperà al XIX Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorettes, unica banda musicale italiana scelta per rappresentare l’Italia.

PROGRAMMA XIX FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE BANDE MUSICALI E MAJORETTES

MARTEDI 29 MAGGIO

GIULIANOVA ALTA: PIAZZA BUOZZI “ANTEPRIMA FESTIVAL”

Ore 21.00: Esibizione Banda Boinas Verdes Marching Band di San Juan Opico EL SALVADOR (fuori concorso)

Ore 21.30: “In viaggio con la musica” Orchestra Lorenzo Di Egidio Scuola Secondaria di I grado “R. Pagliaccetti”

dell’Istituto Comprensivo Giulianova 1 con l’associazione “Oltre l’Attimo”

Ore 22.50: Esibizione della cantante Caterina Valle

Ore 23.15: Esibizione Banda de Música Secundaria #50 Jose F. Guajardo di Mexicali MESSICO (fuori concorso)

MERCOLEDI 30 MAGGIO

GIULIANOVA ALTA: PIAZZA BUOZZI 1^SERATA

Ore 21.00: Inizio Festival

Ore 21.15: CONCERTO BANDE IN CONCORSO

– POLONIA: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ziemi Wschowej I Mażoretki „Finezja” (Wschowa)

– EL SALVADOR: Banda Boinas Verdes Marching Band di San Juan Opico

– MESSICO: Banda de Música Secundaria #50 Jose F. Guajardo di Mexicali

– POLONIA: Mażoretki „Finezja” (Wschowa)

– SVEZIA: Halmstad Symphonic Band

GIOVEDI 31 MAGGIO

Ore 17.30: Giulianova Belvedere – Esibizione Banda de Música Secundaria # 50 Jose F. Guajardo di Mexicali MESSICO e Halmstad Symphonic Band SVEZIA

Ore 17.30: Annunziata – Sfilata banda Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ziemi Wschowej I Mażoretki „Finezja” (Wschowa) POLONIA

Ore 21.00: Santuario Maria SS.ma Dello Splendore Chiusura Mese Mariano con la partecipazione della banda Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta GCK w Poniecu (Poniec) POLONIA

GIULIANOVA ALTA: PIAZZA BUOZZI 2^SERATA

Ore 21.00: Inizio Festival

Ore 21.15: CONCERTO BANDE IN CONCORSO

– POLONIA: Orkiestra Szałamaistek i Zespół Mażoretek „Incanto” (Rzeszów)

– REPUBBLICA CECA: Dechový orchestr ZUŠ Vimperk

– POLONIA: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia (Zwoleń)

– COSTA RICA: Banda Municipal de Zarcero

VENERDI 1 GIUGNO

Ore 17.30: Giulianova Lido – Sfilata banda Boinas Verdes Marching Band di San Juan Opico (EL SALVADOR).

Ore 17.30: Giulianova Lido – Sfilata banda Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ziemi Wschowej I Mażoretki „Finezja” Wschowa

Ore 17.30: Giulianova Lido – Sfilata banda The Yorkshire Volunteers Band INGHILTERRA.

Ore 21.00: Giulianova Colleranesco – Esibizione banda The First Majorettes of Rijeka CROAZIA

GIULIANOVA ALTA: PIAZZA BUOZZI 3^SERATA

Ore 21.00: Inizio Festival

Ore 21.15: CONCERTO BANDE IN CONCORSO

– POLONIA: Młodzieżowa Orkiestra Dęta (Drezdenko)

– UNGHERIA: Wind Band of Demecser „Citrom Band” and Ensemble of the Majorettes of Hajdúdorog

– ITALIA: Circolo Musicale San Giacomo di Capizzi (ME)

– INGHILTERRA: The Yorkshire Volunteers Band

– POLONIA: Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta GCK w Poniecu (Poniec)

SABATO 2 GIUGNO

Dalle ore 09.00 alle ore 19.30: IX^ Edizione “AcquaLuceFuoco i Colori della Tradizione ‘18”- Artisti dipingono

sportelli, utenze, Acqua, Luce, Metano nei vicoli e nelle piazze di Giulianova Antica.

