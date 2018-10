Il campionato di serie A verso le gare più entusiasmanti del girone d’andata

Share 0 Share 0 Share 0

Già durante la pubblicazione del calendario di serie 2018-2019, durante lo scorso agosto, balzava agli occhi come quest’anno durante le prime e le ultime giornate del girone ci fosse una netta concentrazione di big-match. Nonostante l’avvio fulminante per squadre come Lazio, Milan e Napoli soprattutto, è apparso evidente come per le altre big come Juventus e Inter e in qualche modo anche Roma, l’assemblaggio delle gare clou fosse relegato alla coda del girone d’andata. Tanto che alcuni giornalisti avevano perfino insinuato che ci fosse stata una regia occulta, in tutto ciò. Naturalmente questo non è possibile, dato che il calendario viene creato in modo del tutto casuale, e proprio il caso ha voluto, un po’ replicando ciò che avevamo visto durante la passata stagione, un concentramento di big-match tra le prime della classe, addirittura superiore anche rispetto a quello che avevamo visto durante l’anno passato. Stiamo parlando in particolare di quelle gare che a partire dalla 14esima giornata andranno a caratterizzare il calendario del girone d’andata del campionato di serie A 2018-2018. Partiamo proprio dalla 14esima con una giornata dove spiccano senza ombra di dubbio queste tre gare: Fiorentina-Juventus, Roma-Inter e Atalanta-Napoli. Quest’ultima contro ogni pronostico vede un’Atalanta pesantemente ridimensionata rispetto a quella vista nella passata stagione. Tuttavia il Napoli durante gli anni passati ha dimostrato più volte di soffrire il gioco e la tenuta atletica della formazione guidata da Gasperini, che proprio lo scorso anno aveva eliminato il Napoli di Sarri dalla Coppa Italia.

Resta da dire di Fiorentina-Juventus, gara che è sempre considerata altamente spettacolare, sia per via degli ex in campo, sia per quello che riguarda le due tifoserie contrapposte. Questo incide in maniera più evidente quando la squadra di casa è la Fiorentina che affronta la Juventus al Franchi. L'ultimo incontro, Roma-Inter è un'altra sfida dove l'aspetto sportivo si carica di ulteriori significati. Roma e Inter sono diventate nelle ultime stagione due squadre speculari e complementari, dove fare un pronostico su chi tra le due riuscirà a prevalere è tutt'altro che scontato. Anche questo aspetto si era sovente verificato durante la passata stagione, in un'occasione particolare su tutte: la rete nei minuti finale di Koulibaly all'Allianz Stadium, valida per il Napoli che espugnava così l'Allianz Stadium.

La 15esima giornata del campionato di serie A vede in campo oltre a Lazio-Sampdoria e Milan-Torino, il grande classico del campionato di serie A: il celebre derby d’Italia tra Juventus e Inter. Si gioca quest’anno prima all’Allianz Stadium, ed è un incontro che a molti ricorderà le polemiche della passata stagione quando a fine anno Juventus e Inter si sono affrontate, quella volta però a San Siro. Dalla 15esima saltiamo poi alla 17esima giornata dove sarà di scena un alto atteso big match: Juventus-Roma. Questa sarà senza dubbio un’altra gara fondamentale per stabilire quale squadra potrà staccare il pass per il titolo simbolico di campione d’inverno 2018-2019. Partita che fa da antipasto al match della 18esima giornata che è Inter-Napoli che arrivati a questo punto sarà l’ultima grande sfida valida per un piazzamento utile in zona Champions-Scudetto. Chiude il girone d’andata Juventus-Sampdoria, Napoli-Bologna, Parma-Roma ed Empoli-Inter. Questo il cartellone per le gare fondamentali del girone d’andata del campionato di serie A 2018-2019.