Nuovo libro di Mauri Lucchese “Palermo Monamour”

La Palermo, capitale nazionale della cultura 2018, trova i primi suoi meritevoli fans, artisti, raffinati intellettuali, sperimentatori di iniziative, che mettono in mostra, in collaborazione con rappresentanze delle culture mondiali, il meglio dell’offerta artistica, musicale, pittorica, folcloristica, storica, siciliana, unitamente alle rappresentanze straniere, residenti in città o invitate per le iniziative in corso.

Maurizio Lucchese (in arte Mauri) è tra questi, scrittore, artista, promotore culturale di eventi, in cui si fa cantore della città natale (1958), che vive il suo anno prestigioso, invasa da un turismo internazionale, che amerà come l’autore, la recente sua pubblicazione “Palermo Monamour” (1), ricettario storico illustrato, in lingua italiana descritto, in questa prima edizione, solo dalle stupende foto delle bellezze che i visitatori non mancheranno di portare nel mondo con le brevi storiche note e poesie in omaggio alla lingua di Dante, dettate dall’autore e dalla prefazione della poetessa Ketty Tamburello.

L’autore, nella città antica e moderna, in cui si è formato presso l’Accademia di Belle Arti, da allievo di Guttuso e da studioso del patrimonio storico-architettonico-culturale dei grandi maestri siciliani dell’arte contemporanea, conosciuti, ammirati e di cui ha subito il fascino dell’apporto umanizzante e promozionale, che cita nella biografia (da Bruno Caruso, Vincenzo Vinciguerra, Pippo Bonanno, Pippo Madè, Giovanni De Simone, Maurilio Catalano, Totò Sammataro, Totò Bonanno, Turi Allotta). E’ rimasto affascinato dal loro impegno, che rivive nella cultura che lo circonda, nelle sua opera pittorica e nell’amore che gli ha donato la moglie Cettina Settineri, a cui dedica la odierna pubblicazione, quasi ancora un omaggio per l’ispirazione ricevuta e per i valori posseduti e trasmessi.

Ed ora la sua attività per le mostre personali e collettive, realizzate e promosse, dedicate ai giovani talenti siciliani e di Palermo, trova riferimento nel ruolo nobile delle arti, in una società che rischia la fuga dai valori religiosi, civili, associativi, familiari, sociali, di solidarietà umana e culturale, perchè aperta ad una visione della cooperazione a livello europeo e sovranazionale, per la pace e la fraternità, che mostra ombre e tentazioni isolazioniste.

Da qui la dimensione del recupero, di tutto il patrimonio culturale delle città, (restauri, apertura di spazi formativi e di maestri volontari, per la difesa del creato, del paesaggio, delle opere del lavoro umano delle generazioni passate), come dei bisogni delle famiglie e degli immigrati, che ha reso protagonista il Nostro autore, chiamato al ruolo di Direttore artistico dell’Auditorium Padre Angelo Cantons di Regina Pacis, la parrocchia retta da padre Piero Bumbalo ed aperta già a numerose mostre e indirizzi culturali ed artistici per ragazzi e disoccupati, per artisti trascurati, anche in possesso di talenti verso i mestieri e le arti, a volte senza titoli accademici e scolastici. E gli artisti dopo alcune mostre donano alla Parrocchia alcune opere ed inaugurano la prima “Pinacoteca” autofinanziata.

Un invito, la sua accettazione al ruolo di direttore dell’Auditorium, rivolto anche agli artisti, a rendere ed a svolgere un apporto volontario e generoso, come il suo, un trasferimento di esperienze ed insegnamenti per rendere alti i contributi di donazione e generosità verso la preparazione di chi, sulla base della tradizione artistica della città, deve continuare a studiare, a confrontarsi, a preparare i giovani disoccupati, aprendoli alle arti ed alle nuove esigenze e ciò nella tradizione missionaria di molti laici stimati nei loro impegni educativi e promozionali,conosciuti come Giovanna Mangano, Maria Pecoraro, Maria Nuara, Gaetano Saporito, Emanuele Sinagra e tanti dirigenti dell’Azione Cattolica e delle associazioni promozionali nella cooperazione e nella cultura.

