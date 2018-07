Tribunale Enna: aste giudiziarie 11/7/18 n.11 – Assoro, Valguarnera, Centuripe, Capizzi

Share 0 Share 0 Share 0





Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 11/7/18 n.11



Assoro (EN) Via Martire delle Miniere 3

Registro Generale Esecuzione 19/2008 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 11/07/2018 12:00

Prezzo Base 18.734,00 €

Data pubblicazione 23/05/2018

Tipologia Abitativo

Quota di un mezzo dell’appartamento per civile abitazione piano terra, censito in catasto con annessi corte e giardino.



Assoro (EN) Contrada Seggio

Registro Generale Esecuzione 19/2008 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 11/07/2018 12:00

Prezzo Base 1.013,00 €

Data pubblicazione 23/05/2018

Tipologia Abitativo

Quota di un quinto del fabbricato urbano con accesso diretto dalla strada provinciale, censito in catasto al foglio 27, part. 668, categoria catastale A/5 consistenza vani 1,5, piano terra e terreno circostante, in catasto censito al foglio 27, part. 207, con superficie di mq. 496.



Assoro (EN) Contrada Serre

Registro Generale Esecuzione 19/2008 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 11/07/2018 12:00

Prezzo Base 2.086,00 €

Data pubblicazione 23/05/2018

Tipologia Terreno

Quota di un mezzo dei terreni censiti in catasto al foglio 9, part. 99, estesa mq . 4.686, seminativo di classe 4, part. 101, estesa mq. 22.363, pascolo di classe 3, part. 127 estesa mq. 2.533, pascolo di classe 3, part. 128, estesa mq. 3.376, pascolo di classe 2, prive di accesso carrabile.



Assoro (EN) Contrada Seggio

Registro Generale Esecuzione 19/2008 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 11/07/2018 12:00

Prezzo Base 638,00 €

Data pubblicazione 23/05/2018

Tipologia Terreno

Quota di un quinto del terreno censito in catasto al foglio 27, part. 279, estesa mq. 1.416, seminativo arborato di classe 4, con accesso diretto dalla strada provinciale.



Assoro (EN)

Registro Generale Esecuzione 19/2008 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 11/07/2018 12:00

Prezzo Base 479,00 €

Data pubblicazione 23/05/2018

Tipologia Terreno

Quota di un quinto del terreno censito in catasto al foglio 39, part. 12, estesa mq. 6.929.



Assoro (EN) Via Martire delle Miniere 3

Registro Generale Esecuzione 19/2008 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 11/07/2018 12:00

Prezzo Base 13.923,00 €

Data pubblicazione 23/05/2018

Tipologia Garage

Quota di un mezzo del garage piano seminterrato, censito in catasto al foglio 27, part. 147 sub 2, categoria C/6, con superficie utile di mq. 148,00 corte esclusiva di mq. 227,00 e corte comune di mq. 506,00.



Valguarnera Caropepe (EN) Via Garibaldi 6-8

Registro Generale Esecuzione 26/2012 Tribunale Enna

Data dell’asta 11/07/2018 12:00

Prezzo Base 23.500,00 €

Data pubblicazione 07/05/2018

Tipologia Abitativo

Fabbricato composto di locali di sgombero a piano terra e appartamento ai piani 1° e 2°, distinto in catasto al foglio 11, particella 653 sub. 3, graffata con la particella 659 sub. 1, Cat. A/4, classe 3, vani 5,5 rendita € 144,87, classe energetica G, di proprietà dei debitori in regime di comunione dei beni per la quota di 1/2 ciascuno.



Centuripe (EN) Agro di Centuripe – Contrada Rocca Salina snc

Registro Generale Esecuzione 41/1999 Tribunale Enna

Data dell’asta 11/07/2018 12:00

Prezzo Base 10.047,00 €

Data pubblicazione 02/05/2018

Tipologia Terreno

Lotto unico, di proprietà del debitore esecutato per la quota di 1/4. – Immobile 1: fondo rustico, con annesso fabbricato rurale, esteso complessivamente ha 3.60.01, identificato in catasto alla partita 27235, fg. 62, p.lle 83, 84 e 116; – Immobile 2: fondo rustico, con annesso fabbricato rurale, esteso complessivamente ha 3.09.80, identificato in catasto alla partita 39069, fg. 62, p.lle 92 e …



Capizzi (ME) Via Roma 171

Registro Generale Esecuzione 20/2007 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 11/07/2018 12:00

Prezzo Base 8.307,00 €

Data pubblicazione 10/04/2018

Tipologia Abitativo

Piena proprietà per la quota indivisa di 1/2 di Edificio costituito da quattro elevazioni fuori terra e da un seminterrato. Consistenza vani 8.



Capizzi (ME) Contrada Piraino/Amprucchia

Registro Generale Esecuzione 20/2007 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 11/07/2018 12:00

Prezzo Base 6.527,00 €

Data pubblicazione 10/04/2018

Tipologia Terreno

Piena proprietà per la quota indivisa di 1/2 di Terreno per Ha.5.92.20, seminativo. Nel terreno vi è un fabbricato rurale.





