Tribunale Enna: aste giudiziarie 10/10/18 n.6 – Barrafranca, Piazza Armerina, Nicosia, Enna, Pietraperzia, Regalbuto

Tribunale di Enna



Aste giudiziarie relative al giorno 10/10/18 n.6



Sicilia > Enna > Barrafranca – contrada Torre di Barrafranca

Esecuzioni civili 25/2017 Tribunale Enna

Data dell’asta 10/10/2018 12:00

Prezzo Base 5.871,00 €

Tipologia Terreno

appezzamento di terreno esteso are 11.80



Sicilia > Enna > Piazza Armerina – via prospero intorcetta n.37

Esecuzioni civili 2/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 10/10/2018 12:00

Prezzo Base 37.968,75 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

appartamento composto da vani 6,5



Sicilia > Enna > Nicosia – via Carlo V 80/82

Esecuzioni civili 3/2015 Tribunale Enna

Data dell’asta 10/10/2018 12:00

Prezzo Base 28.125,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

appartamento adibito ad uso abitazione sito nel centro storico di Nicosia, composto da n.5 vani catastali



Sicilia > Enna > Enna – VIA TIMAPANARO

Esecuzioni civili 14/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 10/10/2018 12:00

Prezzo Base 32.000,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Fabbricato su due livelli sito in Enna in Via Timpanaro n. 37, P-T e Piano sottostante, identificato al fg. 39, p.lla 11894 sub 1 e 2, con ingresso da sottopassaggio pedonale, zona 1, ctg. A/4 e C/2, cl. 1 e 2, vani 3,5, superficie 39 mq. (complessiva 86,00 mq), rendita € 110,26 ed € 88,62, classe energetica G; l’immobile necessita di unificazione urbanistica e catastale, con destinazione d’us…



Sicilia > Enna > Pietraperzia – Via Sant’Orsola, 180/180A

Esecuzioni civili 1/2012 Tribunale Enna

Data dell’asta 10/10/2018 12:00

Prezzo Base 13.671,18 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

– appartamento al 1° piano di catastali 4,5 vani, censito N.C.E.U. di Pietraperzia al fg. 28, p.lla 219 sub 3, categ. A/3, classe 2, vani 4,5, rendita € 197,54; – magazzino esteso catastali 21 mq, censito N.C.E.U. di Pietraperzia fg. 28, p.lla 219 sub 5, piano terra, categ. C/2, classe 6, rendita € 80,26.



Sicilia > Enna > Regalbuto – Via S. Pertini 11 ( in catasto Via Papa Giovanni XXIII )

Esecuzioni civili 5/2008 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 10/10/2018 12:00

Prezzo Base 42.441,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

PIENA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE, piano primo, interno 2, costituito da due camere, salone cucina, bagno, lavanderia e ripostiglio, corridoio, camerino e piccola terrazza ubicata nel pozzo luce, con vano cantina pertinenziale ubicato al piano seminterrato distinto con la sigla interna C4, censiti in Catasto al foglio 51, mappale 649 sub. 13, categoria A/3, classe 3, vani 6, rendita catastale € 263…





