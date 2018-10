Palermo: IV edizione Festival Teatro Bastardo

Share 0 Share 0 Share 0

Per la sua quarta edizione il Festival Teatro Bastardo, diretto da Giovanni Lo Monaco, torna in una versione breve e densa che, con intento dichiaratamente provocatorio, affronta la “crisi” del teatro stesso, della sua identità e della sua fruizione. I quattro spettacoli in programma sperimentano nuove forme di espressione, di linguaggi e di significati, e rappresentano le direzioni di ricerca del Festival stesso, un festival che non ha paura di addentrarsi nelle zone di confine, dove il teatro muore per trasformarsi e trovare la sua ragion d’essere proprio nel presidiare questa soglia.

Gli spettacoli andranno in scena alla Sala Strehler del Teatro Biondo Palermo che con l’associazione Teatro Bastardo organizza il Festival del 2018, confermando il suo fondamentale sostegno insieme agli altri partner che hanno creduto nella continuità del progetto e nel valore che questa sfida può ancora dimostrare per la città di Palermo.

Inaugura il Festival lo spettacolo L’ASTA DEL SANTO. Un mercante in fiera sulle vite dei santi (mercoledì 7 novembre ore 21 | TEATRO BIONDO / Sala Strehler) della compagnia toscana Gli Omini. La ricerca teatrale della compagnia si nutre della relazione con il pubblico, che anche in questa occasione diviene parte integrante di uno spettacolo-non spettacolo sulle vite dei santi, un gioco di acuta ironia esilarante e allo stesso tempo delicata.

Per la seconda serata Marìka Pugliatti presenta una nuova rielaborazione dello spettacolo SU-A (ovvero, Sull’Attore). Mutevole azione teatrale in quattro posizioni (giovedì 8 novembre ore 21 | TEATRO BIONDO / Sala Strehler). Un monologo intimo e personale, in parte autobiografico, sul lavoro dell’attore, in cui l’artista siciliana in scena è attrice/lavoratrice/marionette/Bestia, come potente metafora del lavoro solitario dell’attore in una perenne lotta per la sopravvivenza dai tratti bestiali.

I Kronoteatro saranno al Festival con Cannibali (venerdì 9 novembre ore 21 | TEATRO BIONDO / Sala Strehler), spettacolo presentato alla Biennale Teatro 2018, primo capitolo del Dittico della resa.

Attraverso un teatro declinato al maschile, in cui il corpo è il primo strumento e punto di partenza che racchiude il sentire umano, i Kronoteatro esprimono, in un esercizio del potere quotidiano, familiare e comune, quella sensazione di ineluttabile sottomissione dovuta a una gerarchia sociale non scritta, che ognuno di noi ha provato ogni tanto.

Chiude il Festival Filippo Michelangelo Ceredi con Between me and P. (domenica 11 novembre ore 21 | TEATRO BIONDO / Sala Strehler) un lavoro che nasce dall’esigenza di riappropriarsi di una storia familiare, quella della scomparsa volontaria del fratello maggiore dell’autore. L’articolata ricerca della storia che attraversa questo evento nella sua elaborazione scenica, tra materiali d’archivio audio visivi e memorie personali, diventa un fatto che parla profondamente ad un presente individuale e collettivo.

Ci sarà spazio anche per un prezioso momento di confronto sul teatro di Carmelo Bene con la presentazione del libro Un Carmelo Bene di meno. Discritture di Nostra Signora dei Turchi di Marco Sciotto (sabato 10 novembre ore 17.30 | MUSEO INTERNAZIONALE DELLE MARIONETTE ANTONIO PASQUALINO). Dialoga con l’autore Umberto Cantone.

Il Festival Teatro Bastardo 2018 è organizzato dall’Associazione Culturale Teatro Bastardo

e dal Teatro Biondo Palermo.

In collaborazione con il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino e con il sostegno

della Fondazione Ignazio Buttitta, Regione Siciliana. Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.

