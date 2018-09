Tribunale Enna: aste giudiziarie 25/9/18 n.4 – Piazza Armerina

Share 0 Share 0 Share 0





Tribunale di Enna



Aste giudiziarie relative al giorno 25/9/18 n.4



Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Via Guadagna 35/37

Esecuzioni civili 07/2005 Tribunale Enna

Data dell’asta 25/09/2018 17:30

Prezzo Base 10.288,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Edificio composto da cucina e ripostiglio a piano terra ,due vani al primo piano e servizio al secondo piano , esclusa parte abusiva da demolire,



Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Via Milazzo, 2

Esecuzioni civili 7/2005 Tribunale Enna

Data dell’asta 25/09/2018 17:30

Prezzo Base 4.948,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Edificio in scadente stato di conservazione composto da un vano a piano terra e un vano al primo piano



Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Via Dionisio, 36/38

Esecuzioni civili 7/2005 Tribunale Enna

Data dell’asta 25/09/2018 17:30

Prezzo Base 21.817,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Edificio composto da locale di sgombero e lavanderia a piano terra, un vano e servizio al primo piano, la cucina e un servizio al secondo piano e un vano con veranda al terzo.



Sicilia > Enna > Enna – Via contrada S.Caterina Pal. D

Esecuzioni civili 142/2013 Tribunale Enna

Data dell’asta 25/09/2018 17:00

Prezzo Base 96.900,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

appartamento in buono stato di manutenzione piano primo consistenza vani 6,5 fg.79 particella 992 sub 12 cat. A/3 e autorimessa a piano terra di circa 17 mq, particella 992 sub 3, cat. C/6





