Laura Ciriano in tour per la Sicilia con il suo nuova brano “Qualcosa di “speciale”

Dopo la partecipazione a The Voice of Italy, Laura Ciriaco presenta live in Sicilia il suo nuovo brano “Qualcosa di speciale”, attualmente in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e su tutte le principali piattaforme streaming (https://goo.gl/FhPi9Z). Durante le tappe del suo tour estivo sarà accompagnata sul palco da Claudio La Gumina alla chitarra e Gerlando Accurso al basso.

Queste le prime date:

sabato 14 luglio al Lido Paradiso di Trapani;

martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 luglio al Glenadin di Lampedusa (AG);

venerdì 20 luglio al Viva La Vida di Marsala (TP).

“Qualcosa di speciale”, scritto dagli autori S. Paviani, E. Roberts, R. Balbo e prodotto da Andrea Tripodi, è un brano caratterizzato da sonorità pop accattivanti. Laura Ciriaco, attraverso il suo particolare timbro, riesce a interpretare il brano ritrovando se stessa in ogni singola strofa.

“Nonostante io non sia l’autrice del brano – racconta Laura Ciriaco – questa canzone rispecchia il mio approccio alla vita e riassume la motivazione artistica che mi ha accompagnata in tutta la mia carriera. Una delle frasi che sento più mie è “il cuore in ogni passo”, che per me è una sorta di mantra. Il ritmo e la melodia sono energici e orecchiabili, ma il concetto è molto intimo, sono quei pensieri che si fanno quando si è soli con se stessi”.

Laura Ciriaco inizia a suonare il pianoforte all’età di 4 anni e a soli 11 anni entra in conservatorio. Durante l’università inizia a studiare canto e, nel 2005, incontra Paolo Del Vecchio, che all’epoca si occupa delle selezioni regionali del Premio Mia Martini e pochi mesi dopo l’artista partecipa alla finale nazionale del Premio Mia Martini 2005. Durante a serata conosce Franco Fasano, con il quale sviluppa un rapporto professionale che dura ancora oggi, e vince una borsa di studio per l’Accademia MAS Music Art and Show di Milano, che frequenta fino al 2008, conseguendo un diploma in Performing Arts. Comincia a esibirsi con le prime band di musicisti professionisti e sempre nel 2008 Laura diventa docente di musica e canto. Nel 2009 vince il Premio Mogol come “Miglior Testo” insieme alla sua band, i Nerorè. Tra il 2008 e il 2010, l’artista partecipa come corista negli spettacoli gospel “Stand Up! A Gospel Revolution” e “Stand Up! The New Revolution”, che la portano in tour in tutta Italia. Nel 2015 Laura Ciriaco collabora ai cori per un disco di produzione di Piero Cassano e Fabio Perversi (Matia Bazar). All’inizio di quest’anno Laura Ciriaco partecipa a The Voice of Italy stupendo l’Italia con il suo timbro vocale unico e la sua energia contagiosa, arrivando sino in semifinale.