Patrocinato dalla Città di Palermo, dalla Regione Siciliana. Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo,

dal Goethe-Institut Palermo e dall’Institut Français Palermo.

Si ringraziano il Sicilia Queer filmfest (partner), la Fondazione Orestiadi, Bisso Bistrot e Palazzo Ragusi

Guest House (sponsor).

***

Oltre il festival con

TEATRINO BASTARDO

La collaborazione con il Museo Pasqualino si sviluppa oltre il Festival con la presentazione in anteprima assoluta del laboratorio permanente di teatro per ragazzi (10-13 anni), Teatrino Bastardo, che si terrà al Museo Pasqualino dal 7 gennaio al 5 giugno 2019 (info su www.teatrobastardo.org).

Sin dalla prima edizione del Festival l’associazione Teatro Bastardo ha promosso il teatro per le nuove generazioni come mezzo significativo e insostituibile per l’educazione e la crescita, rendendolo uno spazio di confronto e di osservazione.

L’idea che informa il laboratorio permanente Teatrino Bastardo ha un significato culturale ben preciso: non è una scuola ma uno spazio-tempo dove si impara ad ascoltare e ad ascoltarsi, attraverso il lavoro delle improvvisazione e della spontaneità, tipiche del teatro contemporaneo e performativo, terreno di coltura di un pensiero divergente. Di fatto, prediligendo il tempo della verticalità, il laboratorio permetterà non solo di vedere le cose ma anche di analizzarle a fondo e criticamente.

Foto e testi »

https://www.dropbox.com/sh/da3o4bxal0vbnzm/AACA2Mkxaa1ERTjxKkaDYZyia?dl=0

comunicazione FESTIVAL TEATRO BASTARDO

Giulia D’Oro

comunicazione@teatrobastardo.org

www.teatrobastardo.org

TICKET AND BOOKING

biglietti: 10 € intero, 8 € ridotto

botteghino: Teatro Biondo Palermo, Via Roma, 258

da martedì a sabato 10.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00

domenica 9.00 – 12.00 e 16.00 – 19.00

nei giorni dello spettacolo: un’ora prima dell’inizio

Ufficio promozione

Via Roma, 248 Palermo

da lunedì a venerdì 9.00 – 13.00

lunedì e giovedì 14.00 – 18.00

vendita on line: Vivaticket

INFO

teatrobastardo.org

info@teatrobastardo.org

tel. (+39) 371 3017956

«Il Teatro Biondo quest’anno supporta in maniera integrale il Festival del Teatro Bastardo riconoscendone i meriti acquisiti, per preservarne la continuità negli anni. Del resto è la missione di questo teatro Stabile: aiutare a far crescere la cultura teatrale in città premiando le eccellenze che il mercato rischia di soffocare».

Roberto Alajmo

direttore artistico Teatro Biondo Palermo

«Raccontare le differenze è importante. Se lo si fa su un palcoscenico ancora di più: in questo caso

il teatro recupera quella funzione etica e sociale che gli appartiene di diritto. Teatro Bastardo è, per sua stessa ammissione, aperto ai generi e ai linguaggi, nella ferma convinzione che sulla scena c’è ancora parecchio da dire».

Andrea Cusumano

Assessore alla cultura del Comune di Palermo

TEATRO BASTARDO 2018

UN FESTIVAL CONTRO IL TEATRO

Dopo la fine della scorsa edizione, ci siamo interrogati spesso sul senso del nostro festival, ponendoci in una condizione critica rispetto a quello che stiamo provando a costruire.

Avere un punto di vista obliquo sulla realtà, filtrata attraverso il teatro e sul teatro stesso, è stato sempre il nostro fattore specifico, quello che rende “bastardo” il nostro festival. In fin dei conti questa è la vera novità che cerchiamo di suggerire in contrapposizione a parole come “eventi”, “festival”, “manifestazioni culturali” che suonano ormai fin troppo inflazionate.

