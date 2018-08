Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 17 agosto 2018 Pro Loco prov. Enna

Share 0 Share 0 Share 0

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 17 agosto 2018:

DECRETO 17 luglio 2018.

Approvazione dell’Albo regionale delle associazioni pro

loco ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale di

Enna, riconosciute ed operanti alla data del 31 dicembre

2017.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DEL TURISMO, DELLO SPORT

E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 ”Norme di attuazione

dello Statuto della Regione siciliana in materia di turismo”;

Visto il D.A. n. 573 del 21 aprile 1965 e sue modifiche

ed integrazioni, con il quale, ai sensi della legge 4 marzo

1958, n. 174, è stato istituito l’Albo delle associazioni pro

loco della Regione siciliana presso l’Assessorato regionale

del turismo, dello sport e dello spettacolo;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 “Approvazione

del testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana” e sue successive

modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2005, n. 10 “Norme

per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie

urgenti” ed, in particolare, l’art. 8 che riconosce e favorisce

le attività delle associazioni pro loco;

Visto il D.A. n. 1583 del 27 luglio 2015, con il quale

sono state aggiornate le procedure per l’iscrizione all’Albo

delle associazioni pro loco ed è stato approvato il nuovo

statuto-tipo cui le stesse devono adeguarsi;

Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 “Disposizioni

in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”;

Visto il D.P.Reg. n. 12 del 14 giugno 2016 “Regolamento

di attuazione del Titolo II della legge regionale 16

dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi

dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49,

comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica

del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio

2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;

Visto il D.A. n. 3512 del 21 dicembre 2016, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 – parte

I – del 27 gennaio 2017, che ha introdotto nuovi criteri di

riconoscimento delle associazioni pro loco ed ha parzialmente

modificato lo statuto – tipo, come reso noto con

avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana n. 12 – parte I – del 24 marzo 2017;

Visto il D.D.G. n. 861 del 27 aprile 2017, con il quale è

stata riconosciuta l’Unione nazionale pro loco italiane –

UNPLI, quale organismo di consulenza, di assistenza tecnico

– amministrativa e di coordinamento delle pro loco

associate;

Visto l’art. 11, comma 2, del D.A. n. 3512/2016, sostituito

con il D.A. n. 2027 dell’1 settembre 2017, il quale

dispone che le associazioni pro loco già costituite alla data

di entrata in vigore dello stesso decreto provvedano ad

adottare, con apposita delibera assembleare, le modifiche

statutarie necessarie ad adeguare gli statuti vigenti allo

statuto-tipo, come parzialmente rettificato dal D.A. n.

3512/2016;

Tenuto conto che con il D.D.G n. 1929/S3TUR dell’8

agosto 2017, ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del D.A. n.

3512/2016, è stato aggiornato, in sede di prima applicazione

ed in unica soluzione, l’Albo regionale delle associazio-

ni pro loco della Regione siciliana, riconosciute ed operanti

negli anni 2015-2016 sulla base degli elenchi trasmessi

dai liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane

per l’anno 2015 e delle nuove iscrizioni effettuate

nel corso del 2016, in vigenza del precedente D.A. n. 1583

del 27 luglio 2015;

Considerato che, ai sensi degli artt. 5, comma 3, e 7 del

vigente D.A. n. 3512/2016, a decorrere dall’anno 2017 sono

state attribuite ai Servizi turistici regionali del Dipartimento

del turismo, dello sport e dello spettacolo le competenze

in materia di nuove iscrizioni all’Albo regionale delle

pro loco nonché l’attività di vigilanza e controllo annuale

sulle associazioni già iscritte;

Visto il D.D.S. n. 3481/STR 12 del 22 dicembre 2017,

con il quale il Servizio turistico regionale di Enna ha

iscritto all’Albo regionale la pro loco Sperlinga, sulla scorta

del parere reso dal libero Consorzio comunale di Enna;

