Tribunale Enna: aste giudiziarie 21/9/18 n.3 – Regalbuto, Sperlinga, Enna

Tribunale di Enna



Aste giudiziarie relative al giorno 21/9/18 n.3



Sicilia > Enna > Regalbuto – C.DA GANGEMI

Esecuzioni civili 55/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 21/09/2018 17:00

Prezzo Base 112.140,00 €

Tipologia Terreno

Appezzamenti di terreno in Regalbuto, C.da Gangemi, censiti in catasto al foglio 25, part. 45, 59, 62, 63, 295, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 345 e 544 estesi complessivamente ha 18.66.23 e fabbricato che v’insiste censito in catasto al foglio 25, mappale 512/sub2; quota di proprietà 1/1.



Sicilia > Enna > Sperlinga – C.DA RIBAUDO – PAGLIONE

Esecuzioni civili 10/2013 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 21/09/2018 17:00

Prezzo Base 61.350,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Fabbricato sito nel Comune di Sperlinga, censito al catasto al foglio 13, part. 113, piani T/1, Cat. A/4, classe 2, vani 4,5, rendita €. 113,88; quota di proprietà 1/1.



Sicilia > Enna > Enna – CONTRADA Santa Caterina – Miserere SNC

Esecuzioni civili 41/2012 Tribunale Enna

Data dell’asta 21/09/2018 17:00

Prezzo Base 95.580,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Piena proprietà dI unità immobiliare per civile abitazione sita in Enna, località “Santa Caterina – Miserere”, censito al NCEU di detto Comune al foglio 79, particella 983, sub. 24, Cat. A/2, Cl. 2, Vani 5 e piena proprietà dell’unita immobiliare sita in Enna, località “Santa Caterina – Miserere”, censito al NCEU di detto Comune al foglio 79, particella 983, sub 23, Cat. C/6, Cl. 3, mq. 25. Pre…