Partendo da queste considerazioni, abbiamo deciso di ripartire da un esercizio di autocritica, riflettendo su quello che stiamo tentando di realizzare.

Ci siamo chiesti: ma di Teatro Bastardo c’è veramente bisogno? Di festival ce ne sono tanti e talvolta il loro proliferare sembra rispondere a un bisogno culturale più indotto che reale, perfettamente in linea con una logica consumistica dalla quale vogliamo prendere nettamente le distanze.

Teatro Bastardo nasce come festival di ricerca e di sperimentazione con l’intento di provocare punti di domanda, per riflettere insieme sulla direzione e su cosa sia oggi il teatro contemporaneo, mettendo in scena le proposte più diverse del panorama artistico nazionale e internazionale.

Ma quello che promuove Teatro Bastardo si può ancora chiamare “teatro” (almeno nel senso in cui è stato sempre usato questo termine)? O sarebbe meglio invece parlare di performance (parola abusatissima e spesso usata come termine ombrello per dire tutto e nulla allo stesso tempo)? E se è performance, allora che cos’è la performance? O meglio: che cos’è questo nuovo ibrido chiamato teatro performativo?

Non v’è dubbio che stiamo attraversando un passaggio epocale nel quale questa forma d’arte (il teatro?) tenta di ridefinirsi, scrollandosi di dosso una patina di muffa e l’odore di stantio che l’hanno confinata nell‘alveo delle “arti nobili” ma secondarie.

Di fatto l’operazione intelligente che sta tentando di compiere il teatro contemporaneo, cercando di fornire nuove energie e nuova dignità a se stesso, è di andare coraggiosamente contro il teatro stesso, o meglio, di andare contro un certo tipo di teatro, ricercando nuove forme di espressione, di linguaggi e di significati, diversi dal passato. In questo senso crediamo che anche Teatro Bastardo sia un festival contro il teatro, un festival che non ha paura di addentrarsi nelle zone di confine, dove il teatro muore per trasformarsi e trovare la sua ragion d’essere proprio nel presidiare questa soglia.

Per questo motivo ci stiamo interrogando anche sul senso di quegli elementi strutturali che rappresentano l’ossatura di un festival. Il “tema”, le “sezioni”, hanno motivo di esistere ancora in un festival fluido come aspira ad essere il nostro?

D’altronde, essere un festival piccolo e riuscire a sopravvivere all’interno della rosa delle “manifestazioni culturali” comporta la costruzione di una rete con istituzioni pubbliche e private, alimentarla, farla crescere e sforzarsi di mantenerla nel tempo, dato che senza il sostegno di queste realtà, “probabilmente”, un piccolo festival come il nostro sarebbe votato all’estinzione.

Purtroppo, lavorare in questa direzione e trovare il sostegno necessario non è sempre facile. Non solo perché in Teatro Bastardo è insito il germe del rischio e del pericolo, ma anche perché i nostri interessi a volte possono essere una “scommessa in perdita”.

Il nostro è necessariamente un discorso politico prima ancora che economico o di costume. Un discorso che rischia di interrompersi senza il sostegno e la lungimiranza delle istituzioni.

Quest’anno, grazie all’aiuto del Teatro Biondo e degli altri partner che hanno creduto nella nostra “scommessa”, abbiamo realizzato un’edizione (breve) intensa e dinamica, provocatoriamente nel segno della “crisi” del teatro stesso e della sua fruizione. Per il futuro ci auguriamo, per noi e per le promettenti realtà locali, che si prevedano ancora nuovi spazi di programmazione nell’agenda culturale cittadina con prospettive durature d’investimento.

Sarebbe davvero un peccato trascurare esperimenti artistici che tentano di esaudire una sempre più matura domanda culturale della città, ma diverrebbe ancora più preoccupante rinunciarci del tutto.

