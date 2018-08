Enna: sempre intasata via Vittorio Emanuele

Share 0 Share 0 Share 0

Enna. La parte terminale di via Vittorio Emanuele, quella che si collega con la via Pergusa e via Roma (la Balata) sta diventando elemento di disturbo per la circolazione stradale a causa della presenza, proprio nella parte terminale, di cinque macchine che sistematicamente vengono parcheggiate non in maniera corretta, alle quale si aggiunge qualche altra macchina in spazi precari. Tanti gli episodi di intralcio al traffico cittadino specie quando su questo tratto arriva il mini autobus della SaisAutoline il cui autista deve fare le grandi manovre per riuscire ad attraversare questi 20 metri difficili a causa di una strettoia che condiziona il so cammino. L’altro episodio si è verificato mercoledì mattina, intorno alle 7,50 quando l’ambulanza del 118 che trasportava un ferito, ha perso più di cinque minuti per attraversare questo tratto della via Vittorio Emanuele in quanto ha avuto delle difficoltà a superare macchine che erano parcheggiate male. Stiamo parlando di una zona che è sotto il controllo dei vigili urbani visto che la “Balata” è una delle loro postazioni, eppure sistematicamente le auto in sosta per la maggior parte sono sistematicamente sono parcheggiate male ed i proprietari delle auto sono conosciuti ma non viene elevata alcuna contravvenzione. Le stesse difficoltà di transitabilità si registrano in via Pergusa dove le auto parcheggiate male sono tante. In questo periodo di chiusura della Monte-Cantina, a causa della caduta di massi dalla parete roccioso, tutto il traffico in entrata ed in uscita verso Enna bassa è stato trasferito in via Pergusa per cui anche in questo caso ci vorrebbe un maggiore controllo da parte dei vigili urbani per evitare che in quella zona si registri un certo caos a livello di traffico cittadino. La chiusura della Monte-Cantina si è allungata tanto, gli interventi dei rocciatori, forse per il periodo di ferragosto, stanno ritardato ed a risentirne è tutto il traffico cittadino dalla via Pergusa, alla via Roma, alla via Sant’Agata ed al corso Sicilia.