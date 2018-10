Valguarnera: sagra dello zafferano atto secondo

Share 0 Share 0 Share 0

Valguarnera. Dopo il gran successo dell’anno scorso, anche quest’anno, nei giorni di sabato 27 e domenica 28 ottobre si replica con la 2^ sagra dello zafferano, una kermesse di arte culinaria, momenti culturali, ricreativi e musicali, organizzata dal Comune tramite l’associazione di “Caropepe Sicily Food”. L’iniziativa si avvarrà inoltre della preziosa collaborazione delle associazioni “Oro rosso di Sicilia” presieduta dall’imprenditore Nino D’Angelo e dall’Ente di Sviluppo Agricolo, sezione locale.



“Le novità di quest’anno- ci dice Nino D’Angelo – sono tante. Intanto che la cooperativa è in crescita come numero di soci,che la produzione dell’anno e stata tutta venduta e che abbiamo già dei buoni ordini per il prossimo raccolto. Abbiamo inoltre, dei nuovi contatti commerciali che sono molto interessanti sia dal punto di vista quantitativo sia per quanto riguarda l’aspetto economico. Quest’anno la sagra si svolge con un taglio rivolto agli aspetti salutistici e culinari dello zafferano, cercheremo di spiegare la grande importanza che lo zafferano ha per la salute se usato con una certa regolarità. Nonostante il Comune non abbia potuto supportarci economicamente, siamo riusciti lo stesso a mettere in piedi l’evento con gli sponsor e autofinanziandoci. Grande l’attenzione verso di noi da parte dell’Associazione Zafferano Italiano di cui facciamo parte, che conta più di 300 produttori in tutta Italia e valorizza e promuove il prodotto italiano.” Valguarnera infatti è uno dei maggiori Comuni dell’Isola ove si produce questa preziosa spezia, quella che viene chiamata per le sue qualità organolettiche “L’oro rosso di Sicilia” e da cui prende il nome una delle aziende locali che lo produce. La cooperativa costituitasi nel 2007 è composta da giovani imprenditori agricoli della provincia il cui presidente è il valguarnerese Nino D’Angelo. Ogni socio in pratica, possiede una sua azienda che produce zafferano e che lo fa confluire alla fine del ciclo nel consorzio per essere commercializzato. La nota spezia infatti, usata sin dall’antichità per dare sapore a molte pietanza sembra racchiudere in sé anche proprietà terapeutiche, che secondo alcuni scienziati si sarebbero rivelati efficaci nella lotta contro varie malattie cerebrali, tra le quali il morbo di Alzheimer. Non solo, ma per le sue peculiarità, pare inoltre essere un antitumorale per eccellenza, ricchissimo di vitamina C, mille volte in più della carota, combattere i radicali liberi e d essere un ottimo antidepressivo e non ultimo, avere pure poteri afrodisiaci. Ma l’obiettivo per il presidente D’Angelo, resta sempre quello di aggregare altre aziende siciliane per “fare sistema” in modo da produrne sempre di più e sbarcare i confini nazionali. Soddisfatta dell’evento il sindaco: “Quest’anno –ci dice- siamo riusciti a coinvolgere tante associazioni locali che contribuiranno con il loro supporto ad arricchire gli eventi. Altra novità è la partecipazione del Movida, Enjoy e Corte di Bacco che insieme offriranno musica dal vivo. Tutto a costo zero. L’amministrazione è riuscita ad ottenere pure un contributo dal Presidente dell’Outlet Village, ed inoltre abbiamo presentato richiesta di finanziamento all’Assessorato Turismo per continuare a reperire fondi, al fine di supportare le associazioni del territorio affinché non si scoraggino, ma anzi vengano stimolati ad organizzare insieme al Comune eventi che mirino a incrementare l’affluenza turistica e dare una boccata d’ossigeno alle attività commerciali locali.”

Si inizia sabato 27 alle 15 in piazza della Repubblica con un mini torneo di calcio organizzato dalla A.S.D. Valguarnerese. Alle 16 il convegno nell’Aula consiliare, dal titolo “Focus sullo zafferano” aspetti salutistici, agronomici, commerciali ed usi culinari, a cura della associazione “Caropepe Sicily Food e della cooperativa “Oro Rosso di Sicilia”: interverranno il sindaco, Antonino D’Angelo presidente della Oro Rosso, Fabio Gresta dell’Università di Reggio Calabria, Giuseppe Ruberto del C.N.R. di Catania, Stefano Rizzo direttore CNA “Turismo Esperenziale” Marcello Troìa direttore Gal Rocca di Cerere Enna. Alle 19 inaugurazione in piazza della Repubblica della sagra con apertura degli stands e giro per le principali vie cittadine della Banda musicale Santa Cecilia alle 21 un concerto musicale. Domenica 28 ottobre si inizia di primo mattino alle 8,30 con la passeggiata “cibo e salute”, alle 9 Moto Raduno a cura della associazione “Biker Party Now”, alle 10,30 apertura degli stands con degustazione di ricotta allo zafferano prodotta da maestri casari del luogo; alle 11 mostra fotografica dal titolo “I colori dello Zafferano” presso l’Arco di Litteri a cura dell’associazione “F. Lanza”. alle 11,15 Asinando- laboratorio didattico per bambini con gli asini, a cura dell’associazione “Officina- agro- culturale Cafeci”; alle 11,30 degustazione di risotto, zucca e zafferano, arancini allo zafferano, gelato allo zafferano e altri prodotti tipici; per l’intera giornata salsicciata, ricotta e sfingi allo zafferano; alle 12 sfilata per le vie cittadine di Fiat 500 e veicoli storici a cura del club “Fiat 500 Italia” coord. Di Enna; alle 16,30 balletto musicale in piazza, a cura della scuola di danza “Sicily Ballet school”; alle 17 degustazione presso l’Arco di Litteri di thè e biscotti allo zafferano, a cura dell’associazione culturale “F. Lanza”; 18,30 sfilata per le vie cittadine del gruppo folkloristico Fajiddi; ore 20, concerto musicale in piazza della repubblica. Infine per l’intera giornata del 28, l’associazione “valguarneresi nel mondo” metterà a disposizione di turisti e forestieri delle guide per le visite nei palazzi, chiese e monumenti storici della città.



Rino Caltagirone