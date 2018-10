Giochi online, chi sale e chi scende

Share 0 Share 0 Share 0

Continuano a crescere i dati riferiti al gioco online nel nostro paese: l’intero comparto ha registrato una salita costate tra gli interessi degli utenti, una fetta di mercato di un certo peso in grado di garantire utili anche per le casse dello Stato.

Ce ne è veramente per tutti i gusti, quello che conta è il minimo comune denominatore dell’utilizzo di tecnologie multimediali per approcciarsi al gioco: si parla quindi di giochi di carte, slot machines o roulette così come di scommesse sempre molto amate dagli italiani soprattutto quando si parla di calcio.

Nello scorso anno, e si parla quindi del 2017, sono stati 2,2 milioni gli italiani che hanno deciso di giocare online. il tutto favorito dalla crescita delle piattaforme alle quali rivolgersi per giocare ed anche alla loro regolamentazione, che le rende indubbiamente più sicure. Se un tempo quindi non ci si fidava molto di rivolgersi ad un casinò online, tanto per are un esempio, oggi le garanzie ci sono e sono anche piuttosto grandi.

Anche agosto si è confermato come un mese di crescita per i giochi online: si parla soprattutto di alcuni di questi, i più diffusi e amati, come le slot online: in generale è il mondo dei casinò in rete che aumenta di interesse tra agli utenti per una spesa, sempre con riferimento ad agosto, che si è attestata sui 56,5 milioni di euro ed una crescita del 26% rispetto ai 44,8 milioni di un anno prima.

Leggermente in calo il poker online con la versione poker cash che registra, sempre nel mese di agosto, una spesa di circa 4,8 milioni di euro con un conseguente calo del -6,9% rispetto ai 5,1 milioni di agosto del 2017. Anche il poker a torneo lascia registrare un calo, in questo caso si parla del -5,9% rispetto ai 5,9 milioni registrati ad agosto del 2017, quindi 12 mesi prima.

Meno poker e più casino games: queste le indicazioni che ci arrivano dai mesi estivi e che ci aiutano a fare un quadro complessivo della situazione gioco online in Italia. Da ricordare per leggere meglio questi dati che il gaming in generale ha vissuto un 2017 letteralmente fantastico, con crescite evidenti dovute soprattutto all’online. Si parla di trend in crescita sul web di oltre il 22% nell’anno solare per un valore complessivo di 1,2 miliardi di euro; è al web che gli utenti guardano sempre più per giocare, che siano casinò online, scommesse o poker.