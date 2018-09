Cessione del quinto: come recuperare gli interessi

Share 0 Share 0 Share 0

Si stima che la cessione del quinto sia uno dei prestiti più richiesti dagli italiani, eppure sembra mancare ancora da parte delle banche un fattore importante nella concessione di questa particolare tipologia di credito: la totale trasparenza.

Sebbene secondo il sito di riferimento, www.cessionedelquintok.com, circa il 70% dei richiedenti di cessione del quinto dichiarano di sentirsi bene informati e supportati dalla propria banca in realtà alcune voci nella stipula del contratto non risultano mai del tutto chiare.

In particolar modo sono le voci come l’Indicatore Sintetico di Costo e il TAEG (tasso annuo effettivo globale) che non vengono recepite in maniera chiara e per questo i richiedenti non hanno mai una percezione precisa dei costi che dovranno sostenere in fase di finanziamento.

In alcuni casi la disinformazione dei beneficiari dei prestiti è tale che essi non riescono nemmeno a riconoscere quei tassi di interesse dannosi che vanno a sfociare nella soglia di usura, ovvero superano i limiti concessi per legge degli interessi che possono essere richiesti per una cessione del quinto in base alle soglie stabilite dalla Banca d’Italia su base trimestrale.

Recuperare le spese per soglia di usura superata

I clienti delle banche più informati si pongono quindi una domanda: una volta accertato il superamento del tasso soglia da parte della propria finanziaria è possibile rientrare in possesso del denaro speso in eccesso? Ovvero è possibile ottenere un rimborso sugli interessi di troppo che sono stati già versati?

Il recupero del tasso di interesse, come abbiamo visto, può riguardare la soglia di usura, ma anche l’estinzione anticipata del prestito o il rinnovo della cessione del quinto. Bene, qui vogliamo dare notizie precise, quindi bisogna chiarire subito un aspetto: non bisogna entusiasmarsi perché anche se si pensa di aver subito un torto e che la banca debba restituire dei soldi, prima la pratica andrebbe valutata da uno specialista.

Una volta accertato da un avvocato o commercialista che esiste un illecito da parte della banca allora si dovrà procedere alla negoziazione tecnica con l’istituto affinché restituisca il maltolto e faccia risarcimento ai clienti.

Ci sono banche che non solo praticano tassi di usura, ma in caso di rinegoziazione o estinzione anticipata trattengono somme che in realtà non sono dovute, come spese o commissioni, che vanno a danno del cliente che si trova aggravato di costi aggiuntivi a meno che non sappia della possibilità di dover e poter recuperare quelle spese e quei costi.

I passi da seguire sono semplici:

Controllo del prestito: bisogna valutare lo stato della propria cessione del quinto per capire se si ha diritto a rimborso.

Perizia: c’è necessita di una perizia tecnica che accerti gli illeciti della banca

Negoziazione: una volta accertato il maltolto sarà necessario procedere a una negoziazione con la banca perché restituisca il denaro attraverso rimborso, questa è la soluzione migliore perché permette di evitare i tempi dei tribunali.

In caso la banca non voglia restituire il denaro si può procedere alle azioni legali

Esistono molti enti e professionisti che si occupano di questo tipo di pratiche e non richiedono pagamenti a meno che non si riesca ad ottenere il rimborso sulla cessione del quinto per il cliente.