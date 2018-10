Come ottenere dei piccoli prestiti immediati

Share 0 Share 0 Share 0

I prestiti online immediati sono una delle tipologie di finanziamento più richieste. Sempre più spesso, infatti, si ha la necessità di ottenere l’accesso al credito in tempi brevi per far fronte a spese improvvise. Proprio per questo la velocità di erogazione è uno degli aspetti più importanti e richiesti dai clienti di banche e finanziarie.

Ovviamente si tratta di finanziamenti che possono essere richiesti solo per piccole somme di denaro.

Questo tipo di prestito può essere ottenuto sia presentando le garanzie che ogni Istituto Bancario o una Finanziaria di solito richiedono, quindi presentando il CUD e la busta paga, oppure può essere ottenuto sotto forma di prestito senza garanzie, ovvero presentando garanzie alternative se si è sprovvisti di CUD e busta paga.

Come ottenere un prestito online con erogazione veloce

Secondo uno studio diffuso dal sito prestitisbp.com, richiedere e ottenere un piccolo prestito online immediato è sicuramente più semplice che ottenere un finanziamento tradizionale, in quanto non superando l’erogazione massima di un credito di 5000 euro gli Istituti Bancari e le Finanziarie erogano i soldi con un’elasticità maggiore.

Al posto di recarsi personalmente in Banca o in Finanziaria il modo più immediato per ottenere questo tipo di prestito è quello di richiederlo online sotto forma di prestito personale, dove verrà richiesto da parte dell’Istituto Bancario o della Finanziaria la compilazione di un form di contatto dove il cliente dovrà indicare, oltre alle proprie generalità, il tipo di lavoro svolto, il reddito percepito, l’importo e la durata del finanziamento, inoltre dovrà anche allegare alla documentazione il codice fiscale, un documento di identità valido e se si è lavoratori dipendenti le ultime due buste paga, mentre i lavoratori autonomi dovranno presentare il CUD e per i pensionati invece sarà sufficiente presentare il cedolino della pensione.

Si può richiedere un piccolo prestito con erogazione veloce anche in assenza di una busta paga o comunque di un reddito non dimostrabile, ovvero l’Istituto Bancario o la Finanziaria chiederanno delle garanzie alternative perché nessuno erogherebbe mai un prestito senza avere la certezza di poter recuperare il denaro, infatti rispetto al comune prestito personale che ha un tasso d’interesse che si aggira intorno all’8/10% un prestito senza garanzie avrà un tasso di molto superiore, questo meno garanzie può fornire la persona più alto è il rischio per le Banche e le Finanziarie.

La differenza sostanziale tra un piccolo prestito personale con erogazione veloce e un piccolo prestito senza garanzie con erogazione veloce sta soprattutto nella metodologia della restituzione della somma erogata dagli Istituti Bancari o dalle Finanziarie, infatti nel primo caso al cliente è consentito pagare con le classiche rate mensili mentre nel secondo caso l’addebito avverrà o per mezzo dei bollettini, quindi un pagamento cambializzato, oppure direttamente tramite conto corrente.

Prestiti immediati: quali scegliere

Per richiedere dei piccoli prestiti con erogazione veloce il cliente può avvalersi di diverse tipologie interessanti, come rivolgersi alla finanziaria AgosDucato una Finanziaria che offre molti vantaggi e soprattutto che da la possibilità di personalizzare il finanziamento in base alle necessità cliente; un’altra soluzione può essere quella di rivolgersi alla Finanziaria Corfdis, che eroga prestiti in modo veloce, con costi che si adattano al profilo personale presentato dal cliente, non superiori ai 5000 euro e le rate possono essere suddivise fino ai 60 mesi.

Un piccolo prestito con erogazione veloce si può richiedere anche alle Poste Italiane tramite soluzione SpecialCashPostepay, un cliente in possesso della Postepay Evolution potrà richiedere un finanziamento, che si potrà ottenere in maniera veloce e con garanzie minime, non superiore ai 1500 euro che gli verranno addebitati sulla propria carta e il cui tasso d’interesse parecchio elevato si aggira intorno a un TAEG del15,46/18,21%; un’altra alternativa può essere quella di rivolgersi alla Banca Unicredit che tramite la formula CreditExpress Mini offre un prestito dai 1000 ai 3000 euro, con un rimborso in 36 mesi, e con un tasso d’interesse conveniente.

Esiste anche un’altra tipologia di prestito con erogazione veloce chiamata Mini Prestiti con erogazione in un’ora dove la domanda può essere presentata direttamente online e dove i costi del finanziamento potranno risultare parecchio agevolati, per riuscire ad ottenere un Mini Prestito con erogazione in un’ora il cliente dovrà possedere sia la busta paga sia tutti i documenti che attestino che possiede una fonte di reddito, oltre ovviamente ad allegare la carta d’identità in corso di validità e il codice fiscale.

Le finanziarie che erogano questo tipo di prestito sono la Credipass, che oltre ad erogare velocemente finanziamenti anche di 50000 euro in rate da 120 mesi consente di poter accendere una polizza assicurativa che eventualmente potrà andare a coprire le rate da pagare; oppure la Cofidis che da la possibilità, online o chiamando il call center, di richiedere un prestito non superiore ai 5000 euro restituibili in rate mensili che possono partire da 38 euro; infine c’è la Finatel a cui si possono rivolgere solo i lavoratori dipendenti, che dovranno fornire oltre alla busta paga e al CUD anche un certificato di stipendio che dovrà essere firmato dal datore di lavoro, inoltre se la richiesta risulterà essere più alta del reddito percepito verrà richiesto di nominare un garante.