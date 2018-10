Raccolta differenziata a Cerami: lettera ai ragazzi

Share 0 Share 0 Share 0

Cerami. Tutti noi sappiamo di come il clima stia cambiano. Va bene, tutti noi tranne il parrucchino trumpiano, ma quella è un’altra cosa. Però, lasciando perdere il tycoon, sappiamo anche bene che dobbiamo darci da fare e preservare il nostro ambiente. Un buon metodo è la raccolta differenziata dell’immondizia. È una rottura di scatole immensa. A volte si preferirebbe la tortura piuttosto che mettersi a dividere i rifiuti. Qualcuno vorrebbe appellarsi alle leggi morali contro il razzismo per evitare di attuare questa brutta pratica tra i rifiuti. Ma va fatta lo stesso. E ci dobbiamo adeguare. E va bene.



Il Comune di Cerami ha, ovviamente avviato la raccolta differenziata e, per attutire il colpo, ha avviato anche la raccolta porta a porta dei rifiuti.

È sicuramente un ottimo risultato, aldilà di quanto abbiamo detto scherzosamente sopra, perché è un gesto semplice ma di grande importanza e civiltà. Un gesto da statista che questa nuova Amministrazione a firma Chiovetta insediatasi da circa quattro mesi ha messo a punto.

Sono innegabili i vantaggi di una raccolta differenziata che vanno dall’educazione e quindi il rispetto dell’ambiente e del nostro territorio, la tutela del paesaggio e delle bellezze che ci circondano, l’inserimento in un circuito di riciclo e riuso, nella direzione della riduzione dell’inquinamento e dei rifiuti.

È anche un gesto che dimostra la volontà di mantenere le promesse elettorali e quindi dimostrare che la “guardata oltre” non rimane fine a se stessa ma si è concretizzata nella fattiva operatività dell’Amministrazione. Basta più cullarsi su allori e lune di miele, ma lavoro duro. Perché la fiducia concessa non deve essere tradita. Ma la palla, ovviamente, passa adesso ai cittadini che, come ingranaggi con l’Amministrazione, devo cooperare in una sorta di macchina perfetta a rendimento unitario.

Saranno infatti forniti i kit e il materiale informativo contenente tutte le informazioni necessarie per una raccolta ottimale. L’amministrazione, ovviamente, resta a disposizione di ogni dubbio o perplessità. E a tal fine ha anche approntato una serie di eventi, che qui riportiamo, che serviranno a condurre meglio e più consapevole il passaggio alla raccolta differenziata:

MARTEDI 16 OTTOBRE: Incontro nelle scuole di ogni ordine e grado con esperti del settore.

SABATO 20 OTTOBRE: Assemblea pubblica, alle ore 17,00, presso i locali dell’Auditorium Comunale. Interverrà il Dott. Carmelo Caruso, dirigente della SRR di Catania.

GIOVEDI 25 OTTOBRE: Addio al cassonetto!

VENERDI 26 OTTOBRE: INIZIA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA!

Ovviamente il passaggio non sarà privo di difficoltà, ma una volta passato il transitorio, il regime sarà un grande risultato.



