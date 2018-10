Sistema Montante: Alfonso Cicero è parte offesa nell’inchiesta “Double face” condotta dalla DDA nissena

Share 0 Share 0 Share 0

Alfonso Cicero, ex Presidente dell’IRSAP e già Commissario del Consorzio ASI di Enna, è parte offesa, insieme al Ministero dell’Interno, nell’inchiesta “double face” a carico di Antonello Montante (ex Presidente di Confindustria Sicilia) e di altri 23 indagati “eccellenti” esponenti delle istituzioni, della politica e della pubblica amministrazione, appartenenti – come è stato contestato dalla DDA delle Procura di Caltanissetta – al c.d. “sistema Montante” ed ai quali vengono contestati l’associazione a delinquere ed altri gravi reati. Il 19 ottobre prossimo si terrà l’udienza preliminare innanzi il GUP del Tribunale di Caltanissetta, dott. David Salvucci, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata in questi giorni dai pubblici ministeri di Caltanissetta.

Montante, è accusato dai PM – tra i molteplici reati contestatigli dalla DDA nissena – anche di tentata violenza privata a danno di Cicero, in quanto come si legge dalla richiesta di rinvio a giudizio “mediante minaccia… compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il predetto CICERO confezionare e consegnarli una lettera retrodatata ad un momento antecedente rispetto alla audizione di questi in Commissione Parlamentare Antimafia nella quale doveva dar conto che le circostanze esposte in quella sede era frutto dei suoi suggerimenti…”, lettera che Cicero non confezionò mai.

“Oggi – dichiara Alfonso Cicero – la Questura di Caltanissetta mi ha notificato, nella qualità di persona offesa, la richiesta di rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta “Double face” a carico del sig. Antonio Calogero Montante (ex presidente di Confindustria Sicilia) e di altri 23 soggetti, indagati per gravi reati. Un’operazione giudiziaria – com’è noto – condotta dalla DDA della Procura di Caltanissetta ed eseguita il 14 maggio scorso dalla Squadra Mobile nissena. Ho già conferito mandato al mio legale di fiducia, l’avv. Annalisa Petitto, del foro di Caltanissetta, per costituirmi parte civile all’udienza preliminare fissata per il 19 ottobre prossimo davanti il GUP del Tribunale di Caltanissetta, dott. David Salvucci”.