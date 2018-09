CS Bimbi e Vendemmia, il 16 settembre da Avide Vigneti & Cantine

Share 0 Share 0 Share 0

Domenica 16 settembre da Avide Vigneti & Cantine, l’azienda vitivinicola di Comiso dei fratelli Lidia e Marco Calcaterra torna Bimbi e Vendemmia.

Per il quarto anno consecutivo, i piccoli vendemmiatori, accompagnati dai genitori, potranno vivere l’esperienza unica della vendemmia.

Dopo la raccolta si tornerà in cantina per la pigiatura delle uve con i piedi.

“Abbiamo pensato di far vivere ai bambini questa antica tradizione contadina come una vera e propria festa, come avveniva in passato, per far comprendere come un lavoro così importante possa essere vissuto anche divertendosi all’aria aperta”, affermano i fratelli Calcaterra.

I bambini avranno modo di imparare il lungo e particolare processo che c’è dietro la produzione del vino, mentre gli adulti, dopo aver contribuito alla raccolta, potranno degustare i prodotti locali e i vini offerti dalla cantina.

A novembre i bambini torneranno in cantina per ritirare la bottiglia con il vino realizzato dal loro mosto.

L’appuntamento è per domenica mattina alle 10,00 presso Avide Cantine & Vigneti.

La quota di partecipazione è di 15,00 € per gli adulti e di 5,00 € per i bambini (dai 5 anni in su).

Materiali da portare: forbici per la vendemmia, asciugamano per lavanda piedi (dopo la pigiatura), eventuale cambio per i bambini.