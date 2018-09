Tribunale Enna: aste giudiziarie 26/9/18 n.9 – Piazza Armerina, Nicosia, Enna, Agira

Share 0 Share 0 Share 0





Tribunale di Enna



Aste giudiziarie relative al giorno 26/9/18 n.9



Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Via Crisaffi , 4

Esecuzioni civili 127/2013 Tribunale Enna

Data dell’asta 26/09/2018 12:00

Prezzo Base 32.620,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Appartamento condominiale per civile abitazione ma con ingresso singolo situato al piano primo, con superficie lorda complessiva di mq. 97,00, di cui mq. 70,84 effettivamente adibita ad uso residenziale, mentre il resto è costituito dalle scale e dai balconi ed altri accessori



Sicilia > Enna > Nicosia – Via Filippo Randazzo, 8

Esecuzioni civili 7/2013 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 26/09/2018 12:00

Prezzo Base 44.496,00 €

Tipologia Fabbricati costruiti per esigenze commerciali

Piena proprietà di un fabbricato in catasto censito al foglio 82, particella 2020, sub. 22, categoria C/1, classe 4, consistenza catastale mq. 141, rendita catastale €. 2.038,97, costituisce pertinenza del fabbricato un cortile in catasto censito come orto o giardino al foglio 82, particella 2019, esteso mq. 182, R.D. €. 1,88 e R.A. €. 0.94



Sicilia > Enna > Nicosia – Contrada Paravola snc

Esecuzioni civili 66/2011 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 26/09/2018 12:00

Prezzo Base 62.860,00 €

Tipologia Opifici

Proprietà di un fabbricato allo stato rustico ed in corso di costruzione, destinato ad opificio – esposizione – uffici, della superficie complessiva di mq. 793,80 con annessa corte di mq. 133.



Sicilia > Messina > Capizzi – Via Bandiera , 39

Esecuzioni civili 72/2010+1… Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 26/09/2018 12:00

Prezzo Base 18.352,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Fabbricato per civile abitazione articolato su cinque livelli composto da piano terra e primo piano, cat A/4, classe 2, vani 6,5.



Sicilia > Enna > Enna – Via San Pietro , 11/13

Esecuzioni civili 12/2013 Tribunale Enna

Data dell’asta 26/09/2018 12:00

Prezzo Base 11.391,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Immobile composto da primo piano, secondo e terzo, consistenza vani 6, classe energetica G. Il fabbricato è privo di certificato di agibilità



Sicilia > Messina > Capizzi – Via Bifolco, 15 – 16

Esecuzioni civili 36/2011 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 26/09/2018 12:00

Prezzo Base 16.090,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Fabbricato abitativo della consistenza di vani 5,5. Il fabbricato è soggetto a definizione di pratica di sanatoria e di variazione catastale il cui costo è stimato in €. 9.200,00 che sono detratti dal prezzo di vendita, meglio descritto come da relazione di C.T.U.



Sicilia > Enna > Agira – VICOLO SCUOLE N. 7 E 13

Esecuzioni civili 3/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 26/09/2018 16:30

Prezzo Base 19.732,50 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Unità immobiliare n.1 sita al P. 1 e seminterrato di Vicolo Scuole n.7 e n.13, censita al N.C.E.U. Comune di Agira al f.gl 24 part.1531 sub.1, Cat. A/4, cl. 3, 3 vani e Unità immobiliare n.3 sita al P.T. Vicolo Scuole n.13, censita al N.C.E.U. Comune di Agira al f.g 24 part.1531 sub.3, Cat. A/4, cl. 3, 3 vani. Le due unità risultano avereuna superficie utile complessiva pari a 96,60 mq, con t…



Sicilia > Enna > Agira – VIA CONSIGLIO N. 10

Esecuzioni civili 3/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 26/09/2018 16:30

Prezzo Base 2.821,50 €

Tipologia Deposito

Unità immobiliare n.2 sita al piano terra di via Consiglio n.10, destinata a deposito, censita al N.C.E.U. del Comune di Agira al foglio 24 part.1531 sub.2 e part.1532 sub.1, Piano T, categ. C/2, con superficie utile pari a 25 mq.



Sicilia > Enna > Nicosia – Contrada Torretta s.n.c.

Esecuzioni civili 44/2012 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 26/09/2018 12:00

Prezzo Base 64.074,00 €

Tipologia Magazzino

NICOSIA (EN) – CONTRADA TORRETTA – DEPOSITO COMMERCIALE E MAGAZZINO costituito da un piano terra e un piano primo, in catasto censito al Foglio 79, Part. 407, sub 4, Cl 4, Cat. C/2, consistenza mq. 25, rendita catastale € 74,89 e Part. 407, Sub. 5, Cl. 3 Cat. C/2, consistenza catastale mq. 442, rendita catastale € 1118,54. – Classificazione Energetica G – Superfici lorde vendibili mq. 25,00 + m…





