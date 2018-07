Troina. Premi e borse di studio dedicate al compianto dottor Antonio Scollo

Share 0 Share 0 Share 0

Promozione dell’attività sportiva e dei valori legati al merito e alla solidarietà nella vita dell’atleta. È questa le finalità del premio sportivo “Dott. Antonio Scollo”, istituito dall’associazione polisportiva dilettantistica Troina Sporitng Club in collaborazione con il CONI, il Comune di Troina, le istituzioni scolastiche e lo sponsor Farmacia Scollo di Troina. L’APD Troina Sporting Club è un’associazione sportiva che svolge la propria attività prevalentemente nelle discipline del basket e del calcio ed impegna ad oggi circa 120 atleti. Il premio è intitolato alla memoria del dott. Antonio Scollo, fondatore, nel 1959, della farmacia Scollo di Troina, scomparso prematuramente in un incidente stradale nel 1997. Accanto alle sue note capacità professionali si vogliono ricordare alcuni aspetti delle le sue doti umane. Egli infatti, oltre ad esercitare per oltre trent’anni la professione di farmacista, presiedendo per 16 anni la Federfarma provinciale, fu impegnato nel sociale e politicamente, nel PSI, della cui sezione locale fu segretario. In tutti gli ambiti, svolse la sua funzione con un’attenzione particolare per le fasce più deboli della popolazione. Fu anche uno sportivo praticante, esercitando con passione il nuoto, il calcio e la corsa. Ancora oggi molti lo ricordano mentre camminava speditamente per le strade di Troina anche d’inverno, noncurante delle avverse condizioni atmosferiche. Era infatti fermamente convinto che l’attività fisica fosse fondamentale per mantenere un ottimale stato di salute. “Prendendo spunto da questi tratti della sua personalità, abbiamo voluto creare un premio per promuovere nei giovani l’attitudine all’attività sportiva, valorizzando il merito e la solidarietà, non solo in ambito sportivo ma anche in quello scolastico e sociale” dichiarano congiuntamente i promotori Zitelli e Scollo, rispettivamente del Troina Sporting Club e della Farmacia Scollo.

Il premio è articolato in tre sezioni, Borsa di Studio-Sport e solidarietà-Talento, e i premi messi in palio ammontano a oltre cinquemila euro. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 31 luglio alla segreteria dell’APD Troina S.C.. La premiazione avverrà nel corso di un evento pubblico alla presenza dei promotori e di autorità sportive e istituzionali nei primi giorni del mese di Settembre.



BANDO PREMIO SPORTIVO

“DOTT. ANTONIO SCOLLO”

Art. 1 – Bando

L’A.P.D. Troina Sporting Club, al fine di promuovere il talento, la solidarietà ed il fattore educativo non esclusivamente sportivo dell’atleta, in linea con i propri compiti istituzionali, istituisce il Premio “DOTT. ANTONIO SCOLLO”.

Il presente bando è redatto a presidio delle finalità del Premio e del suo corretto svolgimento, valido ed efficace per ogni edizione annuale.

La sottoscrizione e l’invio della Domanda di Partecipazione implica l’accettazione completa e incondizionata del presente Regolamento da parte dei partecipanti.

Art. 2 – Finalità

Il premio è intitolato alla memoria del dottor Antonio Scollo, fondatore, nel 1959, della farmacia Scollo di Troina, scomparso prematuramente in un incidente stradale nel 1997. Accanto alle sue note capacità professionali si vogliono ricordare alcuni aspetti delle le sue doti umane.

Egli infatti, oltre ad esercitare per oltre trent’anni la professione di farmacista, presiedendo per 16 anni la Federfarma provinciale, fu impegnato nel sociale e politicamente, nel Partito Socialista Italiano della cui sezione locale fu segretario. In tutti gli ambiti, svolse la sua funzione con un’attenzione particolare per le fasce più deboli della popolazione.

Fu anche uno sportivo praticante, esercitando con passione il nuoto, il calcio e la corsa. Ancora oggi molti lo ricordano mentre camminava speditamente per le strade di Troina anche d’inverno, noncurante delle avverse condizioni atmosferiche. Era infatti fermamente convinto che l’attività fisica fosse fondamentale per mantenere un ottimale stato di salute.

Prendendo spunto da questi tratti della sua personalità, si è voluto creare un premio per promuovere nei giovani l’attitudine all’attività sportiva, valorizzando il merito e la solidarietà, non solo in ambito sportivo ma anche in quello scolastico e sociale.

Art. 3 – Destinatari del Premio e tipologie

Sono destinatari del presente premio le atlete e gli atleti tesserati per l’anno sportivo 2017/2018 nell’A.P.D. Troina Sporting Club che si collocano utilmente nelle graduatorie di seguito definite.

Il Premio si divide in tre sezioni, ed è costituito da un compenso in denaro o buono sportivo che sarà assegnato secondo l’importo e le categorie così definite:

 SEZIONE “BORSA DI STUDIO”

o n. 1 premio di € 200 e n. 5 premi di € 50,00 per gli atleti/studenti delle scuole elementari;

o n. 1 premio di € 200 e n. 2 premi di € 50,00 per gli atleti/studenti delle scuola media;

o n. 1 premio di € 250 e n. 3 premi di € 100,00 per gli atleti/studenti della scuola superiore;

o n. 1 premio di € 300 e n. 2 premi di € 200,00 per gli atleti/studenti universitari;

 SEZIONE “SPORT E SOLIDARIETÀ”

o n. 4 premi di € 100,00 per gli atleti/studenti delle scuole elementari;

o n. 2 premi di € 100,00 per gli atleti/studenti della scuola media;

o n. 4 premi di € 150,00 per gli atleti/studenti della scuola superiore;

o n. 2 premi di € 200,00 per gli atleti/studenti universitari;

o n. 3 premi di € 250,00 per gli atleti che non studiano.

