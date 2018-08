Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 24 agosto 2018 – Enna

Share 0 Share 0 Share 0

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 17 agosto 2018:



ASSESSORATO

DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 30 luglio 2018.

Riapertura dei termini per la presentazione delle

domande per la nomina di componenti delle commissioni di

esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio di Agrigento,

Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e

Trapani.

L’ASSESSORE

PER L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE

E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante

“Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della

fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo

venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale “,

e s.m.i.;

Visto, in particolare, l’art. 29, comma 2, lett. b, della

suddetta legge regionale, che stabilisce la composizione

delle commissioni di esami di abilitazione all’esercizio

venatorio;

Visto il decreto assessoriale n. 21 del 16 marzo 2018,

con il quale sono stati fissati i titoli e requisiti preferenziali

per la nomina dei componenti delle commissioni e le

modalità ed i termini di presentazione delle domande per

la designazione dei componenti delle commissioni di

esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio e per l’idoneità

all’attività di vigilanza venatoria;

Considerato che, a seguito della pubblicazione del

decreto di cui sopra, le domande pervenute non risultano

sufficienti a costituire le commissioni nelle ex provincie di

Enna e Siracusa ed a completare le commissioni in parola

nelle ex provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania,

Messina, Ragusa e Trapani;

Ritenuto, pertanto, di dovere riaprire i termini di presentazione

delle domande per potere procedere alla nomina

delle commissioni provinciali di Enna e Siracusa ed al

completamento delle commissioni di Agrigento, Caltanissetta,

Catania, Messina, Ragusa e Trapani;

Decreta:

Le premesse fanno parte integrante del presente

decreto.

Art. 2

Sono riaperti i termini per la presentazione delle

domande per la nomina dei componenti mancanti delle

commissioni delle ex province di Agrigento, Caltanissetta,

Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani,

come indicato nella tabella che segue per le materie specificate:

Ex Provincia Materia Componente

mancante

Agrigento Zoologia applicata alla caccia supplente

Caltanissetta Legislazione venatoria supplente

Zoologia applicata alla caccia supplente

Tutela della natura supplente

Norme di pronto soccorso supplente

Cinologia supplente

Catania Norme di pronto soccorso supplente

Enna Legislazione venatoria titolare e

supplente

Cinologia titolare e

supplente

Zoologia applicata alla caccia supplente

Messina Zoologia applicata alla caccia supplente

Ragusa Norme di pronto soccorso titolare e

supplente

Zoologia applicata alla caccia supplente

Tutela della natura supplente

Cinologia supplente

Siracusa Zoologia applicata alla caccia titolare e

supplente

Armi e munizioni da caccia titolare e

supplente

Cinologia titolare e

supplente

Norme di pronto soccorso supplente

Legislazione venatoria supplente

Trapani Zoologia applicata alla caccia supplente

Art. 3

Le domande debbono essere presentate entro e non

oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente

decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 4

Per quanto attiene ai titoli e requisiti preferenziali per

la nomina dei componenti delle commissioni ed alle

modalità di presentazione delle istanze, si fa riferimento a

quanto previsto nel decreto assessoriale n. 21 del 16 marzo

2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

n. 14 del 30 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Regione siciliana.

Palermo, 30 luglio 2018.

BANDIERA

(2018.32.2064)020



DECRETO 4 luglio 2018.

PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 – I Finestra – Operazione “Riqualificazione e ristrutturazione del convento dei Cappuccini

da adibire a funzione sociale, socio-culturale e partecipazione collettive” del comune di Enna.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA

E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il

diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività

amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale

della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in

materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e

di controllo sugli atti regionali”;

VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti

regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”

VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della

legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti

regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del

D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la legge regionale 5/04/11, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,

l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle

iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità

organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della

legislazione regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del

sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico

di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

all’ing. Salvatore Giglione;

VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del

Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;

VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e

correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione

siciliana per il triennio 2018/2020”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo

al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.