Alain Calò



Lettera

Cari ragazzi, cari studenti,

Mi dispiace, ma questa volta vi siete proprio meritati di entrare nella mia lista “nera” di destinatari ai quali invio una lettera. Ve la siete meritata in maniera duplice, e non azzardatevi di fare le vittime di un sistema, che siete ingenui e ancora poco maturi per capire certe cose. Queste sono stupidaggini che di certo non vi fanno bene. Qualunque cosa fate, anche contro tutti, fatela e siatene convinti, difendendola a spada tratta. Però, poi, beccatevi le critiche (quelle costruttive ed educate) che vi meritate. Gli insulti o i seminatori di discordie mandateli tranquillamente a quel paese. Non è una giustificazione oggi il qualunquismo de “non esiste più la destra e la sinistra” per dover vedere un Che Guevara osannato come un “eroe” neutro. Che Guevara ha l’unico merito di essere stato assassinato giovane e di non aver potuto fare danni ulteriori a quelli che già lui, assieme a tutta la sua compagine, aveva già fatto. Più o meno come Trotskij, ma ci vuole anche fortuna nel morire al tempo giusto e nel modo giusto. Se oggi vogliamo assumere che non esiste più la destra e la sinistra seduta agli scranni del Parlamento, non possiamo assolutamente pensare che non esista un modo di pensare “di destra” e un modo di pensare “di sinistra” e quindi un modo di agire. Siamo tutti in questa Terra dove sì la natura è ricca ma le risorse sono scarse. E la distribuzione di queste risorse apre un ampio dibattito da cui nascono i primi embrioni di equa ripartizione senza merito o mettere al centro il merito di guadagnarsi quel qualcosa. Da qui parte la prima biforcazione che condurrà alla divisione del modo di pensare. Potrei arrivare ad un caso pratico: voi sgobbate notte e dì a lavorare. Create impresa. Create altro lavoro. Producete ricchezza. Vi sembra normale che tutti i vostri sforzi vengano usati per distribuire ricchezza alle cicale di turno? Un altro caso, qui più filosofico: è più importante la massa o l’individuo? L’impegno del singolo o la squadra in cui il singolo deve sottomettersi? Nei secoli queste, come tante altre domande, hanno portato all’instaurarsi di diversi modi di pensare e quindi di agire. E da queste sono nati gli “eroi” di una o dell’altra parte che tra di loro hanno lottato. Se oggi vogliamo berci la stupidaggine che non esista più questa lotta, bè, possiamo anche far finta di farlo. Ma non possiamo dimenticare il passato. Quindi chi si professa di un certo valore (e se già abbiamo una professione non comprendo come non si faccia ad avere una lotta che non deve essere per forza fisica) perché chiamare come testimonial l’ “eroe” di un altro valore? Non mancano alla destra i “grandi”: a quell’approfittatore di Che Guevara sarebbe stato molto più bello vedere un D’Annunzio che almeno ha potuto esprimere tutto se stesso fino alla sua morte di vecchiaia. Ma vabbè, tutto ciò può essere frutto anche della scarsa importanza che sempre più viene data alla storia. L’abolizione del tema di storia alla fine non è una presa di posizione del Governo, ma un semplice dato di fatto. Mi ricordo che, maturando, su 100 e più solo io e un altro mio amico prendemmo quella strada. Perché tenere una traccia che praticamente è stata abolita dalla classe studentesca? Non sono un fan di questo governo, ma è palese che oggi stiamo assistendo da parte dei nostri studenti l’inizio del loro tirocinio da ingegneri civili, pronti nella costruzioni di mirabolanti ponti dall’Immacolata a Natale con una bella occupazione. Condiamo poi il tutto con un po’ di teatralità oscena e stupida, ovvero con il bruciare le effigi dei due Vicepremier (una volta si protestava contro il ministro dell’Istruzione e il Premier, ma quest’ultimo è condannato a sentirsi rispondere un sonoro “NO” alla celebre domanda “Lei non sa chi sono io?” e il primo è ancora più sconosciuto del secondo). Perché, parliamoci chiaro, i problemi all’interno della scuola e dell’Università ci sono sia nella struttura architettonica che nella struttura sociale. Sono problemi che dovrebbero spingere gli studenti ad indignarsi veramente tutto l’anno e non solo in questi momenti “caldi” per procurarsi qualche giorno di vacanza e poi tornare docili come agnellini dopo Capodanno facendo finta che tutto sia acqua passata. Volete veramente protestare? Studiate. Mettete anima e cuore in quello che studiate e impegnatevi ad essere cittadini migliori di quanto lo siamo noi. La migliore protesta non si fa chiudendo le scuole o riducendole a tuguri o case di incontri con il fidanzatino. Questo vogliono coloro contro cui puntate il dito accusandoli di non tenere a cuore del vostro futuro: che voi siate ignoranti, non capiate niente e mentre ve la spassate a farvi dolci passeggiate nei campi per poi ammorbidirvi magicamente con qualche collanina o la nuova puntata del Grande Fratello, chi detiene il potere si rinforza di più perché perde la critica dei pensanti. Invece studiate, informatevi e sappiate criticare in maniera costruttiva. Cambierete di più lottando all’interno che facendo questi insulsi gesti plateali che di certo non vi porteranno lontano.

E per favore, se proprio volete il tema di storia, se quest’anno lo re-integreranno facendo un passo indietro, sceglietelo in massa!