Giovanni Lo Monaco – direttore artistico Festival Teatro Bastardo

ORGANIZZATO DA TEATRO BASTARDO

TEATRO BIONDO PALERMO

PATROCINIO – CITTÀ DI PALERMO

REGIONE SICILIANA. ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

INSTITUT FRANÇAIS PALERMO

GOETHE-INSTITUT PALERMO

PARTNER– SICILIA QUEER

MUSEO INTERNAZIONALE DELLE MARIONETTE

ANTONIO PASQUALINO

CON IL SOSTEGNO DI FONDAZIONE IGNAZIO BUTTITTA

REGIONE SICILIANA. ASSESSORATO BENI CULTURALI

E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

SPONSOR

FONDAZIONE ORESTIADI

BISSO BISTROT

PALAZZO RAGUSI GUEST HOUSE

STAFF

direzione artistica – Giovanni Lo Monaco

direzione organizzativa – Giovanna La Barbera

produzione – Agnese Gugliara

comunicazione – Giulia D’oro

progetto grafico -Donato Faruolo

website/coordinamento comunicazione

Roberto Speziale

promozione

Chiara Bonanno

fotografi – Fiorella Ippolito, Francesco Romeo

PROGRAMMA

SPETTACOLI

mercoledì 7 novembre, ore 21.00

Teatro Biondo Palermo / Sala Strehler

L’ASTA DEL SANTO

un mercante in fiera sulle vite dei santi

di Luca e Giulia Zacchini

con Giuseppe Macauda e Luca Zacchini

produzione Compagnia gli Omini

giovedì 8 novembre, ore 21.00

Teatro Biondo Palermo / Sala Strehler

SU-A

(ovvero, Sull’Attore)

mutevole azione teatrale in quattro posizioni

da Wedekind, Ionesco, Shakespeare,

Kane e Valentin di e con Marìka Pugliatti

produzione LEMOSCHE, in collaborazione con

il Museo internazionale delle marionette

Antonio Pasqualino

venerdì 9 novembre, ore 21.00

Teatro Biondo Palermo / Sala Strehler

CANNIBALI

di Fiammetta Carena

regia di Maurizio Sguotti

con Tommaso Bianco, Alex Nesti,

Maurizio Sguotti

produzione Kronoteatro

domenica 11 novembre, ore 21.00

Teatro Biondo Palermo / Sala Strehler

BETWEEN ME AND P.

di e con Filippo Michelangelo Ceredi

produzione Filippo Michelangelo Ceredi, Teatro delle Moire / Danae Festival – 2016

con il sostegno di ZONA K

OLTRE IL TEATRO

sabato 10 novembre, ore 17.30

Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino

Presentazione del libro di Marco Sciotto

Un Carmelo Bene di meno.

Discritture di Nostra Signora dei Turchi

Umberto Cantone discuterà con l’Autore

LUOGHI

TEATRO BIONDO PALERMO

MUSEO INTERNAZIONALE DELLE MARIONETTE

ANTONIO PASQUALINO

mercoledì 7 novembre, ore 21.00

Teatro Biondo Palermo / Sala Strehler

L’ASTA DEL SANTO

un mercante in fiera sulle vite dei santi

di Luca e Giulia Zacchini

con Giuseppe Macauda e Luca Zacchini

produzione Compagnia gli Omini

disegni Luca Zacchini

scritture Giulia Zacchini

SINOSSI

Lo sapevate che Sant’Antonio da Padova era di Lisbona? E che Santa Barbara è il nomignolo degli esplosivi perché suo babbo morì fulminato subito dopo averla decapitata? Sapete a chi chiedere aiuto in caso di geloni? E chi è il patrono dei rosticcieri? E sapete il perché? E che spesso i perché sono fuori dalla grazia di Dio? L’Asta del Santo è uno spettacolo e un gioco, un mercante in fiera con le vite dei Santi. 44 santi sono stati disegnati su 44 carte, ad ogni carta corrisponde la straordinaria vita di un santo, tra vite sovrannaturali, morti truci, peripezie e superpoteri. Al pubblico vengono distribuite fiches in modo iniquo, casuale, senza criterio. Con quei soldi, e quanti siano dipende dal santo culo, si possono comprare i Santi. Al termine di ogni vita raccontata si aprono le offerte. 3 sono i premi finali e 3 i vincitori tra il pubblico, vero protagonista delle sorti della serata. Una serata che presta il fianco alla pena corporale, all’improvvisazione, all’ironia dissacrante.