1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per

gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce

le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio;

VISTIO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante

modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice

europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO l’Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato

dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;

VISTO il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con

Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con

deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;

VISTO l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni

“discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero

funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di

animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la

rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato

approvato il Manuale per l’attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia

2014/2020;

VISTO il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo

582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli

interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma

Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo

pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;

VISTI il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a

presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva

rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e

pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €

36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e

di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della

Regione Siciliana;

VISTO il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,

con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di

Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del

22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e

acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;

VISTO il D.D.G. n. 997 del 29/05/18 con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria

definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non

ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 ;

RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n. 997 del 29/05/18;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo “Riqualificazione e ristrutturazione del Convento dei

Cappuccini da adibire a funzione sociale, socio-culturale e partecipazione collettive” del

comune di Enna risulta inserito nella graduatoria delle operazioni ammesse e finanziate di cui

al citato D.D.G. n. 997/2018 per un importo complessivo di € 600.0000,00;

VISTO il D.D.G. n. 1007 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul

capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del

03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente

a quanto disposto dall’art.4, par. 4.6 dell’Avviso Azione 9.6.6;

VISTO il quadro economico del progetto esecutivo “Riqualificazione e ristrutturazione del Convento

dei Cappuccini da adibire a funzione sociale, socio-culturale e partecipazione collettive” del

comune di Enna approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 187 del 16/08/17, che

presenta le seguenti voci di spesa:

Voci di spesa Importo

IMPORTO TOTALE LAVORI 389.296,40

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

Iva sui lavori 10% 38.929,40

Indennità, contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge 2.500,00

Attività di divulgazione e promozione delle attività e dei servizi offerti, in itinere 30.000,00

Acquisizione di arredi ed attrezzature funzionali al progetto IVA inclusa 50.773,96

Incremento del patrimonio culturale, libri, riviste, dvd, cd 5.000,00

Spese pubblicità per il bando di gara 2.500,00

Spese generali (progettazione, DL, coordinamento sicurezza ecc..) incluso IVA

e cassa previdenziale 60.000,00

Spese di gara 5.000,00

Spese per verifiche tecniche a carico stazione appaltante 8.000,00

Imprevisti 8.000,00

TOTALE PROGETTO 600.000,00

RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno

dell’importo di € 600.000,00 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana a

favore del comune di Enna per il finanziamento del progetto “Riqualificazione e

ristrutturazione del Convento dei Cappuccini da adibire a funzione sociale, socio-culturale e

partecipazione collettive” imputando, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma

allegato all’istanza di finanziamento, all’esercizio 2018 l’importo di € 157.020,00,

all’esercizio 2019 l’importo di € 202.980,00 e all’esercizio 2020 l’importo residuo di €

240.000,00.

Decreta

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

Art. 1

Si prende atto del sopra riportato il quadro economico del progetto esecutivo “Riqualificazione e

ristrutturazione del Convento dei Cappuccini da adibire a funzione sociale, socio-culturale e

partecipazione collettive” del comune di Enna approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n.

187 del 16/08/17.

Art. 2

E’ impegnato l’importo complessivo di € 600,000,00 sul capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei

conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del progetto

“Riqualificazione e ristrutturazione del Convento dei Cappuccini da adibire a funzione sociale, socioculturale

e partecipazione collettive” del comune di Enna, giusto quadro economico sopra riportato e

codice identificativo SI_1_18355, che presenta un importo totale di € 600.000,00.

Art. 3

L’impegno di € 600.000,00, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di

finanziamento, è imputato all’esercizio 2018 per l’importo di € 157.020,00, all’esercizio 2019 per

l’importo di € 202.980,00 e all’esercizio 2020 per l’importo residuo di € 240.000,00.

Art. 4

Ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso con successivo provvedimento verrà approvata la

Convenzione, sottoscritta per accettazione dal Sindaco del Comune di Enna, in cui sarà indicato il CUP

ed il cronoprogramma aggiornato.

