Terremoto ML 2.8 il 17-09-2018 ore 22:25 Costa Siciliana nord orientale (Messina)

Share 0 Share 0 Share 0

Un terremoto di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zona: Costa Siciliana nord orientale (Messina), il

17-09-2018 20:25:31 (UTC) 17-09-2018 22:25:31 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.26, 15.21 ad una profondità di 11 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione

Milazzo ME 5 31646 31646

Merì ME 11 2338 33984

San Filippo del Mela ME 11 7115 41099

Pace del Mela ME 12 6239 47338

Barcellona Pozzo di Gotto ME 12 41583 88921

Condrò ME 14 493 89414

Venetico ME 14 3911 93325

Gualtieri Sicaminò ME 14 1807 95132

Terme Vigliatore ME 14 7395 102527

Torregrotta ME 14 7431 109958

Santa Lucia del Mela ME 15 4650 114608

Spadafora ME 15 5021 119629

Valdina ME 16 1355 120984

Roccavaldina ME 17 1133 122117

San Pier Niceto ME 17 2837 124954

Rodì Milici ME 17 2056 127010

Castroreale ME 18 2504 129514

Monforte San Giorgio ME 19 2777 132291

Furnari ME 19 3784 136075

Villafranca Tirrena ME 19 8584 144659

Falcone ME 20 2808 147467

Mazzarrà Sant’Andrea ME 20 1531 148998