BIO

Compagnia toscana gli Omini è nata nel 2006 con il primo obiettivo di avvicinare le persone al teatro e di far nascere il teatro dalle persone. Spesso la costruzione degli spettacoli è il risultato di settimane di indagine territoriale e interviste fatte a la gente comune. Dal 2014 è compagnia residente all’Associazione Teatrale Pistoiese, Premio Enriquez, nel 2014, come “Compagnia d’innovazione” per la ricerca drammaturgica e l’impegno civile, vince il Premio Rete Critica, nel 2015, come miglior compagnia dell’anno.

giovedì 8 novembre, ore 21.00

Teatro Biondo Palermo / Sala Strehler

SU-A

(ovvero, Sull’Attore)

mutevole azione teatrale in quattro posizioni

da Wedekind, Ionesco, Shakespeare, Kane e Valentin

di e con Marìka Pugliatti

produzione LEMOSCHE, in collaborazione con il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino

suono Manfredi Clemente

scene Giuliana Di Gregorio e Philippe Berson

SINOSSI

«Avanti, avanti, avanti, signori!

E voi, gaie signore, entrate nel serraglio!

Vi potrete ammirar, con freddo orrore o con ardente voluttà,

la Bestia senz’anima che il nostro genio doma»

Con queste parole un’attrice “marionetta”, una donna lavoratrice, provocatoriamente una Bestia, per l’appunto, introduce lo spettacolo; mostrando tutto di sé e della sua vita personale e lavorativa. Tutto il suo carattere ferocemente bestiale, che non lascia spazio ad altro, se non a un unico intento, un’ossessione: il lavoro.

Lavorare per poter sopravvivere: questa, per la Bestia, è l’unica vera necessità. Nient’altro esiste; nessun desiderio, nessuna ormai antica ambizione, nessuna dignità. Un diario solitario e intimo, SU-A, che vede l’attrice/lavoratrice/marionetta/Bestia, addomesticata soltanto alle proprie necessità, esibirsi in quattro posizioni: Sulla sedia, Al muro, Sul tavolo e Al buio.

Ammicca, sculetta, sciorina un vecchio repertorio che lascia trasparire una velata emozione. Per andare avanti è costretta a una completa autonomia, alla solitudine; mostra denti e unghie, lotta per sopravvivere, vendendosi in un frenetico atto di autopromozione. E dimenticandosi dei suoi poteri: libertà e creatività.

«Una riflessione personale – dice Marìka Pugliatti –, quasi autobiografica, sul lavoro dell’attore, sulla sua precarietà e sulla sua solitudine, che in questa nuova versione di SU-A, assume toni ancora più cinici e crudi».

BIO

Marika Pugliatti nata a Messina, ha frequentato la scuola Teatès di Michele Perriera e debutta nel ruolo di Ofelia nell’Amleto di Carlo Cecchi al Teatro Garibaldi. Ha collaborato con Elena Bucci, Marco Sgrosso, Enzo Vetrano e Stefano Randisi, e altri importanti esponenti del teatro nazionale (Marcello Sambati, Alfonso Santagata, Ninni Bruschetta, Antonia Truppo, Carlo Cecchi). Dopo aver realizzato due suoi lavori teatrali – 100calls e SU-A – inizia a collaborare attivamente come performer con il gruppo di artisti LEMOSCHE. Dal 2015 al 2017 interpreta il ruolo di Clitemnestra nell’Orestea (una tragedia organica?) di Romeo Castellucci. Nel 2018 partecipa agli spettacoli Storia di Bambole, Repentite e Sante e Giullari di Dio di Mimmo Cuticchio.

