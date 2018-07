Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 13 luglio 2018: Enna, Piazza Armerina, Centuripe

Share 0 Share 0 Share 0

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 13 luglio 2018: Enna



DECRETO 31 maggio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa

Nuovi Percorsi onlus, con sede in Piazza Armerina, e nomina

del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di revisione effettuato nei confronti

della cooperativa Nuovi Percorsi onlus, con sede in Piazza

Armerina (EN), redatto dal revisore incaricato da Confcooperative,

recante la proposta del provvedimento di

liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che dall’esame della documentazione in

possesso di questo Ufficio si evince che sussistono i presupposti

per l’adozione del provvedimento di liquidazione

coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del

codice civile;

Vista la nota del 13 aprile 2017, n. 22246, con la quale

si è provveduto a comunicare alla cooperativa l’avvio del

procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai

sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;

Considerato che occorre procedere alla designazione

di un commissario liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 1590 del 12 gennaio 2018

del servizio Ispettivo e vigilanza cooperative con il quale è

stata richiesta all’Assessore la designazione di un nominativo;

Vista la propria determinazione con la quale si designa

in calce al suindicato promemoria l’avv. Russo Daniel;

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di

società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Nuovi Percorsi onlus, con sede in Piazza

Armerina, c.f. 91032680869, è sciolta e messa in liquidazione

coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies

del codice civile.

Art. 2

L’avv. Russo Daniel, nato a Milano il 22 aprile 1987, è

nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario

liquidatore della cooperativa Nuovi Percorsi

onlus, con sede in Piazza Armerina (EN), con il compito

di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva

cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per

l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni

della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di

attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi

spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519

del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno

della somma necessaria, su presentazione di fattura e

della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo

della cooperativa di cui all’art. 1.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre

ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica

o ricorso straordinario al Presidente della Regione

entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 31 maggio 2018.

TURANO

(2018.25.1612)041



Ricostituzione del Comitato provinciale per il sostegno

ai disabili della provincia di Enna.

Con decreto del dirigente del servizio XIII Centro per l’impiego

di Enna del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,

dei servizi e delle attività formative n. 9063 del 26 giugno

2018, è stato ricostituito presso il servizio XIII Centro per l’impiego

di Enna il Comitato provinciale per il sostegno ai disabili della

provincia di Enna, giusto quanto disposto dall’art. 26 della legge

regionale 26 novembre 2000, n. 24, con la seguente composizione:

1) presidente:

– dirigente pro tempore del servizio XIII Centro per l’impiego

Enna o suo delegato;

2) medici specialisti designati dall’Azienda sanitaria provinciale di

Enna:

– medico specializzato in medicina legale, componente effettivo:

dr. Giulio Contino; componente supplente: dr. Giuseppe Geraci;

– medico specializzato in medicina fisica e della riabilitazione,

componente effettivo: dr. Ivano Vicari; componente supplente: dr.ssa

Tiziana Di Leo;

– medico specializzato in medicina del lavoro, componente

effettivo: dr. Giuseppe Mazzola; componente supplente: dr. Gandolfo

Ferrigno;

3) rappresentanti designati dalle associazioni dei disabili:

– sig. Angelo Giunta, nato ad Assoro il 26 novembre 1947, componente

titolare designato in rappresentanza dell’A.N.M.I.L.;

– sig. Filippo Timpanaro, nato a Catania il 3 agosto 1964, componente

supplente designato in rappresentanza dell’A.N.M.I.L.;

– sig. Santino Di Gregorio, nato ad Aarau (Svizzera) il 24 luglio

1967, componente titolare designato in rappresentanza dell’Unione

italiana dei ciechi e degli ipovedenti;

– sig. Carmelo Antonio Prestifilippo, nato a Enna il 3 giugno

1971, componente supplente designato in rappresentanza dell’Unione

italiana dei ciechi e degli ipovedenti.

Il periodo di vigenza del predetto Comitato è fissato in anni 4 a

decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana del suddetto decreto.

Ai componenti del Comitato, non spetterà alcun compenso,

indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

(2018.27.1682)01



ASSESSORATO

DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Presa d’atto degli atti di contabilità finale e del quadro

economico finale di un intervento del libero Consorzio

comunale di Enna a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1 del

PO FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale

delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 815 del 13 aprile

2018, registrato in data 4 maggio 2018, reg. n. 1, foglio n. 76 dalla

Corte dei conti, è stato preso atto degli atti di contabilità finale e del

quadro economico finale dell’intervento: “lavori di sistemazione ed

ammodernamento della S.B. n. 16 Bivio S.P. 34 – Stazione Sparacollo

ex S.B. Troina – Sparacollo”, del libero Consorzio comunale di Enna

a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato

con il CUP G77H09000760002 – Codice operazione SI 1 2918.

(2018.25.1601)133



Trasferimento della sede operativa della struttura CSR

Consorzio Siciliano Riabilitazione soc. consortile a r.l., sita

nel comune di Piazza Armerina.

Con decreto n. 1107 del 14 giugno 2018 del dirigente generale del

Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico,

è stato approvato, ai fini dell’accreditamento istituzionale,

il trasferimento della sede operativa della struttura denominata “CSR

Consorzio Siciliano Riabilitazione Soc. Consortile a r.l.”, dai locali

siti in contrada Bellia n. 114 nel comune di Piazza Armerina (EN) ai

nuovi locali siti in contrada Scarante sn stesso comune.

(2018.25.1560)102



Modifica del gruppo di lavoro per l’attivazione del sistema

per la rilevazione di eventuali inappropriatezze delle prescrizioni

farmaceutiche.

Con decreto n. 1125 del 18 giugno 2018 del dirigente generale del

Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato modificato

il gruppo di lavoro per l’attivazione e l’attuazione del sistema

per la rilevazione di eventuali inappropriatezze delle prescrizioni farmaceutiche,

istituito con D.D.G. n. 1308/12, che risulta così composto:

ASP di Caltanissetta Maria Cristina Bellio

ASP di Messina Giacomo Buffo

ARNAS Garibaldi Barbara Busà

Centro Regionale Farmacovigilanza Pasquale Cananzi

ISMETT Chiara Carollo

ASP di Trapani Carmela Casuccio

Servizio 7 Farmaceutica Claudia La Cavera

ASP di Catania Gaetana La Ferrera

AOUP P. Giaccone Concetta La Seta

Buccheri La Ferla Simona Mancia

AO Papardo Antonella Mangano

ARNAS Civico Patrizia Marrone

IRCCS Bonino Pulejo Sara Melardi

AO Cannizzaro Cesarina Montera

ASP di Palermo Maurizio Pastorello

ASP di Ragusa Giuseppina Rizza

Fondazione Giglio Maria Ruscica

ASP di Enna Calogero Russo

ASP di Agrigento Stefania Saieva

ASP di Siracusa Salvina Schiavone

IRCCS Troina Giuseppina Spoto

AOOR Villa Sofia Cervello Tomaso Stampone

AOU Policlinico V. Emanuele Laura Terranova

AOUP G. Martino Gianluca Trifirò.

(2018.25.1538)102



Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto

ambientale di un progetto di rinnovo di una cava di argilla,

sita nel territorio del comune di Centuripe – ditta Geo Industrial

s.r.l.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 218/Gab

del 18 giugno 2018, ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e

ss.mm.ii., ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto

ambientale del summenzionato decreto legislativo comprensiva di

valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. il

progetto di rinnovo della cava di argilla, sita nel territorio del comune

di Centuripe (EN) – Proponente: ditta Geo Industrial s.r.l., con sede in

via M. Ventimiglia, 117 – 95131 Catania.

(2018.25.1610)119