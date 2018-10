Concorso D.D. 85/2018: lettera estratta per prove orali della classe A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche

Share 0 Share 0 Share 0

In rifermento al concorso bandito con D. D. G. 85 dell’ 1 febbraio 2018 per il reclutamento di personale docente nelle scuole secondarie di I e II grado della Classe A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche, la Commissione d’esame, nominata con decreto del Direttore generale USR – Sicilia protocollo 31297 del 10/09/2018, si è riunita per il sorteggio pubblico della lettera da cui procedere per la convocazione dei candidati alla prova orale.

La Commissione, composta dal prof. Giovanni Li Volti (presidente), dal prof. Antonino Costanzo (commissario), dalla prof. Laura Maria Elisa Calcaterra (membro aggregato di lingua spagnola) e dalla dott. Anna Maria Trapani (segretaria), verificata la presenza di eventuali candidati nel corridoio della istituzione, invita i presenti a presenziare per assistere al sorteggio pubblico della lettera. Il sorteggio viene effettuato dalla candidata Veronica Mazzei, con il consenso e l’approvazione dei presenti tutti. La lettera estratta risulta essere la “L”, sede di svolgimento I. C. Cavour, via Carbone n. 6, Catania.

I candidati, 24 ore prima della convocazione per lo svolgimento della prova orale, estrarranno la traccia su cui svolgeranno la prova. Tutte le estrazioni avverranno nella sede predisposta per lo svolgimento delle prove orali.

I candidati ammessi alla prova orale riceveranno comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

I candidati dovranno presentarsi presso la sede di svolgimento della prova orale in tempo utile per le operazioni di riconoscimento, muniti di un documento di identità in corso di validità e della ricevuta di versamento.

Al fine di concludere le operazioni concorsuali in tempo per le successive procedure assunzionali, i candidati dovranno presentare, alla Commissione esaminatrice, copia dei titoli dichiarati nella domanda non autocertificabili, prima dell’avvio della prova orale come da calendario.

L’U.S.R. per la Sicilia fa presente che sono valutabili i titoli previsti dal D.M. n. 995 del 15 dicembre 2017 ed, esclusivamente, quelli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso conseguiti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda. I titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva sono da intendersi: pubblicazioni, come libri, copie di articoli, etc.

Conformemente a quanto previsto dai bandi di concorso, i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Pertanto, in carenza degli stessi, l’Ufficio scolastico potrà disporre l’esclusione immediata dei candidati, in qualunque momento della procedura concorsuale.

Il calendario prevede la data del 5 novembre 2018 per il sorteggio della traccia e l’indomani (24 ore dopo) lo svolgimento della prova. La Commissione sarà impegnata da lunedì a venerdì sino al 26 febbraio 2019.