 SEZIONE “TALENTO SPORTIVO”

o n. 4 premi di € 300,00 per gli atleti che partecipano a campionati di categoria senior.

I premi delle diverse sezioni sono cumulabili.

A discrezione dell’organizzazione potranno essere aggiunti dei premi sulla base del budget disponibile.

Art. 4 – Modalità di partecipazione e Segreteria Organizzativa

La Domanda di partecipazione, compilata e firmata, dovrà essere presentata alla segreteria dell’APD Troina Sporting Club entro il 31 luglio 2018.

La Domanda di partecipazione dovrà essere consegnata brevi manu alla Segreteria dell’APD Troina Sporting Club, presso il Campo Polivalente “Nelson Mandela” nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle 20.00, o trasmessa all’indirizzo e-mail: info@troinasportingclub.it

Insieme alla domanda dovrà pervenire:

 copia della pagella o documento di valutazione che riepiloga i risultati scolastici (nel caso di universitari copia dell’autocertificato di carriera storico).

 Attestazione ISEE in corso di validità.

Il mancato invio di tali documenti impedisce l’assegnazione del relativo punteggio stabilito dall’art. 7.

Nel caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE l’atleta non concorrerà alla sezione “Sport e solidarietà” del premio.

Nel caso di mancata presentazione della copia della pagella o documento di valutazione che riepiloga i risultati scolastici l’atleta non concorrerà alla sezione “Borsa di studio” del premio.

Il modulo è disponibile sul sito dell’A.P.D. Troina Sporting Club all’indirizzo www.troinasportingclub.it/premioscollo – “PREMIO SCOLLO”.

Per informazioni e chiarimenti: Segreteria, cell. 389 1181156 / 366 1250394 / 329 1552918.

Art. 5 – Commissione di valutazione

La Commissione di valutazione che istruirà le domande e sceglierà i candidati da premiare, sulla base di una valutazione comparativa, sarà composta da tre membri così individuati:

 1 membro nominato dall’APD TROINA SPORTING CLUB;

 1 membro nominato dagli sponsor;

 1 membro nominato dalla delegazione provinciale del CONI o dalle Federazioni sportive e/o EPS di competenza;

La Commissione di valutazione compirà tutte le verifiche necessarie per l’accertamento dei requisiti di partecipazione.

Art. 6 – Procedura di selezione e comunicazione dei risultati

La Commissione di valutazione verificherà la conformità delle candidature pervenute ai requisiti previsti ed attribuirà un punteggio alle domande in base ai criteri di cui al successivo art. 8.

Le domande saranno inserite in una graduatoria sulla base del punteggio assegnato.

Verrà redatto una graduatoria per ogni categoria delle sezioni previste.

Risulteranno premiati coloro che otterranno le migliori valutazioni nel limite massimo dei premi previsti per singola categoria.

I vincitori saranno contattati dalla Segreteria organizzativa e convocati alla Cerimonia di Premiazione.

I vincitori e le graduatorie della Sezione “SPORT E SOLIDARIETÀ non verranno resi noti al pubblico per ragioni di tutela della riservatezza degli interessati.

I vincitori delle sezioni “BORSA DI STUDIO” e “TALENTO SPORTIVO” si impegneranno a garantire la loro presenza alla Cerimonia di Premiazione ed accettare di comparire in servizi dei media e shooting fotografico dell’evento.

Art. 7 – Criteri di Valutazione

Nella valutazione delle proposte saranno adottati i seguenti criteri:

SEZIONE “BORSA DI STUDIO”:

 Media dei voti (punti assegnati da 0 a 15)

 Numero di presenze alle attività sportive (punti assegnati da 0 a 15)

SEZIONE “SPORT E SOLIDARIETA’”

 ISEE ≤ € 5.000 (punti 15)

 € 5.000 > ISEE ≤ € 7.000 (punti 12)

 € 7.000 > ISEE ≤ € 9.000 (punti 11)

 € 9.000 > ISEE ≤ € 12.000 (punti 8)

 € 12.000 > ISEE ≤ 16.000 (punti 5)

 € 16.000 > ISEE ≤ 20.000 (punti 2)

 € 20.000 > ISEE ≤ 30.000 (punti 1)

 Numero di presenze alle attività sportive (punti assegnati da 0 a 15)

SEZIONE “TALENTO SPORTIVO”

 Numero di presenze alle attività sportive (punti assegnati da 0 a 15)

 Valutazione proposta dall’allenatore della disciplina e/o direttore sportivo (punti assegnati da 0 a 15)

A parità di punteggio verrà collocato prima in graduatoria l’atleta più giovane.

Il punteggio minimo necessario per l’inserimento in graduatoria è di 16 punti.

Art. 8 – Natura del Premio e Cerimonia di Premiazione

Il Premio è costituito da un compenso in denaro o buono sportivo per gli atleti e le atlete.

La premiazione avverrà nel corso di un evento pubblico alla presenza dei promotori e delle autorità sportive e istituzionali.

Degli eventi in programma ne sarà data la massima visibilità su tutti gli organi di informazione.