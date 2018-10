Come divertirsi su internet oggi

Il web è considerato la meta ideale dove approdare per ricercare e trovare attività ludiche adatte per svagarsi e divertirsi. Quello che la rete offre ai propri utenti è un metodo di intrattenersi legato essenzialmente a contenuti di genere vario che fanno sempre parte dei contenuti multimediali, dove è basilare l’interazione con altri utenti che stanno navigando su internet proprio come noi. Tra i tanti modi per divertirsi navigando online vince questa personale classifica il gioco. Principalmente i giochi si dividono in due macro-categorie, videogiochi di diversa natura e giochi d’azzardo come quelli che possiamo trovare in un casinò online. I videogiochi più diffusi e cliccati sono quelli che oggi possono essere praticati attraverso il nostro browser, senza bisogno di dover scaricare nulla sul nostro PC, tablet o smartphone. Sono i giochi che stanno ottenendo più successo perché è davvero molto semplice accedere a essi e iniziare a praticarli. Pensate che basta solo visitare l’indirizzo del gioco con un browser, dopo di ché diventa tutto un plug and play, senza soluzione di continuità, dove possiamo scatenare la nostra creatività e inventiva come se fossimo all’interno di una vera e propria sala giochi virtuale e multimediale. Di diversa natura, per via del loro scopo, ma di comune accesso ai browser games, sono anche i giochi da casinò online, che nel corso degli ultimi 10-15 anni hanno guadagnato sempre più spazio e popolarità tra gli utenti maggiorenni appassionati dal tema del gioco d’azzardo, dove è possibile trovare tutte le attrattive possibili di un vero casinò live, con la facilità e la comodità di un servizio telematico, a cui accedere comodamente da casa senza bisogno di spostarsi. Questo per chi vive lontano da una vera sala da gioco e da un casinò rappresenta una fonte inesauribile di svago e di relax, senza contare le possibilità che i casinò online sono capaci di offrire, con partite e bonus che difficilmente il mercato dei casinò live è capace di offrire di questi tempi.

Il successo del gioco online è direttamente collegato con la semplicità con cui possiamo accedere attraverso gli strumenti della tecnologia digitale a questo tipo di attrattive. Questo accomuna i videogames e i giochi online da sala giochi arcade al tema del gaming e del casinò digitale. Ed è proprio per questo motivo che oggi è così semplice giocare alle migliori slot online le quali sono capaci di riprodurre e similare con vincite maggiori, le slot che abitualmente troviamo nel contesto di un casinò live. Divertirsi su internet è diventato una delle formule di svago più collaudate dagli utenti che accedono con maggiore frequenza sul web. Secondo uno studio condotto dall’Università del Kent, mediamente trascorriamo dalle 2 alle 4 ore, giocando online o svolgendo altre attività di svago come l’ascolto di musica, la visione di video e serie tv e la compilazione di quiz e sondaggi. Sono attività che rappresentano ormai una costante delle nostre abitudini quotidiane, proprio come la nostra attività lavorativa. Lo svago sul web è anche uno dei motivi per cui le persone utilizzano maggiormente i dispositivi digitali mobili come smartphone e tablet, che sempre più stanno sostituendo la funzione che fino a poco tempo fa poteva avere consolle o laptop. Si tratta di un cambio di guardia che raggiungerà il suo picco massimo tra il 2020 e il 2022.