Art. 5

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale

dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro

alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla

GURS, sulla pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e sul sito

www.euroinfosicilia.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sulla

GURS del presente decreto, ricorso giurisdizionale di fronte al TAR, ovvero entro il termine di 120

giorni dalla stessa pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell’art.23,

u.c. dello Statuto della Regione siciliana.

Palermo, 4 luglio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della

famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 61.

(2018.32.2039)132





DECRETO 4 luglio 2018.

PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 – I Finestra – Operazione “Progetto per l’adeguamento e l’abbattimento delle barriere

architettoniche di palazzo Chiaramonte per la realizzazione di un centro culturale per l’inclusione sociale” del comune di

Enna.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA

E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il

diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività

amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale

della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in

materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e

di controllo sugli atti regionali”;

VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti

regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”

VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della

legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti

regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del

D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la legge regionale 5/04/11, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,

l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle

iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità

organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della

legislazione regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del

sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico

di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

all’ing. Salvatore Giglione;

VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del

Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;

VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e

correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione

siciliana per il triennio 2018/2020”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo

al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.

1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per

gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce

le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio;

VISTIO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante

modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice

europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO l’Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato

dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;

VISTO il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con

Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con

deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;

VISTO l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni

“discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero

funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di

animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la

rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato

approvato il Manuale per l’attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia

2014/2020;

VISTO il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo

582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli

interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma

Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo

pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;

VISTI il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a

presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva

rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e

pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €

36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e

di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della

Regione Siciliana;

VISTO il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,

con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di

Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del

22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e

acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;

VISTO il D.D.G. n. 997 del 29/05/18, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria

definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non

ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020;

RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n. 997 del 29/05/18;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo del “Progetto per l’adeguamento e l’abbattimento delle

barriere architettoniche di palazzo Chiaramonte per la realizzazione di un centro culturale per

l’inclusione sociale” del comune di Enna risulta inserito nella graduatoria delle operazioni

ammesse e finanziate di cui al citato D.D.G. n. 997/2018 per un importo complessivo di

€ 563.908,36;

VISTO il D.D.G. n. 1008 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul

capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del

03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente

a quanto disposto dall’art.4, par. 4.6 dell’Avviso Azione 9.6.6;

VISTO il quadro economico del progetto esecutivo del “Progetto per l’adeguamento e l’abbattimento

delle barriere architettoniche di palazzo Chiaramonte per la realizzazione di un centro

culturale per l’inclusione sociale” del comune di Enna approvato con Deliberazione di Giunta

Municipale n. 183 del 16/08/17, che presenta le seguenti voci di spesa:

Voci di spesa Importo

Importo dei lavori soggetti a ribasso 270.411,22

Approntamenti e misure di sicurezza 28.873,86

Oneri per la sicurezza 9.876,14

Manodopera 114.758,27

IMPORTO TOTALE LAVORI 423.919,49

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

Spese tecniche (D.L. , CSE, Collaudo) 40.000,00

Inc. RUP e collab. ex art.113 D.Lgs 50/2016 8.478,39

Spese supporto al RUP 4.000,00

Iva sui lavori 10% 38.623,15

Iva sulla fornitura degli arredi 22% 8.291,36

Cassa previdenza su spese tecniche 1.600,00

IVA su spese tecniche e previdenza 8.800,00

Rilievi, indagini e analisi di laboratorio 5.000,00

Spese di gara e pubblicità 4.239,19

Imprevisti e arrotondamenti 8.478,39

Oneri accesso in discarica 4.000,00

Attività di divulgazione 8.478,39

TOTALE PROGETTO 563.908,36

RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno

dell’importo di € 563.908,36 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana a

favore del comune di Enna per il finanziamento del “Progetto per l’adeguamento e

l’abbattimento delle barriere architettoniche di palazzo Chiaramonte per la realizzazione di un

centro culturale per l’inclusione sociale” imputando, in base all’effettiva esigibilità ed al

cronoprogramma allegato all’istanza di finanziamento, all’esercizio 2018 l’importo di

€ 147.575,00, all’esercizio 2019 l’importo di € 190.770,02 e all’esercizio 2020 l’importo

residuo di € 225.563,34.

DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

Art. 1

Si prende atto del sopra riportato quadro economico del progetto esecutivo del “Progetto per

l’adeguamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche di palazzo Chiaramonte per la

realizzazione di un centro culturale per l’inclusione sociale” del comune di Enna approvato con

Deliberazione di Giunta Municipale n. 183 del 16/08/17.

Art. 2

E’ impegnato l’importo complessivo di € 563.908,36 sul capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei

conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del “Progetto per

l’adeguamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche di palazzo Chiaramonte per la

realizzazione di un centro culturale per l’inclusione sociale” del comune di Enna, giusto quadro

economico sopra riportato e codice identificativo SI_1_18366, che presenta un importo totale di

€ 563.908,36.

Art. 3

L’impegno di € 563.908,36, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di

finanziamento, è imputato all’esercizio 2018 per l’importo di € 147.575,00, all’esercizio 2019

l’importo di € 190.770,02 e all’esercizio 2020 l’importo residuo di € 225.563,34.

Art. 4

Ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso con successivo provvedimento verrà approvata la

Convenzione, sottoscritta per accettazione dal Sindaco del Comune di Enna, in cui sarà indicato il CUP

ed il cronoprogramma aggiornato.

Art. 5

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale

dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro

alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla

GURS, sulla pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e sul sito

www.euroinfosicilia.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sulla

GURS del presente decreto, ricorso giurisdizionale di fronte al TAR, ovvero entro il termine di 120

giorni dalla stessa pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell’art.23,

u.c. dello Statuto della Regione siciliana.

Palermo, 4 luglio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della

famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 62.

(2018.32.2039)132





DECRETO 4 luglio 2018.

PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 – I Finestra – Operazione “Riqualificazione e ristrutturazione di spazi e immobili pubblici

destinati ad attività sportive dell’area Pisciotto” del comune di Enna.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA

E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il

diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività

amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale

della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in

materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e

di controllo sugli atti regionali”;

VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti

regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”

VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della

legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti

regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del

D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la legge regionale 5/04/11, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,

l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle

iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità

organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della

legislazione regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del

sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico

di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

all’ing. Salvatore Giglione;

VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del

Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;

VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e

correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione

siciliana per il triennio 2018/2020”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo

al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.

1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per

gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce

le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio;

VISTIO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante

modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice

europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO l’Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato

dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;

VISTO il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con

Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con

deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;

VISTO l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni

“discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero

funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di

animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la

rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato

approvato il Manuale per l’attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia

2014/2020;

VISTO il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo

582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli

interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma

Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo

pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;

VISTI il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a

presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva

rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e

pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €

36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e

di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della

Regione Siciliana;

VISTO il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,

con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di

Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del

22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e

acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;

VISTO il D.D.G. n. 997 del 29/05/18, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria

definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non

ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020;

RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n. 997 del 29/05/18;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo “Riqualificazione e ristrutturazione di spazi e immobili

pubblici destinati ad attività sportive dell’area Pisciotto” del comune di Enna risulta inserito

nella graduatoria delle operazioni ammesse e finanziate di cui al citato D.D.G. n. 997/2018

per un importo complessivo di € 592.736,50;

VISTO il D.D.G. n. 1009 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul

capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del

03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente

a quanto disposto dall’art.4, par. 4.6 dell’Avviso Azione 9.6.6;

VISTO il quadro economico del progetto esecutivo “Riqualificazione e ristrutturazione di spazi e

immobili pubblici destinati ad attività sportive dell’area Pisciotto” del comune di Enna

approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 186 del 16/08/17, che presenta le

seguenti voci di spesa:

Voci di spesa Importo

Importo dei lavori 433.440,99

Oneri della sicurezza 19.344,25

IMPORTO DELL’APPALTO 452.785,24

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

Spese tecniche D.L. 18.709,09

Spese tecniche CSE 12.406,32

Spese tecniche collaudi 3.966,40

Incentivi RUP 9.055,70

Rilievi accertamenti e indagini 1.000,00

Spese pubblicità 4.527,85

Oneri accesso in discarica 10.000,00

Oneri per allaccio utenze 10.000,00

Imprevisti sui lavori 9.055,70

IVA su lavori e oneri sicurezza 45.278,52

IVA su rilievi indagini e pubblicità 1.216,13

Cassa previdenza spese tecniche 1.403,27

IVA su spese tecniche e contributi previd. 8.026,72

IVA su oneri 4.400,00

IVA su imprevisti 905,57

TOTALE PROGETTO 592.736,50

RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno

dell’importo di € 592.736,50 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana a

favore del comune di Enna per il finanziamento del progetto “Riqualificazione e

ristrutturazione di spazi e immobili pubblici destinati ad attività sportive dell’area Pisciotto”

imputando, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di

finanziamento, all’esercizio 2018 l’importo di € 155.119,00, all’esercizio 2019 l’importo di

€ 200.522,90 e all’esercizio 2020 l’importo residuo di € 237.094,60.

DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

Art. 1

Si prende atto del sopra riportato quadro economico del progetto esecutivo “Riqualificazione e

ristrutturazione di spazi e immobili pubblici destinati ad attività sportive dell’area Pisciotto” del

comune di Enna approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 186 del 16/08/17.

Art. 2

E’ impegnato l’importo complessivo di € 592.736,50 sul capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei

conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del progetto

“Riqualificazione e ristrutturazione di spazi e immobili pubblici destinati ad attività sportive dell’area

Pisciotto” del comune di Enna, giusto quadro economico sopra riportato e codice identificativo

SI_1_18356, che presenta un importo totale di € 592.736,50.

Art. 3

L’impegno di € 592.736,50, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di

finanziamento, è imputato all’esercizio 2018 per l’importo di € 155.119,00, all’esercizio 2019 per

l’importo di € 200.522,90 e all’esercizio 2020 per l’importo residuo di € 237.094,60.

Art. 4

Ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso con successivo provvedimento verrà approvata la

Convenzione, sottoscritta per accettazione dal Sindaco del Comune di Enna, in cui sarà indicato il CUP

ed il cronoprogramma aggiornato.

Art. 5

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale

dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro

alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla

GURS, sulla pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e sul sito

www.euroinfosicilia.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sulla

GURS del presente decreto, ricorso giurisdizionale di fronte al TAR, ovvero entro il termine di 120

giorni dalla stessa pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell’art.23,

u.c. dello Statuto della Regione siciliana.

Palermo, 4 luglio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della

famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 63.

(2018.32.2039)132





DECRETO 4 luglio 2018.

PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 – I Finestra – Operazione “Lavori di riqualificazione dell’area sportiva attrezzata c.da

Venova – Enna” del comune di Enna.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA

E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il

diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività

amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale

della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in

materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e

di controllo sugli atti regionali”;

VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti

regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”

VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della

legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti

regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del

D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la legge regionale 5/04/11, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,

l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle

iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità

organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della

legislazione regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del

sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico

di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

all’ing. Salvatore Giglione;

VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del

Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;

VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e

correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione

siciliana per il triennio 2018/2020”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo

al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.