Ore 9.30: Giulianova Alta – Sfilata banda Banda Municipal de Zarcero COSTA RICA da Parcheggio zona stadio, via

Battisti (sosta Summer 07), Via Gramsci, P.zza Libertà, Corso Garibaldi A/R

Ore 10.30: Sala Buozzi – Ricevimento delegazioni bande da parte dell’Amministrazione Comunale

Ore 14.45: STADIO “R. FADINI” – ESIBIZIONE DI TUTTE LE BANDE, Apertura dell’esibizione da parte del Circolo Musicale “San Giacomo” che eseguirà L’inno di Mameli.

GIULIANOVA ALTA: PIAZZA BUOZZI 4^SERATA

Ore 21.00: Inizio Festival

Ore 21.15: Concerto Royal Band of the Belgian Navy (Banda Reale della Marina Belga)

Ore 22.20: Esibizione della scuola formazione danzatori “Isadora Duncan” diretta da Dorina Di Marco

Ore 22.40: CONCERTO BANDE IN CONCORSO

– CROAZIA: The First Majorettes of Rijeka

– POLONIA: Orkiestra Dęta OSP w Tokarni (Tokarnia)

– COSTA RICA: Banda Municipal de Zarcero (Gruppo Folk)

DOMENICA 3 GIUGNO

Ore 16.00: Giulianova Lido – SFILATA DI TUTTE LE BANDE Partenza Molo Nord, Via N. Sauro, Viale Orsini,

Via Gasbarrini, Lung. Zara lato ovest, rientro Molo Nord

GIULIANOVA ALTA: PIAZZA BUOZZI 5^SERATA

Ore 20.00: Estrazione lotteria

Ore 21.00: Apertura serata con la Royal Band of the Belgian Navy (Banda Reale della Marina Belga)

Ore 21.15: ESIBIZIONE DI TUTTE LE BANDE

Ore 23.00: Girotondo intorno al mondo con la partecipazione delle “Piccole Voci di San Gabriele di Giulianova”.



LA STORIA DEL CIRCOLO MUSICALE

“SAN GIACOMO” DI CAPIZZI

Il “Circolo Musicale San Giacomo” fu istituito nel 1978, anche se la nascita della banda musicale di Capizzi risale agli inizi del 900.

Il primo Maestro del Circolo Musicale fu Pietro Piscitello di Pettineo, che ha diretto la banda per ben 13 anni, alla fine dei quali, per questioni burocratiche, un periodo di crisi, durato circa due anni, causò la scissione del Circolo Musicale.

La ricostituzione dello stesso si deve all’amore per la musica, dimostrata da alcuni capitini, e alla profonda passione e dedizione degli stessi componenti della banda, che, insieme al Maestro Mario Di Costa, hanno riunito il Circolo Musicale San Giacomo il 3 Maggio del 1993. Il Maestro Di Costa lo ha diretto fino al 2003.

Dal 2004 al 2007 la banda di Capizzi è stata diretta dai Maestri Nunzio Quartillo e dal Maestro Ignazio Macchione, che rispettivamente hanno guidato la banda per 2 anni.

Dal 2008 al 2010 riprende la direzione della banda il Maestro Mario Di Costa.

A Novembre del 2010 la direzione della banda passa al Maestro Salvatore Principato Trosso, il quale la dirige attualmente.

Il Circolo è composto da circa 50 musicanti e una trentina di allievi e nel 1998 si è arricchito ulteriormente grazie al gruppo delle Majorettes.

Il Circolo vanta di un vasto repertorio di marce sinfoniche, marce militari e soprattutto trascrizioni di musica popolare.

Negli ultimi anni il Circolo Musicale ha organizzato performance musicali di vario genere, ha rappresentato degnamente il proprio Paese nel corso dei diversi raduni bandistici e ha promosso gemellaggi con altre associazioni musicali, al fine di contribuire, in modo decisivo, alla creazione di un ambiente culturale fertile e ricco di iniziative.

Il 4 gennaio del 2006 il Circolo Musicale partecipa all’Udienza del Santo Padre Benedetto XVI, nell’aula Paolo VI nella Città del Vaticano.

Il 7 settembre del 2008 partecipa al II Raduno bandistico dei Parchi di Sicilia, “Parchi in Musica”, di Gratteri (PA) rappresentando il Parco dei Nebrodi.

Il 21 giugno del 2009, a Messina, partecipa alla XV edizione italiana della “Festa della Musica”, organizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

I fini del Circolo Musicale San Giacomo non sono legati solo all’ambito musicale ma riguardano anche le attività ricreative e culturali, rese possibili anche grazie ai numerosi soci non musicanti che ne fanno parte.