Al via il Taormina FimFest 2018

Share 0 Share 0 Share 0

Taormina (Me). Si svolgerà dal 14 al 20 luglio 2018, la sessantaquattresima edizione del Taormina FilmFest, che vede nelle vesti di direttori artisticiSilvia Bizio e Gianvito Casadonte e con l’organizzazione, guidata da Videobank, grazie al general manager Lino Chiechio e all’amministratore unico Maria Guardia Pappalardo con un nutrito programma fitto di première italiane e internazionali, ospiti d’eccellenza, documentari, corti, masterclass e la consegna di prestigiosi premi con il Tauro D’Oro, che si uniranno al Taormina Arte Award, che verranno consegnati nella serata del 20 luglio – presentata dal conduttore e giornalista Salvo La Rosa – al Teatro Antico di Taormina. Le proiezioni del festival si terranno presso le sale del Palazzo dei Congressi. Fra i film presentati, 13 anteprime mondiali, 6 anteprime internazionali e numerose anteprime italiane.

“Il festival – dichiarano i direttori artistici – quest’anno privilegia film diretti da donne e film con forti temi sociali, dall’immigrazione, alla violenza contro le donne, ai rifugiati. Anche per questo abbiamo voluto scegliere una giuria composta solo di donne, produttrici e attrici”. Nutrito e internazionale il parterre degli ospiti: Rupert Everett; Richard Dreyfuss; Matthew Modine; Maurizio Millenotti; Michele Placido; Sabina Guzzanti; Monica Guerritore; Beppe Cino; Tony Sperandeo; Gaetano Curreri; Pietro Valsecchi; Michela Andreozzi; Martha de Laurentiis; Maria Grazia Cucinotta; Adriana Chiesa; Donatella Palermo; Paola Ferrari de Benedetti e Maria Sole Tognazzi, tra i nomi già confermati.

FILM IN CONCORSO

Road to the Lemon grove di Dale Hildebrand – CANADA/ITALIA – anteprima internazionale

Gotti – di Kevin Caonnolly con John Travolta – USA – anteprima italiana

Restiamo amici – di Antonello Grimaldi – Italia – anteprima mondiale

Ice Cream and the Sound of raindrops – di Daigo Matsui – Giappone – anteprima internazionale

Angel Face – di Vanessa Filho – Francia – anteprima italiana

Tatterdmalion – di Ramaa Mosley – USA – anteprima internazionale

Leave no trace – di Debra Granik – USA – anteprima italiana

Home – di Dario Pleic – CROAZIA Anteprima Internazionale

Once upon a Time in November – di Andrzej Jakimowshi – POLONIA anteprima Italiana

Transfert – di Massimiliano Russo – Italia

It will be Chaos – di Filippo Piscopo e Lorena Luciana – USA/Italia

Seguimi – di Claudio Sestieri – ITALIA

Dark Crimes – di Alexandros Avranas – USA – con Jim Carrey

L’eroe – di Cristiano Anania – ITALIA – Con Salvatore Esposito – Anteprima mondiale

FUORI CONCORSO

In bici senza sella – di Alessandro Giuggioli

Birdie – di Alan Parker

Io Viaggio sola – di Maria Sole Tognazzi

Io e lei – di Maria Sole Tognazzi

DOCUMENTARI:

Hands of God – di Roberto Romani – ITALIA– Presentato da Alfonso Cuarón – anteprima mondiale

Sara’ Paradiso – di Gaetano di Lorenzo – ITALIA

Greetings from Austin – di Vittorio Buongiorno – ITALIA – anteprima mondiale

Poisoning Paradise – di Keely Brosnan – USA

WHY KNOT – di Dhruv Dhawan – CANADA – Anteprima internazionale

COUNTRY FOR OLD MAN – di Pietro Jona e Stefano Cravero – ITALIA

Il raccontatore (durata 30 minuti)– di Giancarlo Mogavero – ITALIA – anteprima mondiale

Mikael – di Massimiliano Varrese – ITALIA – anteprima mondiale

Acqua e zucchero: Carlo di Palma, I Colori della Vita – di Fareborz Kamkary – ITALIA

La storia dimenticata di Camp Monticello – di Matteo Borgardt – ITALIA/USA

Be kind – di Nino Monteleone – ITALIA – con Roberto Saviano, Fortunato Cerlino e l’astronauta Samantha Cristoforetti – anteprima mondiale

‘CCA SEMU di Luca Vullo (30 Minuti) – ITALIA

CORTOMETRAGGI:

Paura dell’ignoto (corto) – di Gabriel Jenkinson – ITALIA-USA

Pray for Home (corto) – di Ilaria Borrelli – ITALIA

Piu’ data che promessa (corto) – di Maria Grazia Nazzari – ITALIA

Fammi entrare (corto) – di Fareborz Kamkary – ITALIA

Sicily My love (corto) – di Michael Roberts – ITALIA

Mercury (corto) di Khaleel Lee – USA

Selezione di corti degli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia selezionata da Daniele Luchetti e Marco Danieli

GIURIA Film in concorso

Martha de Laurentiis, Presidente, produttrice

Maria Grazia Cucinotta, attrice, regista, produttrice

Donatella Palermo, produttrice

Eleonora Granata, produttrice

Adriana Chiesa, produttrice, distributrice

MASTERCLASS / INCONTRI CON L’AUTORE

Michele Placido

Sabina Guzzanti

Maria Sole Tognazzi

Monica Guerritore

Matthew Modine

Gaetano Curreri

Pietro Valsecchi

DUE MOSTRE FOTOGRAFICHE:

Adolfo Franzò – Woman/actress

Elisabetta Pandolfini – Scatto Mentale

PREMI SPECIALI:

Premio Angelo d’Arrigo consegnato da Laura Mancuso in ricordo del marito, il campione di volo Angelo D’Arrigo

Premio Paola Ferrari de Benedetti a un documentario che si è distinto per la sua originalità e difficoltà nella sua realizzazione.

TAORMINA ARTE AWARDS ALLA CARRIERA:

Rupert Everett – Miglior regia e attore per The Happy Prince

Maurizio Millenotti – per i costumi e carriera

Matthew Modine

Richard Dreyfuss

Michele Placido

TAORMINA ARTE AWARDS – TAURO D’ORO 2018 per il concorso:

Miglior film fiction

Miglior regia

Miglior attrice

Miglior attore

PROIEZIONI IN COLLABORAZIONE CON IL MESE DEL DOCUMENTARIO, SELEZIONE DI DAVIDE MORABITO:

HANDS OF GOD – di Roberto Romani – anteprima mondiale

LIKE A PEBBLE IN THE BOOT – di Hélène Choquette – anteprima europea

GREETINGS FROM AUSTIN – di Vittorio Buongiorno – ITALIA – anteprima mondiale

WHY KNOT – di Dhruv Dhawan – CANADA – Anteprima internazionale

COUNTRY FOR OLD MAN – di Pietro Jona e Stefano Cravero – ITALIA

SETTEPONTI WALKABOUT – di Gianfranco Bonadies, Gianpaolo Capobianco e Michele Sammarco – ITALIA 2018 – Anteprima mondiale.