Il Nostro è un esempio della generosità degli artisti,tante volte silenziosi, di Palermo e della Sicilia verso i Musei pubblici e degli Enti religiosi,verso le Biblioteche e gli Archivi, verso gli Organi delle antiche Chiese,da rendere più fruibili all’educazione musicale, con iniziative di restauro, di diffusione libraria, di concerti, mostre ed opere, e spesso diventano sostenitori, promotori, o fondatori, in città che amano aspirare a quasi naturali vocazioni educative.

Ricordiamo, Francesco Marcello Scorsone, ed alle stimate sue mostre ispirate ad eventi religiosi con pittori affermatisi nella contemporaneità, attraverso l’Associazione Galleria 71, che poi si impegna a diffondere ed arricchire di opere il Museo degli Angeli di Sant’Angelo di Brolo, con la signora,valentissima fotografa Maria Rosa Lo Verso.

Similare l’opera dello” Studio d’Arte Governali Biagio”, nella sistemazione della “raccolta – museo” in contrada Piano di Schera viale delle sorgenti in Corleone da parte dell’architetto Nicolò Governali e nei riguardi del costruendo “museo delle Arti e della Legalità“ di Sant’Agostino di Corleone e quella degli artisti locali,che ricordano il futurista Pippo Rizzo ed il dr.Bruno Ridulfo, il pittore autodidatta, per vocazione forzata e per le scelte politiche ( F.Russo, il pittore per forza maggiore. Bruno Ridulfo in CNTN, rivista settimanale di Palermo, in Biblioteca della Pontificia Facltà Teologica-Annali 2000-2015).

Ed è significativo, sul piano fantasioso e generoso degli artisti siciliani non dimenticare il poeta Salvatore Mirabile, originario di Chiusa Sclafani, emigrato a Marsala, nel trapanese (F.Russo in Google, Twitter) come negli anni del Barocco i Ferrara Antonino e la sua dinastia, allievi dei Serpotta, emigrati da Giuliana a Castelvetrano, ove hanno realizzato gli affreschi e gli stucchi della chiesa di San Domenico, risparmiata dal terremoto del’68 ed ora restaurata ed aperta alla fruizione anche se per poche ore mattutine.

Sebastiano Caracozzo è un altro grande pittore che dedica sue opere al Comune di Mistretta, nel messinese ed al suo patrono San Sebastiano, in collaborazione con il prof. Francesco Cuva, noto scrittore proprio della vita di San Sebastiano ( F.Russo in Francesco Cuva in sito Facoltà Teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista,in Google,in Facebook,in Twitter).

Lucchese vive in questa stagione culturale degli artisti e trova adesioni, collaborazioni, eventi proposti alle autorità locali, stimolando anche l’associazionismo degli operatori laici di formazione cattolica, animatori della difesa del patrimonio dei beni culturali delle città, per evitare la dimenticanza, la rottamazione o l’ombra su opere e testimonianze significative come si è rischiato a Sambuca di Sicilia, il comune dell’agrigentino,incluso tra i Borghi più belli del 2016, la città natale di Giambecchina a cui è dedicata una sala museale mentre a Ganci (Pa), anche questo tra i Borghi più belli della Sicilia, la fondazione Giambecchina si è fatta promotrice e sostenitrice di eventi museali di interessi internazionali.

L’autore di Palermo Monamour non disdegna l’amicizia di quanti stimano le iniziative dell’UCAI, l’Unione promozionale cattolica che vive ospite del Parroco di San Mamiliano Giuseppe Bucaro, direttore diocesano dei Beni culturali presso la Cripta di San Giorgio dei Genovesi, ove si riunisce nei Mercoledì culturali nel cuore del Centro storico, tra Oratori che diventano sedi di concerti dirette dal maestro Aldo Mausner e depositi di opere barocche, custodite nonchè di generose iniziative, senza chiusure e gelosie operative nelle manifestazioni promosse in grande umiltà operativa, con Il Genio di Palermo, il coro e l’orchestra Quattro Canti con giovani promettenti artisti che emergono tra gli immigrati nella città.

