Nuova carta Hype, la prepagata smart che piace ai giovani

Negli ultimi mesi si è sentito molto parlare di carta Hype, una modalità innovativa per un pagamento smart. Del resto siamo sempre più abituati a fare acquisti per mezzo di carte prepagate, uno strumento davvero eccellente per evitare code alle casse nei negozi, o per inviare e ricevere delle piccole somme di denaro fra familiari ed amici.

Alla stregua, carta Hype non è altro che una carta prepagata smart, un conto di moneta elettronica che ha associata una carta MasterCard (fisica e virtuale). La carta viene inviata gratis a casa dell’utente dopo l’attivazione. In sostanza la novità rivoluzionaria rispetto ad altre carte sta nel fatto che carta Hype può essere gestita completamente da smartphone: potete attivarla, gestirla, usarla dallo smartphone dicendo addio a bonifici, burocrazia, carte da compilare.

Potete pagare anche dallo smartphone nei negozi fisici, in modo da evitare di maneggiare contanti o di usare la carta e, proprio per questo, è uno dei mezzi di pagamento che si sta diffondendo maggiormente tra i giovani.

La sua forza, infatti, consiste proprio nell’essere un metodo di pagamento molto semplice da utilizzare e che non richiede impegnativi passaggi burocratici per la sua attivazione. Un altro aspetto importante che vale la pena sottolineare è che il conto carta Hype contiene anche un IBAN e viene ricaricato senza costi direttamente da altri conti correnti con carta Visa o MasterCard o con la funzione di ricarica al Bancomat con QuiMultibanca, o ancora chiedendo somme di denaro ai contatti.

Come si attiva il conto Hype

La carta Hype è pensata per i giovani ma non solo, dato che si attiva in modo estremamente veloce, senza preoccupazioni e problemi. In cinque minuti il conto è creato, in mezz’ora è attivo; e il tutto si può fare semplicemente e comodamente da casa e senza recarsi in banca, semplicemente con l’uso di pc o smartphone.

Basta inserire i dati, fare le foto alla patente o carta d’identità, e quindi si può cominciare ad usare il conto e fare acquisti online, inviare bonifici. La carta Hype è utile per i giovani perché li avvisa anche di quando stanno spendendo troppo: è possibile infatti impostare degli obbiettivi in modo che carta Hype avvisi quando si sono superati nel corso del tempo. In questo modo si fissa il budget e si viene aiutati a non superarlo, così usare carta Hype non è mai un gioco ma un’attività responsabile anche per i più giovani, per quanto semplice.

Come PayPal è possibile inviare e ricevere denaro agli amici, ed anche ricaricare il cellulare. Dopo circa 2-5 giorni a seconda di dove si risiede, arriva anche la carta Hype. Il piano Hype Start permette di ricaricare fino a 2.500 euro all’anno e ricariche giornaliere sopra i 250 euro. Con altri piani invece, a pagamento, è possibile rimuovere questi limiti.

Nel complesso possiamo dire che questo strumento di pagamento che tanto piace ai giovani rappresenta davvero una soluzione interessante per chi ha l’esigenza di avere una prepagata flessibile, economica e semplice sia da richiedere che da utilizzare.