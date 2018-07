Valguarnera E’ morto Franco Alessi

Share 0 Share 0 Share 0

Valguarnera. E’ volato via in cielo all’improvviso in una notte d’estate, così, serenamente per come visse. Il Preside Franco Alessi non è più tra di noi. Aveva solo 70 anni. Probabilmente un infarto lo ha portato via all’affetto dei suoi cari e dei suoi tanti amici. I funerali si svolgeranno domani giovedì alle 16,30 presso la Chiesa Madre. Un fulmine a ciel sereno nell’apprendere questa mattina la tragica notizia. Lo avevamo incontrato qualche mattina fa col sorriso sulle labbra, nulla lasciava presagire a quale crudele destino stava per andare incontro. Franco Alessi è stato uomo di grande cultura, di bontà assoluta e di elevata statura morale. La sua vita è stata sempre scandita da fatti significativi e mai banali. Uomo politico di grande spessore, è stato per decenni, negli anni ’80 e ‘90 un punto di riferimento locale e provinciale dell’ex PCI. Compagno tra i compagni. Immensa la sua passione e il suo fervore politico. Tantissime le lotte in consiglio comunale sempre a fianco dei più deboli, degli ultimi. E poi come non ricordare i suoi comizi in piazza della Repubblica ove riusciva a convogliare centinaia e anche migliaia di persone. E come non ricordare la sua straordinaria arte oratoria. Per decenni è stato un punto di riferimento importantissimo non solo della cittadinanza valguarnerese ma anche della provincia. Più volte consigliere comunale e assessore si è distino sempre per la franchezza e onestà intellettuale. Quello che maggiormente lo contraddistingueva tra la gente erano la credibilità e il rispetto, non solo da parte dei suoi compagni di partito ma soprattutto dai suoi avversari politici. La politica, quella con la “P” maiuscola era il suo punto di riferimento, come punti di riferimento erano Enrico Berlinguer e Pio La Torre. Franco Alessi non è stato però solo uno straordinario uomo politico ma è stato soprattutto un uomo di grande cultura e di Scuola. Inizia la sua carriera di insegnante in Veneto per proseguirla in provincia di Enna. Parecchi anni dopo diviene dirigente scolastico, iniziando dalla sua Valguarnera ove prende le redini della scuola Media locale “Lanza- Pavone”. Conclude la sua carriera dirigendo il Liceo Classico e il Magistrale di Enna . Molti amici, ex compagni di partito ed insegnanti, oggi lo piangono. Se ne è andato via per sempre una persona per bene, tanto amata e stimata dalla gente.



Rino Caltagirone



Alla famiglia tutta, ed in particolare all’amico Cristofero, le condoglianze della Redazione di ViviEnna