venerdì 9 novembre, ore 21.00

Teatro Biondo Palermo / Sala Strehler

CANNIBALI

di Fiammetta Carena

regia di Maurizio Sguotti

con Tommaso Bianco, Alex Nesti, Maurizio Sguotti

produzione Kronoteatro

costumi Francesca Marsella

luci Amerigo Anfossi

video animazione Fabio Ramiro Rossin

musiche MaNu Dj

si ringrazia Nicoletta Bernardini e Francesco Gigliotti, per le immagini concesse del video “La Sila”

SINOSSI

«Moriamo ogni giorno, ogni giorno ci viene tolta una parte della vita

e anche quando ancora cresciamo, la vita decresce».

Lucius Annaeus Seneca

Lo spettacolo tratta l’esercizio del potere. Come tutti gli accadimenti della vita, anche questo è illusorio, ci induce a crederci vivi, perché assorbe il nostro tempo, le nostre energie e i nostri pensieri. Quello che in sintesi estrema chiameremmo vita.

In scena vediamo due differenti abitudini di praticare il potere. Per l’uomo adulto questo è tangibile perché politico, sociale ed economico. Lo sforzo è quindi il tentativo di accrescere il proprio dominio o perlomeno mantenere uno status quo. Il giovane possiede un potenziale; la sua giovinezza è il suo potere. Per lui il futuro è tutto in divenire, tutte le possibilità gli sono concesse e la sua vita è nelle sue mani.

Il messaggio è semplice: Non si deve morire. Non morire è non accettare l’inevitabile decorso biologico. Non morire ci è impossibile. Soprattutto se si pensa che si inizia a farlo in giorno in cui si viene concepiti.

La resa è ancora una volta l’unica possibilità.

BIO

La Compagnia Kronoteatro è stata fondata ad Albenga (Sv) nel 2004 da Tommaso Bianco, Alberto Costa, Vittorio Gerosa, Gabriele Lupo, Alex Nesti, Nicolò Puppo, Matteo Tonarelli a cui si unisce nel 2007 Maurizio Sguotti. Kronoteatro trova il proprio fondamento nella alleanza tra generazioni, nella collaborazione tra un professionista maturo e artisti più giovani. Il loro teatro è un teatro declinato al maschile, ma soprattutto un teatro dove il corpo è il primo strumento ed il punto di partenza; luogo dove si racchiude il sentire umano. Ed è dal corpo che scaturisce, plasmata ed influenzata, la parola.

domenica 11 novembre, ore 21.00

Teatro Biondo Palermo / Sala Strehler

BETWEEN ME AND P.

di e con Filippo Michelangelo Ceredi

produzione Filippo Michelangelo Ceredi, Teatro delle Moire / Danae Festival – 2016

con il sostegno di ZONA K

tutor Daria Deflorian, nell’ambito della residenza artistica

accompagnamento alla realizzazione Alessandra De Santis e Attilio Nicoli Cristiani

accompagnamento alla coreografia Cinzia Delorenzi

assistenti al progetto Clara F. Crescini, Sara Gambini Rossano, Francesca S. Perilli

SINOSSI

Between me and P. nasce dalla radicale esigenza di riappropriazione di una storia famigliare.

Pietro sparì volontariamente nel 1987 all’età di 22 anni, senza lasciare tracce. Dopo venticinque anni Filippo, il fratello minore, ha avviato una lunga ricerca per tentare di avvicinarsi a lui e capire cosa lo portò alla decisione di sparire. La ricerca è un tentativo di portare luce su un’assenza silenziosa e pervasiva, e la sua elaborazione scenica una possibilità di trasmettere questa storia, che parla profondamente al presente individuale e collettivo.

Attraverso la penombra e la luce del videoproiettore, Between me and P. crea un dialogo tra i materiali visivi e audio di un archivio, le elaborazioni video dell’artista e la sua presenza scenica.