1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per

gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce

le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio;

VISTIO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante

modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice

europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO l’Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato

dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;

VISTO il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con

Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con

deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;

VISTO l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni

“discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero

funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di

animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la

rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato

approvato il Manuale per l’attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia

2014/2020;

VISTO il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo

582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli

interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma

Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo

pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;

VISTI il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a

presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva

rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e

pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €

36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e

di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della

Regione Siciliana;

VISTO il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,

con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di

Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del

22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e

acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;

VISTO il D.D.G. n. 997 del 29/05/18, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria

definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non

ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020;

RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n. 997 del 29/05/18;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo “Lavori di riqualificazione dell’area sportiva attrezzata

c.da Venova – Enna” del comune di Enna risulta inserito nella graduatoria delle operazioni

ammesse e finanziate di cui al citato D.D.G. n. 997/2018 per un importo complessivo di

€ 599.908,11;

VISTO il D.D.G. n. 1010 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul

capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del

03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente

a quanto disposto dall’art.4, par. 4.6 dell’Avviso Azione 9.6.6;

VISTO il quadro economico del progetto esecutivo “Lavori di riqualificazione dell’area sportiva

attrezzata c.da Venova – Enna” del comune di Enna approvato con Deliberazione di Giunta

Municipale n. 185 del 16/08/17, che presenta le seguenti voci di spesa:

Voci di spesa Importo

Importo dei lavori 466.737,62

Oneri per la sicurezza 12.918,20

IMPORTO TOTALE LAVORI 479.655,82

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

Spese tecniche D.L. 14.389,67

Spese tecniche , CSE 4.796,56

Spese tecniche CollaudI 4.796,56

Inc. RUP ex art.113 D.Lgs 50/2016 9.593,12

Rilievi, accertamenti ed indagini 1.000,00

Spese di pubblicità 4.796,56

Oneri accesso in discarica 7.000,00

Oneri per allaccio utenze 5.000,00

Imprevisti sui lavori 9.593,12

Iva sui lavori e oneri sicurezza 10% 47.965,58

Iva su rilievi, indagini e pubblicità 1.275,24

Cassa previdenza su spese tecniche 959,31

IVA su spese tecniche e contrib. previd. 5.487,26

IVA su oneri 2.640,00

IVA su imprevisti 959,31

TOTALE PROGETTO 599.908,11

RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno

dell’importo di € 599.908,11 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana a

favore del comune di Enna per il finanziamento del progetto “Lavori di riqualificazione

dell’area sportiva attrezzata c.da Venova – Enna” imputando, in base all’effettiva esigibilità ed

al cronoprogramma allegato all’istanza di finanziamento, all’esercizio 2018 l’importo di

€ 156.995,00, all’esercizio 2019 l’importo di € 202.949,87 e all’esercizio 2020 l’importo

residuo di € 239.963,24.

DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

Art. 1

Si prende atto del sopra riportato quadro economico del progetto esecutivo “Lavori di riqualificazione

dell’area sportiva attrezzata c.da Venova – Enna” del comune di Enna approvato con Deliberazione di

Giunta Municipale n. 185 del 16/08/17.

Art. 2

E’ impegnato l’importo complessivo di € 599.908,11 sul capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei

conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del progetto “Lavori

di riqualificazione dell’area sportiva attrezzata c.da Venova – Enna” del comune di Enna, giusto

quadro economico sopra riportato e codice identificativo SI_1_18367, che presenta un importo totale

di € 599.908,11.

Art. 3

L’impegno di € 599.908,11, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di

finanziamento, è imputato all’esercizio 2018 per l’importo di € 156.995,00, all’esercizio 2019

l’importo di € 202.949,87 e all’esercizio 2020 l’importo residuo di € 239.963,24.

Art. 4

Ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso con successivo provvedimento verrà approvata la

Convenzione, sottoscritta per accettazione dal Sindaco del Comune di Enna, in cui sarà indicato il CUP

ed il cronoprogramma aggiornato.

Art. 5

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale

dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro

alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla

GURS, sulla pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e sul sito

www.euroinfosicilia.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sulla

GURS del presente decreto, ricorso giurisdizionale di fronte al TAR, ovvero entro il termine di 120

giorni dalla stessa pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell’art.23,

u.c. dello Statuto della Regione siciliana.

Palermo, 4 luglio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della

famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 64.

(2018.32.2039)132