Sono numerosi gli eventi promossi ai quali l’artista Lucchese non manca di invitare soci ed amici dell’UCAI, dell’Ottagono Letterario, della TV e della moderna comunicazione, come quella attorno ad Arte e CulturaTV, artisti di valore, professionisti e autodidatti,intraprendenti operatori attenti alla scoperta di talenti e di testimonianze letterarie, musicali, fotografiche, librarie, ove incontriamo Lo Cicero, Francesco Federico, il prof.Emanuele Bisso, Arrigo Amato, Giuseppe D’Anna, Maria Lo Verso, la baronessa Loredana, Giuseppa Matraxia, Caterina Lala, Maria Colletti, Oliva Patanella, Daniele Carnabuci, Daniela Orlando, Francesca Luzzio, Anna Santoro, Fulvia Reyes, Giulia Sommariva, Cinzia Romano, Vincenzo Mancino, Pippo La Barba, Alessandro Migliaccio, Ida Rampolla, Girolamo di Cara, Giuseppe Pappalardo, Di Liberto, l’attento studioso della storia di Via Roma, Via Ruggero Settimo,Via Maqueda,Via Dante e via Libertà.

L’amore per il Liberty del Nostro Mauri unisce e stimola programmi ed eventi dell’associazionismo cittadino, come delle correnti artistiche ultramoderne, che l’anno della capitale della cultura rende preziosamente vicini, ed incantati i visitatori dei Palazzi del Centro Storico, del Genio di Palermo, della Vucciria (Lucchese ha donato al Comune una sua opera giovanile sulla Vucciria, che trova collocazione a Villa Niscemi ,ispirata a Guttuso) e si è fatto promotore e collaboratore per riportare a Palermo la pittura su Donna Florio.

Ed al Liberty, ed ai Florio imprenditori che non hanno mancato di diffondere culti architettonici europei e voglia di imprenditorialità, sono numerose le iniziative promosse da Lucchese ( F.Russo in Google, in Twitter). Il Nostro autore mi raggiunge presso le Aule multimediali della citata Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, che vive opera (collaborando con il Museo diocesano) e studia, con gli attenti universitari e ricercatori della Facoltà (e la ricca Biblioteca ), le correnti artistiche cittadine, i monumenti studiati nei Piani di servizi culturali e P.Regolatori dagli architetti Urbani, Pavone, Culotta, Marco Leone, Maria lara Ruggieri Tricoli, Enzo Burgio, M.Carta, Giorgia Fodera Serio, Leonello Paoloni, Francesco M.Raimondo, perché niente sia trascurato della storia, dei riferimenti, delle testimonianze sul barocco diffuso ed arricchito nelle città dell’Isola chiamate a svolgere un supplementare ruolo educativo, accanto a quello delle scuole e delle università M.Carta (a cura) in Palermo città educativa. Il sistema universitario scientifico universitario Medina.

Incontriamo con Lucchese alla Pontificia Facoltà la presenza di alcuni artisti dell’UCAI (reduci di una conferenza, proposta per l’anno della cultura, che ha visto una documentata relazione del maestro pittore Girolamo Di Cara, conoscitore di tutti i siti del barocco isolano, illustrato nelle sue mostre ai ragazzi delle scuole di Sicilia ed a dirigenti delle istituzioni pubbliche, culturali e associative, richiamati dal patrimonio dell’arte barocca presente in maniera forse ”soprabbondante” come sottolinea il tema, non orgogliosamente provocatorio, come suggerisce il titolo, anche pienamente collaborativo con “Le guide turistiche associati” presenti al

del Simposio internazionale “La soprabbondanza nel barocco” per accrescere il loro patrimonio culturale a dimensione europea.

