Tribunale Enna: aste giudiziarie 27/9/18 n.1

Tribunale di Enna



Aste giudiziarie relative al giorno 27/9/18 n.1



Sicilia > Enna > Enna – Via Orfanorofio, 72,78,80

Esecuzioni civili 2/2012 Tribunale Enna

Data dell’asta 27/09/2018 17:00

Prezzo Base 23.200,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Unità immobiliare su 4 elevazioni (due seminterrate e due fuori terra) distinta in catasto al foglio I/39, mappali unificati 296 sub. 3 e 563, Via Orfanotrofio 72-78-80, p. S1-2-T, cat. A/4, vani 4,5, cl. 2, R.C. € 162,68; Locale deposito di circa mq 15 posto al 2 piano seminterrato, distinto in catasto al foglio I/39, mappale 296 sub. 1, Via Orfanatrofio 74, p.T, cat. C/2, cl. 4, mq. 9, R.C. €…





