Dalle passarelle a Sicilia Outlet Village: ecco le nuove tendenze autunno-inverno

Grintoso, estroso e ricercato. Si presenta così il guardaroba della nuova stagione 2018/2019: un vero concentrato di stile che accompagnerà la moda uomo e donna durante i prossimi mesi. Le sfilate, gli scatti di street style e i numerosi post social delle influencer più seguite del panorama moda hanno già decretato i trend più ricercati e i pezzi must da indossare quest’inverno. È quindi tempo di prepararsi al meglio per scoprire, ma soprattutto, per programmare uno shopping mirato e di tendenza per rinnovare il proprio armadio, con un occhio alla convenienza dei prezzi.

Fantasie floreali, animalier, colori vitaminici e tagli oversize: la parola d’ordine per la fredda stagione sarà osare. Spazio dunque ai giochi di contrasto che ridisegneranno, in chiave contemporanea, i prossimi cappotti e le calde maglie invernali, adattandosi a ogni silhouette. Ci sarà il ritorno degli anni ’60 grazie alla brillantezza delle vernici lucide del vinile e del pvc, e ai motivi check – già presenti la scorsa stagione – declinati su capispalla e abiti lunghi. I maxi accessori saranno ricoperti di decorazioni dal sapore retrò come le frange, perfette per ogni occasione, oppure da una pioggia di pailletes per le serate di festa. I capi si vestiranno di piume, che con i loro continui movimenti teatrali, regaleranno un tocco di femminilità forte e audace a chi lo indossa. Sono tantissime le novità proposte in passerella dai grandi nomi della moda, capi “a cinque stelle” da indossare per combattere il grigiore della prossima stagione e che diventano accessibili grazie all’iniziativa “Una Giornata nel Lusso”, un’esclusiva esperienza firmata Sicilia Outlet Village in programma sabato 29 settembre con sconti speciali sui principali brand di lusso. Dalle 16 alle 20 tra i boulevard del Village sarà inoltre possibile ammirare trunk show e allestimenti dedicati e partecipare ai fashion cocktail presso gli store aderenti.

Anche il guardaroba maschile promette di rivoluzionarsi nel segno del luxury e delle novità di stagione: da capo a piedi, i look uomo richiameranno un’eleganza “quasi” rilassata con pantaloni più morbidi e informali, e un’originalità come i giubbotti in stile aviator o rigorosamente in pelle marrone rubati ai piloti d’oltreoceano da indossare durante il giorno.

Seguire le ultime tendenze moda, anche di lusso, e coniugare l’attenzione al risparmio si può: già le Nuove Collezioni Autunno-Inverno hanno invaso le vetrine degli oltre 140 negozi dei migliori brand della moda internazionale di Sicilia Outlet Village, con sconti fino al -70% della formula outlet. Le iniziative e le promozioni al Village continueranno anche nel mese di ottobre, da lunedì 1 a domenica 7, in occasione della «Golden Week», che riserverà nei negozi brand aderenti ulteriori sconti riservati per rendere omaggio all’omonima festa tradizionale della Repubblica popolare cinese.