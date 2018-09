Arriva l’inverno: ora di cambiare le gomme

Share 0 Share 0 Share 0

Stanno arrivando i mesi invernali, giunge il momento di cambiare le gomme ed optare per quelle idonee alla stagione in arrivo. Si tratta di un passo che molti automobilisti tendono a sottovalutare ma, al contrario, va ad impattare in modo importante sulla sicurezza in strada. Avere il giusto pneumatico, infatti, permette di affrontare i mesi invernali in maniera decisamente più serena.

La normativa prevede che, entro la data che viene fissata ogni anno – in genere attorno a metà novembre – si proceda al cambio degli pneumatici estivi, sostituendoli con quelli adatti per l’inverno. Si tratta di una norma di sicurezza molto importante, la cui inosservanza può dar luogo a multe anche salate.

Ma non bisogna farsi cogliere alla sprovvista e, soprattutto, non rischiare di arrivare in ritardo: meglio prenotare subito l’appuntamento per il cambio delle gomme estive in invernali in un centro specializzato

Ricordiamo che l’obbligo dei pneumatici invernali è necessario per tutti i veicoli a quattro ruote, non solo le auto ma anche e soprattutto per i mezzi pesanti, per i quali il discorso “sicurezza” diventa ancora più importante.

Se dovete cambiare le gomme estive dovete assolutamente rivolgervi ad un esperto. Questo perché il cambio delle gomme è un’occasione durante la quale:

il tecnico si assicura che le gomme siano effettivamente adatte alla stagione invernale

il tecnico calibra bene le gomme prima del montaggio

si procede al montaggio tenendo conto del senso di marcia

il tecnico potrà indicare quando è ora di sostituire gli pneumatici invernali ormai vecchi, con più di 5-6 anni o con battistrada consumato.

Come trovare un centro specializzato nella propria zona

In passato per trovare un gommista specializzato ci si affidava al passaparola o ci si affidava ad un professionista a caso, con il rischio di ritrovarsi a dover pagare per un servizio non all’altezza delle aspettative.

Oggi esistono diversi strumenti online che permettono di trovare un’azienda specializzata nella propria zona con la garanzia di qualità del servizio svolto. È il caso, ad esempio, di Arval for Me che permette di trovare velocemente un centro specializzato in tutta Italia.

In più si ha la garanzia che i professionisti segnalati offrano un servizio in linea con gli alti standard di qualità imposti da Arval for Me.

Le differenze fra gli pneumatici estivi e quelli invernali

Le gomme invernali sono di fondamentale importanza durante la stagione fredda, ed i motivi sono molteplici, sicurezza in primis. Freddo, pioggia e neve sono le manifestazioni climatiche che possiamo ritrovare più spesso durante l’inverno: queste situazioni climatiche ci portano ad adattarci anche a diverse condizioni stradali, spesso pericolose, come presenza di ghiaccio in strada, neve, pioggia e brina. Per questo motivo è necessario cambiare le gomme estive, inadatte alla percorrenza di strade durante la stagione invernale, ed optare per quelle per l’inverno.

Le gomme da neve, a differenza di quelle estive, sono formate da una mescola speciale di gomma elastica che mantiene la gomma flessibile anche quando la temperatura è bassa e garantisce una presa migliore; inoltre i disegni del battistrada sono particolari, gli spigoli garantiscono un’aderenza maggiore al terreno e questo favorisce senza dubbio la presa.

Per facilitare l’identificazione dello pneumatico, esiste il simbolo N+F che significa fango e neve, per indicare appunto che si tratta di una gomma idonea alla stagione fredda. Tuttavia l’unico modo di essere veramente al sicuro ed in buone mani, e di non fare errori per quanto riguarda la gestione dell’automobile ed il cambio delle gomme invernali, è rivolgersi a degli esperti tecnici che possano fissarvi subito un appuntamento per il cambio delle gomme. In questo modo entro il termine previsto le vostre gomme invernali saranno già pronte e voi liberi di circolare senza rischiare multe ed in assoluta sicurezza.