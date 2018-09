Tribunale Enna: aste giudiziarie 4/10/18 n.1 – Nicosia

Share 0 Share 0 Share 0





Tribunale di Enna



Aste giudiziarie relative al giorno 4/10/18 n.1



Sicilia > Enna > Nicosia – contrada Magnana Sacramento

Esecuzioni civili 18/2006 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 04/10/2018 17:00

Prezzo Base 270.000,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Fabbricato urbano in Nicosia (EN) contrada Magnana Sacramento piano terra e primo con circostante corte di pertinenza, in catasto fabbricati al foglio 83 particella 696: • sub 1 bene comune non censibile pertinenza dei subalterni 2 e 3; sub 2 piano terra, mq. 193; sub 3 piano primo, in corso di costruzione;





Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it