Visto il D.A. n. 1203 del 9 marzo 2018, registrato alla

Ragioneria centrale al n. 689/999, con il quale è stato

approvato il contratto individuale di lavoro della dott.ssa

Lucia Di Fatta quale dirigente generale del Dipartimento

regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

Vista la propria direttiva prot. n. 7204 del 6 marzo

2018, con cui sono state impartite disposizioni specifiche

sulle procedure di vigilanza e controllo per il mantenimento

dei requisiti di iscrizione ed è stata prorogata al 30 giugno

2018 la data di pubblicazione dell’Albo regionale delle

associazioni pro loco;

Preso atto che con nota prot. n. 17038 del 31 maggio

2018 il Servizio turistico regionale di Enna, a seguito delle

verifiche effettuate nel territorio di propria competenza,

ha trasmesso l’elenco aggiornato delle pro loco già riconosciute

che hanno mantenuto i requisiti per l’iscrizione

all’Albo regionale delle associazioni pro loco per l’anno

2017;

Ritenuto di dover approvare, sulla scorta degli atti

indicati in premessa, l’Albo regionale delle associazioni

pro loco ricadenti nel territorio del libero Consorzio

comunale di Enna, riconosciute ed operanti alla data del

31 dicembre 2017 di cui all’elenco che costituisce allegato

“A” facente parte integrante del presente decreto;

Decreta

Art. 1

Per i motivi esposti in narrativa, è approvato l’Albo

regionale delle associazioni pro loco ricadenti nel territorio

del libero Consorzio comunale di Enna, riconosciute

ed operanti alla data del 31 dicembre 2017, di cui all’elenco

che costituisce allegato “A” facente parte integrante del

presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà inviato in duplice copia alla

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Art. 3

Il presente decreto, in applicazione dell’art. 68 della

legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, sarà pubblicato,

entro i termini fissati dalla citata norma, nel sito dipartimentale.

Palermo, 17 luglio 2018.

DI FATTA







ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,

DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Cessazione dell’azienda agro-venatoria Il Drago, ricadente

in agro dei comuni di Aidone e Piazza Armerina.

Con decreto del dirigente del servizio 3 – Gestione faunistica del

territorio del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale

n. 927 del 17 luglio 2018, pubblicato per esteso nel sito internet

del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale della Regione

siciliana, è stata dichiarata cessata l’azienda agro-venatoria Il Drago,

ubicata nel territorio dei comuni di Aidone e Piazza Armerina.

(2018.30.1900)021





Approvazione dei piani quinquennali dell’azienda faunistico-venatoria

Carbone, sita in agro di Troina.

Con decreto del dirigente del servizio 3 – Gestione faunistica del

territorio del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale

n. 928 del 17 luglio 2018, pubblicato per esteso nel sito internet

del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale della Regione

siciliana, sono stati approvati i piani quinquennali dell’azienda faunistico-venatoria

Carbone, ubicata nel territorio del comune di Troina.

(2018.30.1901)021

Calendario venatorio per la stagione 2018/2019.

Con decreto n. 64/Gab del 3 agosto 2018, l’Assessore per l’agricoltura,

lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea ha approvato il

calendario venatorio per la stagione 2018/2019.

Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale nel sito web

istituzionale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo

rurale e della pesca mediterranea http://pti.regione.sicilia.it/portal

/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessor

atoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_Calendarivenatori.

(2018.32.2045)020





ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,

con sede in Enna, Siracusa e San Cataldo.

Con decreto n. 1062/10.S, n. 1064/10.S e n. 1065/10.S del 10

luglio 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle

attività produttive, sono state sciolte senza nomina di liquidatore, ai

sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septiesdecies del codice civile, le

sottoelencate cooperative:

Denominazione Sede Codice fiscale D.D.G. n.

Archiproject Italia Enna 01196690869 1062/10.S del 10/7/2018

UNI.CAR. Siracusa 01562390896 1064/10.S del 10/7/2018

Consorzio autoriparatori

LA.SER. San Cataldo 01199970854 1065/10.S del 10/7/2018

(Lavoratori servizi)

(2018.30.1946)042