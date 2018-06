Il nuovo verismo dei naufraghi nel canale di Sicilia

Share 0 Share 0 Share 0

Come potremmo definire se non “Nuovo ed Immane Verismo” di grandissima dimensione ed intensità, rispetto al Verismo del mondo drammatico dei pescatori descritto da Giovanni Verga, illustre letterato siciliano della metà del 19° secolo, il tragico fenomeno immigratorio cui stiamo assistendo, in questi ultimi decenni, nel teatro del mar Mediterraneo, quel mare che bagna anche la Sicilia e segna la vita e la speranza di una sterminata e continua moltitudine di gente proveniente dall’Africa e dal Medio-oriente?

Stiamo vivendo un’era epocale di straordinaria mobilitazione umana, di gente e popoli che lasciano la loro terra, profughi, esiliati, perseguitati, o alla ricerca di migliori condizioni di vita e di ambiente, che sperano di trovare in altre terre, in Europa o altrove. Ma devono attraversare deserti e territori molto difficili, di transito, prima di arrivare nelle coste africane, da cui salpare, imbarcati su mezzi spesso molto precari, gommoni od imbarcazioni non adeguate ed insicure.

La forza della disperazione è tale che devono accettare tutti i rischi della navigazione per arrivare nei territori europei, nei centri di prima accoglienza o di primo soccorso, e la Sicilia è tra questi, da cui ripartire per altre destinazioni per potere trovare un dignitoso lavoro.

Guardando la TV restiamo informati sui servizi che sono mandati in onda, vediamo ed ascoltiamo in silenzio, costernati da visioni tragiche e da commenti crudi e severi che ci propongono, ma ciò anche attraverso la recente letteratura, mezzi di comunicazione ed informazione che contribuiscono a farsi un’idea o formare pensieri ed opinioni, o a nutrire sentimenti di pietà e misericordia, accoglienza e solidarietà, o di ripulsa e respingimento, a seconda del patrimonio intellettuale, morale, spirituale e culturale di lettori ed ascoltatori.

Proprio in questi giorni ho finito di leggere il recente libro “Appunti di un naufragio” scritto da un giovane scrittore ed autore di teatro, il palermitano Davide Enia. Libro che descrive molto intensamente il naufragare per il mare e i drammi umani degli immigrati, e che mi ha tanto segnato nel profondo, come credo tantissima gente, suscitando veri sentimenti di “pietas” umana innanzi ad un fenomeno reale, attuale e straordinariamente complesso ed epocale.

La narrazione del libro, man mano si presenta cruda e tragica, ma non sempre, intercalando pause autobiografiche.

IL contesto immigratorio non può non suscitare sentimenti di rabbia e ribellione morale ove non fossero praticati solidarietà, soccorsi ed aiuti, spinti da doveri umani e religiosi per evitare la perdita di tantissime vite umane.

Esseri umani che, in origine, soffrono terribilmente, o muoiono, in contesti di abbandono, emarginazione, carestie, epidemie, esclusione dai diritti fondamentali.

Spesso senza o con poca acqua, non potabile, senza sufficienti viveri e mezzi di sostentamento, in territori in cui sono perseguitati, violentati ed uccisi, che fuggono da guerre interminabili.

È così che, messi da parte, alcuni risparmi, partono famiglie intere, se non tribù, o parti di loro ma in modo continuo e pressante, sperando di superare le insidie del mare, di cambiare in meglio la loro vita.

Ma, prima, si muovono come carovane, fanno stressanti attraversate per le zone desertiche e difficili territori, correndo rischi di sopravvivenza, ed in potenziale balìa di uomini che esercitano la tratta di esseri umani, che pretendono somme, più o meno alte per farli imbarcare in barconi o gommoni di dubbia capienza e sostenibile robustezza.

Devono proprio andare, ed effettuano traversate anche con mare in cattive condizioni, pur di fuggire dalle loro terre, alla ricerca di una migliore vita.

Il libro immette in contesti in parte autobiografici, con sentimenti di sofferta umanità, di impegni solidaristici, di descrizioni dell’isola di Lampedusa assorta nel suo silenzio e solitudine, ma spesso violati, e che si ritrova al centro dei riflettori mediatici, specie nel periodo di massima notorietà per i numerosissimi approdi di migranti.

Gli accenni autobiografici descrivono sentimenti che vogliono essere, nel contempo, collettivi quasi per condividere con il mondo dei derelitti, degli scafisti avventurieri, della guardia costiera, dell’assistenza socio-sanitaria, e degli abitanti lampedusani, i pesi, gli oneri, le tragedie, spesso inevitabili.

Attraversate via mare con imbarcazioni sovraccariche, che devono spesso fronteggiare la brutale forza della natura che impietosamente strappa e distrugge, in buona parte, pezzi di famiglia, senza distinzione di sesso, età, religione, censo e stato sociale.

Imbarcazioni che non sempre riescono a resistere, ed esseri umani che vengono risucchiati da mari in tempesta, dopo essere stati ivi scaraventati, morendo annegati.

Il libro ha tratti imprevedibili, ora tranquilli ed elegiaci, ora tormentati e drammatici; segue, comunque, un ritmo narrativo fatto di pause, riflessioni e vivaci dialoghi familiari ed extra, per poi, alternare momenti di strazio umano dinanzi a certe modalità di morti o a cadaveri ritrovati e portati a riva per le successive e pietose sepolture, spesso senza nomi e cognomi, perché irriconoscibili.

Nella fase finale, l’autore allenta la narrazione della drammaticità migratoria, posa lo sguardo sul privato, e si sofferma, con rassegnazione, sulla scomparsa di un familiare malato, dopo aver visto tante morti e molti cadaveri.

Un bell’esempio di ricca umanità e “pietas” traspare dal libro, che mostra il fenomeno immigratorio nella sua vasta complessità che il mondo deve affrontare con strategie di cooperazione allo sviluppo e di risposte tempestive alle emergenze.



by Silvio Di Giorgio