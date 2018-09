Cous Cous Fest: Al via il Campionato del mondo con 10 paesi in gara

Share 0 Share 0 Share 0

San Vito Lo Capo (Tp). Prende il via giovedì 27 settembre, a San Vito Lo Capo il Campionato mondiale di cous cous, la gara internazionale che è il momento centrale del Cous Cous Fest, il Festival internazionale dell’integrazione culturale, organizzato dall’agenzia di comunicazione Feedback in collaborazione con il Comune di San Vito Lo Capo e con il sostegno dei main sponsor Bia CousCous, Electrolux Professional, Conad e Lavazza. Da domani si sfideranno a San Vito Lo Capo chef provenienti da 10 paesi: Angola con Adilson Damião che è stato chef personale del Vice Presidente della Repubblica dell’Angola, Costa d’Avorio con Abibata Konate, ribattezzata “Mama Africa” per il suo impegno per gli immigrati e il Burkina Faso, Israele con Moshe Basson, dal ristorante Eucaliptus di Gerusalemme, Italia con la chef sanvitese Antonietta Mazzara, l’agrigentino Antonino Bellanca e Marianna Calderaro, di Monopoli, Marocco con Zahira, arrivata seconda a Masterchef Marocco e la sorella Ikram Fenouri, Palestina con Shady Hasbune che lavora in Italia, ad Arezzo al ristorante “Le rotte ghiotte”, Senegal con Ndaye Alioune Badara detto Paco che vive tra Turku e Venezia dove ha aperto Laguna Libre, un’eco osteria culturale, Spagna con Carlos Peña Pérez che ha lavorato a fianco di chef stellati ed Elio Genualdo, Stati Uniti con Marc Murphy, chef e ristoratore ma anche volto della tv americana e Tunisia con Nabil Bakouss che lavora al ristorante Joia una stella Michelin.

La prima eliminatoria in programma, alle ore 12, è tra la Palestina e il Marocco. Gli chef saranno giudicati da una giuria di esperti e da una giuria popolare. Per la prima volta nella storia della manifestazione sarà una donna alla guida della giuria di esperti, la giornalista Fiammetta Fadda, firma di Panorama e giudice di “Cuochi e fiamme” e “Chef per un giorno” su La7. Fanno parte del team di esperti Ilaria Barbotti, presidente nazionale di Igersitalia, l’unico network italiano di appassionati Instagram di cui presiede da 5 anni anche l’Associazione no profit omonima, il giornalista tedesco Michael Braun corrispondente del quotidiano berlinese Die Tageszeitung e della radio pubblica tedesca, il giornalista del Sole 24 ore Nicola Dante Basile, l’esperta di turismo enogastronomico e docente presso l’Università degli Studi di Bergamo Roberta Garibaldi, il Regional manager Igers Sicilia e membro del social media team di Igers Italia Federica Miceli, il Bekèr e volto della Prova del cuoco Fabrizio Nonis, la giornalista di Donna Moderna Anna Scarano e gli chef sanvitesi Enzo Caradonna ed Enzo Battaglia.

A votare ci saranno anche i visitatori della manifestazione che, acquistando il biglietto, faranno parte della giuria popolare. A condurre le manche di gara ci saranno Fabio Gallo, volto di Linea Blu e l’attrice italiana Janet De Nardis.

Fa tappa domani, 27 settembre, a San Vito Lo Capo il Summer Tour dei The Kolors. Dopo l’esordio al Festival di Sanremo con ‘Frida (Mai, Mai, Mai)’ e i cinque appuntamenti nei club del “Frida Tour” a marzo, The Kolors tornano dal vivo con una serie di live in tutta Italia. Il trio italiano formato da Stash Fiordispino (voce, chitarra), il cugino Alex Fiordispino (batteria), e Daniele Mona (synth) porterà in Sicilia i suoni dell’ultimo album You, un prodotto internazionale con dei suoni che spaziano tra i generi e rispecchiano le varie anime della band, che vanta anche ospiti come il ‘Trap God’ americano Gucci Mane e gli ex Oasis Andy Bell e Gem Archer. Tra questi “Come le onde”, l’ultimo singolo scritto da Stash con Davide Petrella e impreziosito dal featuring di J-Ax: un brano molto vivace, orecchiabile, che si candida a essere la nuova hit dell’estate. Un concerto che farà sognare tutti i fan della band – vincitrice di Amici ma che ha trionfato anche ai Kid’s Choice Awards 2016 o ai TIM Music On Stage Awards – e che darà spazio anche alle loro maggiori hits come Out, disco multiplatino, Everytime, No more, Why o Me minus you.