BIO

Filippo Michelangelo Ceredi è nato a Locarno nel 1982. Cresce e studia a Milano, dove si laurea in filosofia. Nell’audiovisivo lavora come assistente alla regia di Marco Bechis, segue la realizzazione di serie web e progetti da videomaker. Dal 2012 inizia una formazione teatrale seguendo laboratori e lavorando come tecnico e nel 2016 debutta a Danae Festival con “Between Me and P.”, presentato successivamente a Santarcangelo Festival 2017.

OLTRE IL TEATRO

sabato 10 novembre, ore 17.30

Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino

Presentazione del libro

Marco Sciotto

Un Carmelo Bene di meno.

Discritture di Nostra Signora dei Turchi

Umberto Cantone discuterà con l’Autore

IL LIBRO

«La guerra dichiarata da Carmelo Bene alla rappresentazione nell’arte, al suo ruolo consolatorio, all’identificazione tra teatro e spettacolo, è ciò che ha mosso la sua attività fin dagli inizi. Spinta, questa, che nel corso degli anni e della sua carriera è maturata, fino a giungere ad esiti definitivi che hanno mostrato, forse per la prima volta in modo totale e compiuto, come sia possibile ottenere l’assenza in luogo della rappresentazione teatrale, passando per la dissoluzione del significato nel significante, della volontà nell’abbandono, dell’azione nell’atto.

Nostra Signora dei Turchi rappresenta un momento cardine di questo percorso e si manifesta in quattro modi differenti nel giro di pochi anni (dal 1966 al 1973): se ne hanno un romanzo, due versioni teatrali e una versione cinematografica. Ogni mezzo attraversato, un successivo passo verso l’avvento dell’irrappresentabile.

È quindi interessante attraversare le differenti incarnazioni di Nostra Signora dei Turchi, analizzando il modo in cui, al suo passaggio, i mezzi espressivi di queste incarnazioni subiscono una radicale trasformazione, una sorta di rivoluzione interna che li porta quasi a divenire buchi neri del significato. Marco Sciotto tenta qui questo viaggio, concentrandosi principalmente sul romanzo come dispersione della narrazione nei non-eventi che lo costituiscono e sul film come sfinimento dell’immagine-corpo e del senso che si disperdono nella sensazione. Ad ogni passaggio, un Carmelo Bene di meno».

BIO

Marco Sciotto è nato nel 1984 a Catania, città nella quale si è laureato in Filosofia discutendo una tesi su Carmelo Bene. Si è poi specializzato in Estetica all’Università “La Sapienza” di Roma, con una tesi sulla questione del disgusto e dell’irrappresentabile nell’estetica e nelle arti contemporanee.

Da anni si occupa di teatro, delle relazioni tra i differenti linguaggi artistici e delle loro implicazioni nell’estetica contemporanea. Fa parte del Centro Studi Carmelo Bene e del Centro Studi Giorgio Manganelli e negli anni ha collaborato con diverse riviste, tra le quali, soprattutto, «Engramma – La Tradizione Classica nella Memoria Occidentale» e «Arabeschi – Rivista Internazionale di Studi su Letteratura e Visualità» e di quest’ultima, dal 2017, è anche redattore.

Ha fondato la compagnia teatrale Delenda Teatro, fa parte del collettivo di artisti che ha riaperto il Teatro Coppola di Catania e che lo tiene in vita dal Dicembre del 2011 e dal 2016 è, inoltre, tra i curatori di “Aritmie – Variazioni e Interferenze del Contemporaneo”, la rassegna di teatro contemporaneo del Coppola che ha visto protagonisti, tra gli altri, Chiara Guidi (Socìetas Raffaello Sanzio), Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Ermanna Montanari e Marco Martinelli (Teatro delle Albe), Fanny & Alexander e Armando Punzo (Compagnia della Fortezza).

Marco Sciotto