Voluto e programmato dall’Arcivescovo Metropolita Corrado Lorefice, Gran Cancelliere della Facotà, il Seminario è stato organizzato con significativi interventi presentati dal Preside della Facoltà, Prof.Francesco Lomonte e dal suo predecessore Prof.Rino La Delfa che ha tenuto la relazione introduttiva.

Ed è significativa l’attenzione dei docenti universitari e degli esperti dei servizi culturali museali, bibliotecarie e turistiche, intervenuti su secoli di arte barocca depositati nella letteratura,nelle Chiese, negli Oratori, nelle Piazze, nei Palazzi storici delle città di Palermo, di Catania, di Ragusa, Siracusa, Messina e di Comuni, anche periferici dell’Isola, che hanno ereditato opere ed Oratori colmi di opere, volute dalle comunità cristiane sostenute dalle Confraternite laiche,come si evidenzia nel volume al nostro esame.

L’attenzione al barocco è ora per Lucchese un impegno culturale, che continua, non solo da parte degli studiosi e dei Servizi librari degli organizzatori della Facoltà, ma deve esserlo da parte della città delle arti, come riferimento non secondario per i contenuti espressi, per il lavoro degli artisti che hanno realizzato tante opere, sculture e stucchi utilizzando la raccolta delle risorse materiali ed umane, di cui è ricca la Sicilia per i marmisti, stuccatori, le campagne di marmi policromi, per le costruzioni siciliane, nazionali ed europee, per ultimare i restauri richiesti, per la partecipazione alla realizzazione delle opere, da parte dei laici (confraternite) e dei religiosi, conventuali e parrocchiali, dei responsabili delle istituzioni cittadine.

E tornano nella biografia del Nostro le sue testimonianze e l’esempio personale trasmesso agli artisti nel “donare” ai musei ed alle città opere contemporanee, talora ispirate al Barocco, come ha voluto dimostrare, donando la sua tela “Ballarò”, ora esposta a Villa Niscemi a Palermo e la gigantesca tela “La Vucciria”, che si trova nella sale delle carrozze e mostra, ispirata da allievo di Guttuso e dai contenuti riportati nella contemporaneità con i canoni del maestro di Bagheria, presenti anche nelle tele sulla Via Crucis donata ai Musei diocesani.

Il volume di Mauri Lucchese serve così alle guide Turistiche ed ai visitatori sempre più numerosi, come alla cultura universitaria, presente al Seminario della Facoltà teologica di Sicilia ed alla giovane generazione di universitari e di docenti delle arti, partecipi alle iniziative delle associazioni degli artisti di una città che brama di essere educativa, contro ogni violenza, prevaricazione, e disinformazione sui movimenti immigratori.

Tra i collaboratori di Lucchese, citiamo Vincenzo Mancino, che ha esposto le sue opere pittoriche nelle piazze di Palermo ed ora, con gli artisti che lo hanno incoraggiato e accompagnato, porta estemporanee e mostre ai piedi dei castelli (Caccamo -1 luglio).

Gli fa compagnia il maestro Paolo Emilio Matera, allievo di Benedetto Messina e cofondatore dell’UCAI di Monreale, che con altri dodici artisti ed il sostegno della Federazione Confraternale ha partecipato all’organizzazione della ammirata mostra proposta da Marcello Scorsone per donare le tavole a ricordo dell’anno celebrato su “L’arte nella Misericordia”, a Papa Francesco, forse in occasione della annunciata visita a Palermo, così come Giuseppe D’Anna, e gli altri artisti citati, che non hanno lesinato la loro partecipazione con opere segnate dal dramma degli immigrati del nostro tempo, che invocano misericordia alla loro accoglienza.

Come i poveri sono spesso tra i più generosi verso gli altri ed il prossimo, così numerosi sono gli artisti siciliani, che nell’oggettivare e rivalutare il loro lavoro, carico di elementi educativi, non temono, anche per silente generosità, di apparire solidali con la cultura, le tradizioni artistiche ed i beni religiosi, che conservano.



Ferdinando Russo

