Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 26 ottobre 2018. Enna, Nicosia, Agira, Calascibetta

DECRETO 5 ottobre 2018.

Presa d’atto della rettifica, per la branca di cardiologia, della graduatoria valida per l’anno 2018 dei medici specialisti aspiranti al conferimento di incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, i medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 17 dicembre 2015 e s.m.i.

Visto il D.D.G. n. 2626/2017 del 18 dicembre 2017 di presa d’atto delle graduatorie dei medici specialisti e dei veterinari aspiranti al conferimento di incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna valide per l’anno 2018, approvate dal direttore generale dell’Azienda con delibera n. 1017 del 5 dicembre 2017; Visto il D.D.G. n. 557/2018 del 9 aprile 2018 di presa d’atto della rettifica della predetta graduatoria per le branche di diabetologia, endocrinologia ed urologia; Vista la delibera n. 543 del 14 settembre 2018, con la quale il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna ha rettificato le predette graduatorie, limitatamente alla branca di cardiologia, con l’inserimento della dott.ssa Fusco Giovanna al 3° posto della stessa, con punti 9,838 anziché al 4° posto, con punti 9,583, giusta ordinanza del Tribunale di Enna n. 4550 del 17 luglio 2018;

Ritenuto di prendere atto della suddetta rettifica per la conseguente pubblicazione; Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; Vista la delibera 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali, concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.; Viste le norme in materia di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s..m.i.;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della rettifica, per la branca di cardiologia, della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti al conferimento di incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna valida per l’anno 2018, disposta dal commissario straordinario della stessa con delibera n. 543 del 14 settembre 2018.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata ai sensi dell’A.C.N. 17 dicembre 2015 e s.m.i. per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per

l’assegnazione di incarichi provvisori per la copertura dei turni resisi vacanti e per l’attribuzione di incarichi ambulatoriali a tempo determinato ed indeterminato.

Il presente decreto e l’allegata graduatoria saranno trasmessi al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione.

Palermo, 5 ottobre 2018.

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un programma costruttivo per la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata nel comune di Agira. Con decreto n. 414/Gab del 27 settembre 2018, l’Assessore per il territorio e l’ambiente , in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 225 dell’8 agosto 2018 reso dalla commissione

tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che il “Programma costruttivo per la realizzazione di n. 14 alloggi di edilizia convenzionata con la tipologia unifamiliare in contrada Maimone nel comune di Agira contraddistinto at N.C.T. al foglio 34, particelle n. 22 e 23 – ditta proponente cooperativa “Ubi Maior”», sia da escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, con le condizioni e prescrizioni nello stesso contenute.

Avverso il decreto n. 414/Gab del 27 settembre 2018 è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un piano di lottizzazione residenziale nel comune di Calascibetta.

Con decreto n. 415/Gab del 27 settembre 2018, l’Assessore per il territorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 210 dell’8 agosto 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che la “Realizzazione di un piano di lottizzazione residenziale di iniziativa privata in contrada San Michele nel comune di Calascibetta contraddistinto al N.C.T. al foglio 67, particelle 1399 e 1782 – Ditta proponente Martelli Maria, Kazandjian Cinzia, Kazandjian Sonia e Cannarozzo Giuseppe”, sia da escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., fatte salve le integrazioni e prescrizioni nello stesso contenute. Avverso il decreto n. 415/Gab del 27 settembre 2018 è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

